Realme 9 Pro zpestří střední třídu. Na světle mění barvy a nezalekne se ani nočního focení

Čínské Realme dnes představilo hned několik nových modelů chytrých telefonů, které jsou určeny i pro český trh. Druhou nejvyšší novinkou je model střední třídy Realme 9 Pro za 8 tisíc korun. Vyniká zejména designem zadní strany, který na sluníčku (nebo pod UV lampou) mění barvu. Zajímavé efekty vytváří i pod běžným umělým zdrojem světla.



Realme připravilo další vizuálně zajímavý smartphone

Barevné hříčky jsou výsadou varianty nazvané „Sunrise Blue“. Zádní plastový kryt telefonu je zhotoven z několika vrstev, které vytvářejí optické efekty. Polovina zad je modrá, druhá přechází do oranžové. Nejlépe je tento efekt pozorovatelný na přímém slunci, kdy se telefon přebarví kompletně do oranžova, po schování do stínu se zase vrátí ke své převládající modré. Realme tento efekt nazývá Light Shift Design.

Jde rozhodně o zajímavou úpravu, díky které se telefon dokáže alespoň vizuálně odlišit od konkurence. Ve střední třídě jsou totiž jinak parametry většiny modelů hodně podobné. Realme 9 Pro vsadilo na 6,6palcový Full HD+ IPS displej s adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz, což je rozdíl oproti vyššímu modelu Realme 9 Pro+, jenž má sice AMOLED panel, ale zase „jen“ 90Hz frekvenci. Čtečka otisků je kvůli IPS panelu v bočním odemykacím tlačítku.



Stačí jen trochu naklonit a telefon mění barvu

Aktuální Android a „RAMka“ navíc

Telefon pohání relativně slušný 6nm čipset, ačkoli ze střední řady Qualcommu, Snapdragon 695 5G. Dodávána bude jediná paměťová varianta 8 + 128 GB, v případě potřeby si telefon z úložiště umí ukrojit dalších až 5 GB „virtuální“ RAM. Telefon podporuje 5G a dokonce umí v režimu Dual SIM udržet na příjmu dvojici SIM karet připojených do 5G sítě. Druhou SIM lze nahradit na paměťovou microSD kartu.



Hlavní vlastnosti Realme 9 Pro v kostce

Trojnásobný zadní fotoaparát spoléhá na primární 64Mpx senzor, k němuž se přidává 8Mpx širokoúhlý senzor a makro kamerka s ostřením na objekty od 4 cm. Pro noční snímky je určen režim Nightscape, je zde i režim dlouhé expozice pro vytváření snímků typu „malování světlem“ nebo „neonová dálnice“. Škoda chybějící optické stabilizace obrazu, což je výsada pouze dražšího modelu Realme 9 Pro+.

Telefon obsahuje baterii 5 000 mAh, což je více než dostatečná kapacita, hodí se k ní i rychlé kabelové nabíjení Super Dart 33 W. Bezdrátové dobíjení není podporováno. Chválíme také zachování 3,5mm jacku na spodní hraně zařízení. Realme 9 Pro běží na vlastní nadstavbě Realme UI 3.0, která je postavena na Androidu 12 a podle prvního zkoušení se jeví jako svižná a dobře použitelná. Detailnější dojmy z nového zařízení přineseme tradičně v připravované recenzi.