Realme 14 Pro+ naživo, i s českou cenou. Líbivou střední třídu zdobí frajeřinka s přebarvováním

Na první vyzkoušení telefon reaguje svižně. Nečekáme tady výkon prémiových modelů ale pokud nepotřebujete hrát náročné hry, nemusíte ten či onen procesor řešit. I tak byste podle Realme měli dosahovat stabilních 90 FPS v Call of Duty Mobile a díky akumulátoru s pořádnou kapacitou si zahrajete i několik hodin v kuse. Operační systém Android 15 dostal lehkou nadstavbu Realme UI 6.0, která zásadně nemění podobu vůči základu, ale přidává pár vylepšení jako boční výsuvnou lištu s častými aplikacemi nebo ve stylu iPhonu stahování buď notifikací nebo ovládacích prvků. Vše samozřejmě můžete vrátit do standardu a podobné inovace ignorovat.

Tělo tvoří hliníkové boky do kterých mírně zasahuje po dlouhých stranách zaoblený displej. Už z výroby je na něm nalepená ochranná fólie a přibalené šedé pouzdro zasahuje nad hranu displeje, takže by nemusel displej tolik trpět.

Realme 14 Pro+

Co jsme mohli vytknout obyčejnějšímu sourozenci, u pluskové varianty neplatí. Dostanete hned tři využitelné zadní fotoaparáty, kromě základního i širokoúhlý a trojnásobný zoom. Je tu i mírně lepší procesor Snapdragon 7s Gen 3 5G a telefon zvládá nabíjení 6000mAh baterie až 80 W. Potřebnou výkonnou nabíječku si ale případně musíte dokoupit, v balení není.

Displej dostanete mírně větší s mírně lepším rozlišením, ale nemůžete u něj zapnout dodatečné navýšení jasu. Stropem tak je „jen“ 1500 nitů – jediný parametr, kde základní Realme 14 Pro vyhrává.



Za dvě minuty se v chladném prostředí původně perleťová záda telefonu zbarví modrým žíháním

Telefon jsme na test získali s perleťovými zády reagujícími na teplotu, stejný kryt ale můžete mít i na nižším modelu. Pokud telefon vystavíte teplotě pod 16° C, začnou se části zad během zhruba dvou minut barvit do modra a pak to vypadá jak modrá zebra. Je to roztomilá hloupost, Realme tím dokáže přitáhnout zákazníky k jinak běžným telefonům, ale i samotný výrobce si uvědomuje, že to není něco zásadního. S telefonem přímo v krabičce dostanete ochranný neprůhledný tmavě šedý nacvakávací kryt, který zcela zakryje tato unikátní záda.

V plastovém krytu ale také neuvidíte lesklé kovové boky se zlatou povrchovou úpravou nebo si nevychutnáte displej zaoblený na všech hranách. Kryt ale dobře vystupuje nad hrany displeje, takže i toto zaoblení displeje dokáže obstát v každodenním životě prokládaným pády telefonu.

Také zde na zádech najdete výrazný kruhový blok s fotoaparáty a trojitými LED diodami, tady je alespoň funkční. Fotky tato soustava čoček generuje rozhodně příjemnější s lepším prokreslením detailů. Ve srovnání s dvakrát dražší třídou mobilních telefonů pochopitelně rozeznáte drobné nedostatky a možná příliš nadšené podání barev s lehkým sléváním detailů, ale fotoaparát už tady rozhodně nepatří k slabším stránkám telefonu.



Interiér: 8 Mpx 0,6× zoom a dále 12 Mpx 1×, 2×, 3× a 6× zoom



Exteriér v protisvětle: 8 Mpx 0,6× zoom a dále 12 Mpx 1×, 2×, 3× a 6× zoom

Podobně jako u Realme 14 Pro pohání telefon Android 15 s nadstavbou Realme UI 6.0 s integrací Gemini AI od Google. Kupodivu se ale tyto dva telefony velmi podobného označení liší grafikou označující oblast optické čtečky otisků. Realme 14 Pro tam ukazuje otisk, 14 Pro+ jen kolečko.

Realme 14 Pro+ působí rozhodně vyváženějším dojmem a telefon nemá žádnou vyloženou slabinu. Snad jen bezdrátové nabíjení může někomu chybět. Tento telefon už dokáže perfektně sloužit i v aktivním životě, kdy se nemusíte stydět za pořízené fotky z akcí a dovolených. Díky lepší odolnosti přežije i pád do bazénu a s použitým procesorem systém běhá zcela svižně. Perleťová záda jsou tu hlavně na efekt, verze s umělou kůží na zádech mi přijde praktičtější.