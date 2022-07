Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z je pozvánkou do světa anime. Na své si přijdou i nároční uživatelé

Značka Realme v poslední době vsadila na zajímavou strategii, jak se odlišit. Začala totiž některé své smartphony vydávat ve speciálních edicích, a to zejména v Číně. Nyní tu máme i takovou, která zamířila i do Evropy. Jedná se o Realme GT Neo 3T - Dragon Ball Z.

Po předchozí edici Naruto se jedná o další sázku na japonský anime seriál. Dragon Ball Z je ovšem starší a dobýval obrazovky televizí už od roku 1989, dodnes má ale skvělé hodnocení i u nás. Telefon má fanoušky tohoto seriálu zaujmout už samotným vzhledem balení, které zvěčnilo jeho hlavní postavu přímo na krabičce.



Balení telefonu je bohaté na sběratelské kousky pro fanoušky seriálu

Uvnitř pak na fanoušky čeká komiksová grafika, sběratelská karta Dragon Ball Z a také spousta samolepek s motivy a postavami z tohoto seriálu. Překvapivě ale Realme v balení ponechalo úplně obyčejný silikonový kryt bez motivu a nijak si nevyhrálo ani s nabíječkou. Alespoň špendlíček pro vyjmutí SIM karty byl vylepšen o nápis s názvem seriálu.

Nejoblíbenější smartphony Realme

Realme 8 4GB/64GB nabízí 71 obchodů za ceny od 4 488 Kč Porovnat ceny

Realme 8 6GB/128GB nabízí 76 obchodů za ceny od 5 170 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené smartphony Realme

Zmíněné detaily ale plně vynahrazuje samotný telefon. Jeho záda jsou totiž vyvedena v krásné oranžové barvě s modrými okraji, čímž odkazuje na barvy obleku hlavní postavy seriálu jménem Goku. V pravém rohu zad nechybí ani japonské logo seriálu. Za pochvalu stojí, že jsou záda telefonu matná, takže na nich nezůstávají otisky prstů.

Balení i grafika pro věrné fanoušky

Samotný motiv seriálu vás provází i po rozsvícení displeje. Do jeho tématiky je totiž přepracované i samotné prostředí Realme UI. To má totiž překreslené ikony předinstalovaných aplikací do stylu anime a ty které později doinstalujete, dostanou alespoň kreslené oranžové okraje, aby ladily s celkovým designem. Samozřejmostí je pak originální tapeta, na které je opět hlavní postava Goku.



Do tématiky seriálu byly uzpůsobeny i ikony systému. Nechybí ani stylová tapeta s postavou Goku

Telefon jinak výbavou kopíruje standardní verzi, výbava je tak skvělá. Máme zde k dispozici 6,6“ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a hlavně 120Hz obnovovací frekvencí. Navíc se chlubí jasem až 1300 nitů. Rychlý chod zde zajišťuje osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 870 doplněný o 8GB RAM a 256GB úložiště. Výsledky v AnTuTu sice nejsou rekordní, ale i tak vám výkon rozhodně chybět nebude.



Ukázka fotoaparátu

O výdrž se zde stará baterie s kapacitou 5 000 mAh, která podporuje až 80W dobíjení, které dle výrobce zvládne prvních 50 procent dobít za 12 minut. Do plného stavu jsme to zvládli zhruba za půl hodinky. Chybět nemůže ani trojitý fotoaparát, u něhožzaujme hlavně primární snímač s 64Mpx rozlišením. Doplní jej také 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx makro kamerka.

Narozdíl od jiných speciálních edic dorazilo Realme GT Neo 3T v edici Dragon Ball Z také do Evropy a to za cenu cca 12 tisíc korun. Standardní verze s klasickým designem a 128GB úložištěm se bude prodávat přímo u nás, a to o pár set korun levněji.