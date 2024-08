Realme se vrací v plné síle. Model GT 6 naláká na design, výbavu i rozumnější cenu

Značka Realme zažila turbulentní období. Po založení v roce 2018 a rychlé evropské expanzi, včetně úspěšného nástupu na český trh hned o rok později, přišel postcovidový útlum a v roce 2022 dokonce hrozilo úplné stažení z tuzemského trhu. To se ale i díky celkově se oživujícím prodejům chytrých telefonů nestalo, a tak čínská značka po loňské pauze uvádí na tuzemský trh oficiálně také svůj aktuální vlajkový model.

Tím je Realme GT 6 – dobře vybavený smartphone vyšší třídy, který se sice nepoměřuje s úplnou špičkou na trhu, ale v oblasti výbavy zase tolik neztrácí. A přitom stojí polovinu toho, co takzvané „supertelefony“, tedy např. Samsung Galaxy S24 Ultra nebo Apple iPhone 15 Pro Max. Aktuálně telefon koupíte ve variantě 12 + 256 GB za 16 tisíc nebo ve štědřejší 16 + 512 GB za 17 tisíc korun.

Vkusné je také designové provedení. Místo už trochu okoukaného obřího kruhového modulu fotoaparátu, který stále používají některé jiné čínské značky, je zde poměrně konzervativně vyvedený trojitý objektiv v dekorativním lesklém pruhu na jinak matných zádech telefonu. Zajímavé jsou také dvě barevné varianty – zelená a stříbrná. Mnoho částí telefonu je sice plastových, ale na vzhled to nijak rušivě nebo lacině nepůsobí.

Výborný displej, univerzální foťák

K výbavě Realme GT 6 není až na jednu výjimku co zásadního vytknout. Displej je 120Hz LTPO AMOLED s vynikajícím jasem (1600 nitů plošně, až 6000 nitů bodově), procesor Snapdragon 8s Gen 3 přesně koresponduje s celkovým zaměřením telefonu (výkonný, ale nikoli prémiový model), také zadní fotoaparát má univerzální sestavu 50 + 8 + 50 Mpx včetně teleobjektivu.

Baterie má nadprůměrnou kapacitu 5500 mAh a podporuje rychlé dobíjení s výkonem až 120 W. S originálním adaptérem je možné docílit nabití do 50 % kapacity za pouhých 10 minut. Co je ale u telefonu za 16 tisíc trochu na pováženou, to je chybějící bezdrátové nabíjení. To je vlastně jediná větší výtka na adresu aktuální vlajkové lodi od Realme.

Že je voděodolnost jen IP65, a ne „plnokrevných“ IP68, nebo že AI je v rámci funkcí prostředí Realme UI 5 nad Androidem 14 spíše jen na papíře, než skutečně v praxi využitelná, to už na běžné používání telefonu nemá tak velký vliv. Rozhodovat zde bude hlavně sympatie (nebo nesympatie) k designu, značce a také aktuálně nastavené ceně, která oproti premiéře už o dva tisíce klesla.