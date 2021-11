Realme Pad se inspiroval iPadem. Elegantní tělo a slušnou výbavu nabízí za nižší cenu

Trh s tablety poslední měsíce zažívá po několika letech nečekané oživení a do segmentu se vrací nebo pouští nové značky. Nedávno to s tablety opět zkusilo Xiaomi, do tabletů se vrhla Nokia a nově také Realme s tabletem Realme Pad. Tablet má stylový design a hlavně tenké tělo. Výrobce dokonce tvrdí, že jde s tloušťkou 6,9 mm o nejtenčí zařízení ve své cenové kategorii.

Firma tablet dokonce srovnává s iPadem s tím, že jeho tablet je tenčí i když je levnější. Přesto inspirace tabletem od Applu je jasná u designu zařízení, ale překvapivě i u propagační grafiky, která je až podezřele podobná té z iPadu Air.

Vcelku jde ale o zajímavý levný tablet s 10,4“ displejem o rozlišení 2 000 × 1 200 pixelů. O výkon se zde stará osmijádrový procesor MediaTek Helio G80 díky kterému tablet zvládne i náročnější činnosti i hraní her. Velikosti pamětí však výrobce neuvedl. Potěší alespoň 4G konektivita. Výhodou však má být hlavně silná 7100 mAh baterie s rychlým 18W dobíjením. Tablet tak zvládne dlouhé pracovní nasazení nebo až 12 hodin přehrávání videa.

Tablet při sledování filmů potěší také čtveřicí reproduktorů s certifikací Dolby Atmos a přístroj podporuje také High-Res audio. Realme myslelo také na dnešní dobu, kdy je běžná práce z domova a pro konferenční hovory tak do tabletu přidalo ultraširokoúhlou čelní kamerku s rozlišením 8 Mpx, která zvládne naráz zachytit až dvě osoby.

Tablet samozřejmě přijde na trh s předinstalovaným prostředím Realme UI, které je narozdíl od telefonů přizpůsobeno pro větší obrazovku tabletu včetně možnosti rozdělení obrazovky. Tablet bude v prodeji v šedém nebo zlatém provedení za cenu 5 599 Kč.

Představení tabletu Realme Pad: