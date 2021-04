Realme Starry Night: Před lety nevídáno, dnes i levný mobil natočí hvězdy na nočním nebi

Novou funkci prvně dostávají drahé vlajkové lodě. Obvykle. Realme na to jde jinak a režim Starry Night má i základní model Realme 8 s cenou 5 499 Kč (my jsme testovali dražší variantu Realme 8 Pro). S pomocí Starry Night vyfotíte hvězdy (to už umí řada konkurentů), ale také je natočíte do působivého nočního time-lapse videa.

Jak to funguje a jaké z telefonu padají výsledky, uvidíte ve videu.

Oprava: V textu výše i ve videu je chyba. Oba modely mají Starry Night pro focení hvězdné oblohy, ale pouze vyšší model Realme 8 Pro umí natáčet hvězdné time-lapse video.