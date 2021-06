Realme GT se chystá do Evropy. Výrobce brzy nabídne ještě levnější 5G telefony

Značka Realme na dnešním 5G summitu potvrdila svou vizi, v rámci které chce dostat smartphony s podporou 5G ke všem uživatelům. Pořizovací cena 5G telefonu nesmí být překážou, a tak výrobce už nyní nabízí 5G telefony v celé řadě cenových spekter. A zatímco Realme 8 5G začíná na metě 150 dolarů, již v příštím roce by měla podpora 5G sítí zavítat i do telefonů Realme poblíž cenové hladiny sto dolarů! A trend postupného zlevňování by měl pokračovat i v následujících letech.

Průzkum Realme ukázal, že mladí uživatelé pořizují 5G telefony s výhledem na vyšší výpočetní výkon, který je zabalený v tenkém a lehkém těle se stylovým designem. Realme také staví na atraktivní ceně a na rychlonabíjení, které je k dispozici i u levnějších telefonů. Sítě 5G a jejich dostupnost co největšímu počtu uživatelů jsou pro Realme tak důležité, že bude firma ještě letos otevírat sedm nových vývojových center po celém světě. V Evropě mají být tato centra hned dvě, na výzkum v oblasti 5G vydá Realme v následujících dvou letech 300 milionů dolarů.

A zatímco je Realme známé spíše v segmentu zařízení nižší a střední třídy (řady Realme Number a Realme Narzo), již brzy se do Evropy podívá i nejvýkonnější řada GT zaplněná flaghsipy s výkonnými procesory. Do Evropy se dostanou hned dvě „gétéčka“. První zaměřené na výkon v červnu, druhý, zajímavý fotomobil, zase v červenci.

Trailer na Realme GT 5G:

Prvním zmiňovaným telefonem by mělo být Realme GT 5G, které se už od března prodává v Číně. Telefon je osazen 6,43" Super AMOLED displejem s rozlišením Full HD+ a se 120Hz obnovovací frekvencí. Výpočetní výkon obstarává Snapdragon 888, mezi paměťovými konfiguracemi najdeme verzi 8/128 GB i variantu s 256GB úložištěm a 12GB operační pamětí. Na skleněných či kožených zádech bude připraven trojitý fotoaparát (64 + 8 + 2 MPx), 4 500mAh baterie podporuje až 65W rychlodobíjení.

A cena? Podle tohoto úniku by měla základní 8/128GB varianta stát v Evropě okolo 400 EUR, což dělá jen něco málo přes 10 tisíc korun! Vybavenější verze 12/256GB by měla vyjít na cca 450 EUR, a to znamená částku cca 11 500 Kč. V obou případech by se tak Realme GT 5G stalo jedním z nejlevnějších smartphonů se Snapdragonem 888 na trhu. Samozřejmě však bude třeba počkat na přesné ceny přímo od regionálního zastoupení, a ty se zřejmě dozvíme až při červnové premiéře prvního „gétéčka“.