Realme Buds Q2. Nová bezdrátová sluchátka s odolností IPX4 za pár stovek

Realme představilo levná zcela bezdrátová sluchátka Buds Q2, která designově vychází z první generace sluchátek. Novinka však navrch přidává zvýšenou odolnost IPX4 vůči vodě, vylepšený herní režim a také funkci ENC (Environmental Noice Cancellation). Tu si však nepleťte se známějším režimem ANC (tj. aktivní redukce šumu). ENC bude výrazně levnější variantou, která aktivní redukci nebude sahat ani po kotníky.

ENC funguje jen v průběhu hovoru, algoritmus odfiltruje hluk na pozadí, např. z ulice, MHD nebo z obchodu. Při poslechu hudby však žádnou redukci šumu nečekejte, bude třeba jen sluchátka zasunout co nejlépe do uší. Každé ze sluchátek váží jen 4,1 gramu, a jejich součástí je 10mm reproduktor a touchpad pro ovládání. Přenosné pouzdro zajišťuje až 20hodinový poslech ve sluchátkách na jedno nabití. Desetiminutové dobíjení znamená další 2 hodiny poslechu hudby. Škoda jen toho, že budete pouzdro dobíjet obstarožním microUSB.

Vylepšený herní režim si z baterie ukousne daleko více energie, zato se mu však daří držet zvukovou latenci při hraní her pod 88 ms. Ke sluchátkům bude nabízena i samostatná aplikace, která umožní upravit dotyková gesta, zvukové efekty či zapnout herní režim. Do prodeje se dostanou v černé a modré, a to v přepočtu cca za 550 Kč. Realme Buds Q2 se aktuálně nabízí v Pákistánu, kdy se sluchátka dostanou i do Evropy, zatím není jasné.

Zdroj Realme