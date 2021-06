Realme GT 5G. Žlutý sporťák dorazil do Česka, první týden bude se slevou

Realme v dnešním online streamu představilo svůj vlajkový smartphone také evropskému publiku. Realme GT 5G je aktuálně nejvyšší model této značky, jenž se v její čínské domovině už prodává. Nyní bude dostupný také v Evropě včetně českého trhu. Na výběr je dvojice paměťových variant 8 + 128 GB za 12 999 Kč a vyšší 12 + 256 GB za 14 499 Kč. První zájemci, kteří stihnou telefon objednat do 21. června, jej mají o 1 500 Kč levnější.

Telefon se pyšní 120Hz AMOLED displejem s optickou čtečkou, třemi foťáky a 4 500mAh baterií s 65W kabelovým dobíjením. Jde o jeden z cenově nejdostupnějších modelů na trhu s osazeným špičkovým procesorem Snapdragon 888. Příjemným bonusem je sluchátkový jack, který už u topmodelů nevídáme.

Žlutá je nejhezčí

Na druhou stranu nemá telefon ve všech ohledech úplně maximální výbavu, ale vzhledem k jeho cenovce ji vlastně ani neočekáváme. Postrádá například zvýšenou voděodolnost, bezdrátové nabíjení nebo prémiovější sestavu fotoaparátů, než je 64 + 8 + 2 MPx (další objektivy jsou pro široký záběr a makro).

Zařízení cílí spíše na mladé uživatele s oblibou v mobilních hrách, kde je výkon čipsetu a jeho grafiky stěžejním parametrem. Chlazení procesoru řeší Realme GT 5G pomocí odpařovací komory z nerezové oceli. Při hraní her se uplatňuje vyšší snímkovací frekvence displeje a softwarové doplňky, které dokáží uvolnit co nejvíce systémových zdrojů ve prospěch co nejplynulejšího herního zážitku.

Závodního ducha podtrhuje zejména žlutá verze telefonu s koženkovými zády a černým skleněným pruhem, která je velmi fotogenická a skvěle vypadá i naživo. Naproti tomu druhé dvě prodávané barvy (modrá a stříbrná) už jsou s celoskleněnými zády a vypadají konvenčně jako mnoho jiných smartphonů. Chválíme, že Realme za žlutou nepožaduje žádný příplatek.