Realme to zkouší jako Apple. K MagDart připojíte 50W nabíječku i další moduly

Značka Realme jde ve stopách Applu, který u nejnovější generace iPhonů nabízí řešení MagSafe pro přesné upevnění bezdrátové dobíječky na zádech. Realme své řešení nazývá MagDart, a mimo nové bezdrátové nabíječky můžete k zádům magneticky připevnit i další doplňky. iOS byl v tomto sice první, ovšem u Androidů se jedná o novou technologickou premiéru, pod kterou se podepíše i nově představený koncepční smartphone Realme Flash.

Pod zády koncepčního telefonu Realme Flash najdeme několik 0,3mm magnetů z boru a kobaltu, které se starají o dokonalé a pevné magnetické spojení (5N) s bezdrátovou nabíječkou MagDart. Ta má nabíjecí výkon 50 Wattů (!), takže se před ní bude muset sklonit veškerá konkurence. Do nabíječky stačí zapojit 65W síťový adaptér a můžete si vychutnat rychlonabíjení i při hraní her. Nebudou vám zaclánět žádné kabely, a navíc bude telefon stále umístěn přesně na nabíjecí podložce. A to je něco, o čemž si současné nabíjecí podložky mohou nechat jen zdát.

Koncepční smartphone, který byl vyvinut jen pro účely demonstrace technologie MagDart, je osazen dvojitou baterií, jejíž souhrnná kapacita činí 4 500 mAh. Pomocí dobíječky MagDart se baterie telefonu za 5 minut dobije na 20 procent, z nuly na sto se dostanete za pouhých 54 minut, a to je nabíjecí čas velmi blízký kabelovému rychlonabíjení. Aby bylo možné dosáhnout tak rychlého bezdrátového dobití, je nabíječka v průběhu dobíjení chlazena větráčkem.

Realme si nebralo žádné servítky, a své řešení přímo srovnalo s MagSafe od Applu. Přímo na pódiu se vysmálo dobíjení iPhonu 12, jehož titěrnou baterii pomocí 15W magnetického dobíjení od Applu nabijete z nuly na sto až za čtyři hodiny. Magnetická bezdrátová dobíječka od Realme je až 8× výkonnější, než MagSafe, souběžně představená 15W MagDart nabíječka je pak rychlejší téměř pětinásobně. Realme si pomáhá oddělením základní desky od samotné nabíjecí podložky s větší cívkou, díky čemuž se teplotní zátěž rozkládá rovnoměrně. Telefon tak může být nabíjen pod vyšším výkonem po delší dobu.

Realme k technologii MagDart připravilo i několik magnetických doplňků. Mimo nabíječky můžete na záda přicvaknout „peněženku“ s pozicemi pro tři platební karty a se stojánkem nebo třeba bezdrátovou nabíječku. A tu můžete vhodně zkombinovat i s dokovací stanicí. Pokud k základně přicvaknete powerbanku, poslouží jako stojánek při bezdrátovém nabíjení telefonu. Nad rámec konceptu je pak pouzdro pro aktuální topmodel Realme GT 5G, které zajistí kompatibilitu s MagDart. Cenu ani dostupnost tohoto krytu zatím neznáme.

Apple MagSafe. To je to, co budou všichni kopírovat:

Realme svůj standard MagDart nabízí všem dalším výrobcům s cílem vytvořit ekosystém magnetického bezdrátového dobíjení a magnetických doplňků ke smartphonům. Příkladem může být i koncept přisvětlovacího čtverce s LED diodami pro focení hlavním fotoaparátem či při pořizování selfíček. Teď je řada na Applu, aby využil hozené rukavice, a svůj standard MagSafe patřičně vylepšil. Pokud se tak nestane, ujede Applu vlak, protože 15W bezdrátové nabíjení MagSafe dnes už nikoho neohromí.