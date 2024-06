Realme GT 6 pokukuje po nejvyšších patrech. Má vysoký výkon, povedený displej a koupíte jej i v Česku

Značka Realme v Miláně oznámila telefon vyšší střední třídy Realme GT 6, který se po více než roce vrací na globální trh. Ve specifikacích najdeme jen drobné rezervy, výkon telefonu je však přesto velmi vysoký. Výrobce vsadil na špičkový displej a rychlé nabíjení, což okořenil i poměrně slušnou cenovkou. U telefonu s odolností IP65 musíme překousnout jen to, že je jeho rám a záda z plastu. Pokud chcete ušetřit, je v souběžně v prodeji i lehce ořezaná varianta Realme GT 6T.



Realme GT 6 se nabízí v zelené a ve stříbrné

Novinky dostala do výbavy 6,78" AMOLED 8T LTPO displej, kterému výrobce říká Hyper Display. Třeba proto, že je jeho jas stanoven až na 6 000 nitů. Už dříve jsme vás ale informovali o tom, že tyto „peak“ hodnoty jsou spíše jen marketingovým lákadlem. Mnohem důležitější je maximální jas při běžném používání na celé ploše, a ten činí více než dostatečných 1 600 nitů.

Rozlišení displeje je 2 780 × 1 264 pix, podporuje 120Hz obnovovací frekvenci a chrání jej sklo Gorilla Glass Victus 2. V zadním lesklém pruhu jsou připraveny tři fotoaparáty. Na hlavní 50Mpx snímač s optickou stabilizací navazuje 50Mpx teleobjektiv s 2× optickým a 4× hybridním zoomem a 8Mpx širokáč. Selfie v displeji má rozlišení 32 megapixelů, videa telefon natočí maximálně ve 4K s 60 fps.

Výkonný Snapdragon a čtyřletá podpora

Výkonově se pohybujeme těsně pod špičkou. Potřebné výpočetní nároky zajišťuje Snapdragon 8s Gen 3, na něhož navazuje 12 nebo dokonce 16GB operační paměť typu LPDDR4 a úložiště UFS 4.0 o kapacitách 256 a 512 GB. Použitá grafika řady Adreno slibuje slušné mobilní hraní, a myslelo se i na umělou inteligenci. Výrobce ji nazývá NextAI, a pomůže třeba při natáčení v noci, při mazání objektů z fotek nebo doporučí aplikace podle toho, co máte aktuálně na displeji, resp. k čemu právě telefon využíváte.

Pevně vestavěná baterie má kapacitu 5 500 mAh, a dobijete ji přes kabel až výkonem 120W. Z nuly na sto to bude nabíječce trvat zhruba 26 minut, desetiminutové připojení k adaptéru bude znamenat nabití z nuly na padesát procent. Samotná baterie bude mít minimálně 80 % své původní kapacity i po 1 600 cyklech, Realme tedy zvolilo kvalitnější akumulátor s pomalejším „stárnutím“. Součástí výbavy je i infraport a speciálně zabezpečené NFC.

Generativní AI u Realme GT6:

Uvnitř smartphonu běží nadstavba Realme UI 5.0 nad Androidem 14, který dostane až čtyři generace systému Android, a bezpečnostní záplaty po stejnou dobu. V Evropě se telefon po oznámení hned dostal do prodeje, tedy mimo Španělsko a Portugalsko, kde jeho start zhatila květnová krádež celé první várky.

V Česku se telefon nabízí ode dnešního dne, a to v zelené a stříbrné. Základní paměťová varianta 12 + 256 GB vychází na 16 999 Kč, verze 16/512 GB stojí 18 999 Kč. Pokud je pro vás důležitější co nejnižší pořiovací cena, přivezlo Realme do Česka i model Realme GT 6T (11 999 Kč). Musíte však překousnout procesor Snapdragon 7+ Gen3, chybějící zvýšenou odolnost, starší generaci hlavního foťáku či chybějící teleobjektiv. Vzhledově vypadá „téčko“ identicky jako lépe vybavený sourozenec, na trh se však dostane až koncem měsíce.