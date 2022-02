Realme 9 Pro+ bude zajímavý fotomobil. Podívejte se na ukázkové fotografie a na srovnání s dražší konkurencí

Značka Realme zvolila skutečně netradiční propagaci svého chystaného smartphonu Realme 9 Pro+. V rámci předběžného přístupu firma novinářům ukázala fotografické kvality telefonu, jehož hlavní fotoaparát obsadí fotočip Sony INX766 od Sony s optickou stabilizací. Telefon, v němž poběží 5G čipset Mediatek Dimensity 920, má totiž nabídnout fotografickou kvalitu srovnatelnou s „flaghshipy“ konkurenčních značek.

Realme toho, podle svých slov, docílilo vlastnoručně vyvinutou obrazovou technologií ProLight, která umožňuje pořizovat kvalitnější noční fotografie. A aby se nejednalo jen o mlácení prázdné slámy, přihodil výrobce navrch i ukázkové fotografie sedmi různých scén. Ve srovnání tak najdete fotografie chystaného Realme 9 Pro+, které jsou hned vedle fotek pořízenými Samsungem Galaxy S21 Ultra, Xiaomi 12 a s Pixelem 6.

Všechny fotografie jsou dle EXIF údajů skutečně nafoceny uvedenými Android telefony, takže se dozvíte i podmínky nastavení fotoaparátů, tedy závěrku clony, délku expozice, ISO, expizici, ohniskovou vzdálenost a režim expozimetru. Kompletní sadu ukázkových fotografií sedmi různých scén si můžete stáhnout zde.

Dle ukázkových fotek to skutečně vypadá, že by Realme 9 Pro+ mohlo snést srovnání s konkurencí. Bavíme se však o hlavních fotoaparátech, a zatím není jasné, jaké doplňkové fotoaparáty dostane novinka od Realme do výbavy. Víme jen to, že telefon bude, v Evropě vůbec poprvé, postaven na 6nm Mediateku Dimensity 920, který podporuje 5G sítě a až Full HD+ displeje se 120Hz obnovovací frekvencí.

Záda Realme 9 Pro dokáží změnit svou barvu jako chameleon:

Smartphony řady Realme 9 Pro budou oznámeny na online představovací akci, která se uskuteční 16. února.

Zdroj Realme via Reddit