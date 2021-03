Realme 8 Pro je mobilní unikát. Svítí ve tmě a dokáže fotit s efektem Tilt-shift

Realme dnes představilo „vlajkový telefon pro mladé“ Realme 8 Pro. Zatímco ostatní špičkové smartphony vsází na nejvýkonnější Snapdragon 888, Realme zvolilo Snapdragon 720G a podstatně atraktivnější cenovku. Do výbavy navíc přibyl 108MPx foťák a režim pro focení Tilt-Shift fotek a snímků noční oblohy. V obou případech nechybí ani časosběrné režimy, které slibují zajímavé výsledky. O zobrazování se stará displej Super AMOLED, baterii dobijete zrychleně 50 Watty.

6,4" Super AMOLED displej od Samsungu nabízí rozlišení Full HD+ a dotykovou vzorkovací frekvencí 180 Hz. Maximální jas displeje činí v automatickém režimu rovných 1 000 nitů. Displej podporuje redukci modrého světla, která uleví vašim očím při práci v noci, užitečným doplňkem bude i režim Always On, který na zamknutém displeji zobrazí základní stavové informace. Součástí displejového panelu je i optická čtečka otisků prstů.



Realme 8 Pro je osazen dvěma hardwarovými prvky od Samsungu - Super AMOLED displejem a 108MPX fotoaparátem

Realme 8 Pro je první modelem značky osazený 108MPx fotoaparátem. Výrobce použil 1/1.52" čip ISOCELL HM2 od Samsungu, který je doplněn technologiemi ISOCELL Plus, která řeší interferenci mezi jednotlivými pixely, a Smart-ISO, která nastavuje ISO automaticky podle okolních světelných podmínek. Fotočip podporuje slučování devíti 0,7μm pixelů do jednoho, což se promítne do kvalitnějších fotek pořízeních v horších světelných podmínkách. Realme u snímače vyzdvihuje i 3× senzorový zoom, který spojuje 8 přiblížených 12Mpx snímků do jednoho. Podle výrobce má mít stejnou kvalitu jako fotky pořízené teleobjektivy s 3× optickým zoomem.

Realme přidává i režim pro focení a časosběrná videa noční oblohy (ve 30 fps). Zajímavý je i mód pro focení Tilt-shift snímků, které přemění skutečný svět do miniaturní podoby. U tohoto efektu je konkrétní část zaostřená, zatímco zbytek efektně rozostřený. Zajímat nás bude u i Tilt-shift časosběrný záznam, který půjde přehrávat 10× rychlostí oproti natočenému originálu. Výsledná videa by mohla vypadat dost zajímavě.



Super AMOLED displej má maximální světelnost 1 000 nitů, jeho součástí je i optická čtečka otisků prstů

Na zadním krytu dále najdeme další tři objektivy. 8MPx širokáč (F2.25) s úhlem záběru 119°, 2MPx makro (F2.4), které má fixní fokus ve vzdálenosti 4 cm od objektu. Posledním přídavkem je 2MPx černobílý portrétní foťák (F2.4), který bude vytvářet zajímavé oldskůlové fotografie. Navíc má tento snímač pomáhat i hlavnímu fotočipu při získání více světla z okolí. Uvidíme, jak to bude vypadat v praxi. Při focení budete moci využít celou řadu efektů, filtrů a režimů, ostatně, to je u Realme dobrým zvykem. Selfie kamerka má rozlišení 16 MPx (F2.45).



Na zádech jsou připraveny hned čtyři fotoaparáty

Realme vyzdvihuje i zpracování zadního krytu, který se prý z blízka podobá noční obloze. Telefon bude k dostání v modré (Infinity Blue) a černé (Infinity Black). Výrobce navíc záda obohatil o fluorescenční materiál, a to kolem fotomodulu a také kolem sloganu firmy „Dare to leap“, který má ve tmě svítit žlutě. Výrobce zůstal věrný kompaktnějším rozměrům (161 × 74 × 8,1 mm), přičemž hmotnost se zastavila na metě 176 gramů.



O výpočetní výkon se stará Snapdragon 720G

Nevyměnitelná baterie o kapacitě 4 500 mAh podporuje rychlé 50W dobíjení SuperDart Charge, které z nuly na sto telefon přes USB-C dobije za 47 minut. Už po sedmnácti minutách v nabíječce bude telefon hlásit 50% úroveň nabití. Poměrně překvapivě je však v základní krabici přítomen 65W síťový adaptér, kterým můžete nabíjet i další zařízení, a to ještě větším výkonem, než samotný telefon! Výrobce zapracoval na úsporných režimech a optimalizaci baterie. V případě nouze vám telefon s 5% baterií vydrží ve stand-by režimu až 32 hodin.



Vůbec poprvé se u Realme objevuje nadstavba Realme UI 2.0, která přináší spoustu možností customizace

Výpočetní výkon telefonu zajišťuje 8nm Snapdragon 720G, který se skládá ze dvou 2,3GHz výkonných jader Cortex-A76 a z šesti úspornějších jader Cortex-A55 o taktu 1,8 GHz. Telefon se bude prodávat se 128GB úložištěm UFS 2.1 a s LPDDR4x RAM o kapacitách 6 nebo 8 GB. Interní paměť si rozšíříte microSD kartami (až 256 GB), které mají v bočním šuplíku samostatnou pozici. Další dvě připadnou kartám nanoSIM. Konektivitu obstarávají sítě LTE, dvoupásmové Wi-Fi a Bluetooth 5.0.

Realme 8 Pro katalog rozměry a hmotnost: 161 × 74 × 8,1 mm, 176 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1600|1800 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 6 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 128 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 720G (8× Cortex-A76, 2 GHz)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 108MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost cena: ještě se neprodává

V telefonu běží hned od vybalení z krabice Android 11 s novou verzí grafické nadstavby Realme UI 2.0. Hlavní novinkou je velká customizace, v prostředí můžete počítat se schématy, třemi styly tmavého režimu či s úpravou aplikačních ikon. Nové prostředí klade důraz i na rychlé a snadné sdílení dat, či na větší bezpečnost. Soukromý režim zabezpečený heslem bude vašim tajným místem, bezpečnostní štít zase ohlídá podezřelé stránky na webu i žádosti o přístup ke kritickým bezpečnostním funkcím Androidu.





Souběžně s Realme 8 Pro byly oznámeny i hodinky Realme Watch S Pro a sluchátka Realme Buds Air 2

Oproti předchozí verzi nadstavby došlo ke zrychlení prostředí o třetinu, a současně ke stabilnějšímu frameratu a menší zátěži na operační paměť. Aplikace se díky přednačítání umělou inteligencí spouštějí téměř o 24 % rychleji, než dříve. V Česku by měl být Realme 8 Pro k dispozici druhý dubnový týden, koncová cena verze 6 + 128 GB činí 279 EUR (cca 7 300 Kč), v případě varianty s 8GB RAM vzrostla cena na 299 EUR (zhruba 7 800 Kč). V rámci tzv. flash sales bude cena telefonu dočasně o zhruba pětistovku nižší.