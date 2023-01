Realme finišuje 240W dobíjení. Vše je bezpečné, a nemáme se obávat ani o životnost baterie...

Realme se chystá na další rychlonabíjecí rekord. U chystaného Realme GT Neo 5 či u Realme GT3 Pro totiž výrobce pokoří hranici 240W rychlodobíjení. A protože se skutečně jedná o zajímavý milník (konkurence aktuálně končí na hranici 200W), představil jej výrobce samostatně stranou všeho mobilního dění. Je však třeba dodat, že Oppo už loni v Barceloně ukázalo koncept 240W dobíjení, do komerčních zařízení se však dosud nedostalo. U Realme mají být první podporované telefony doslova „za rohem“.

Výrobce hned ze startu uvádí, že 240W rychlonabíjení prošlo intenzivním testováním, které překonalo více než 1 600 ukončených nabíjecích cyklů. K žádné havárii baterie nedošlo ani tehdy, když mělo testovací prostředí teplotu 85°C nebo 85% vlhkost prostředí. Extrémním podmínkám byla baterie vystavena po dobu 21 dní.



240W nabíjení není jen o bezpečnosti baterie, ale také o bezpečnosti uživatelů. Nepřetržitou kontrolu teploty telefonu zajistí hned 13 teplotních čidel

Realme pro novou kompaktní GaN nabíječku (má stejné rozměry jako 160W adaptér SuperDart) vyvinulo upravený 12A nabíjecí kabel pro výstup 20V/12A, který je prostřednictvím tří „charging pums “ převeden při dobíjení na 10V/24A, a to s 98,5 % efektivitou. A to znamená, že v připravovaném telefonu značky budou samostatně umístěny hned tři baterie. Samotný kabel má pod vrstvou izolace průměr 3 milimetry.

Bezpečnost na prvním místě

Realme se postaralo i o bezpečnost, protože budoucí telefon značky bude mít zabudováno hned třináct teplotních čidel, která budou monitorovat vnitřní prostředí telefonu, a při jakékoliv známce problémů se nabíjení zpomalí či úplně zastaví. Odvodu tepla z telefonu pomohou i vrstvy grafenu, které mají souhrnnou plochu 6 580 mm2. Realme dodrželo i nejvyšší standard PS3 pro nehořlavost materiálů.

Co se týká výdrže, Realme slibuje, že extrémní rychlost dobíjení se nijak nepodepíše na životnosti baterie. Ta má mít po 1 600 nabíjecích cyklech stále kapacitu minimálně 80 procent, čím už teď značka překonává minimální požadavky trhu. Podle nich by měla baterie mít alespoň 80 % své původní kapacity po 800 nabíjecích cyklech, takže cokoliv navíc je pro Realme velké plus.

Protože však víme, jak takovéto testování probíhá, jsme k výrobcem udávané životnosti baterie trochu skeptičtí. Až realita totiž ukáže, jak dlouho dokáže baterie úspěšně „vzdorovat“ takto rychlému dobíjení. Do telefonů se 240W dobíjení zřejmě dostane již v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku, z nuly na sto tak telefon dobijete za pár minut. Možná rychleji, než se vám stihne vyluhovat čaj...

Koncept 240W dobíjení od značky Oppo: