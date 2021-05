Realme Watch 2 Pro. S větším displejem a GPS vydrží na jedno nabití až 14 dní

Realem představil nové hodinky Realme Watch 2 Pro, které dostaly do výbavy obdélníkový 1,75" displej s rozlišením 320 × 385 pix a maximální světelností 600 nitů. Do těla hodinek se zvýšenou odolností IP68 se dostala 390mAh baterie, u které výrobce slibuje až dvoutýdenní výdrž v autonomním režimu. Jedná se však samozřejmě o údaj z laboratoře, v praxi toho totiž mají hodinky dost co nabídnout, a do nabíječky je zřejmě zapojíte daleko dříve...

Jednou z vyzdvihovaných funkcí je podpora duální GPS, která poslouží k zaznamenání trasy při běhání. Hodinky jsou dále vybaveny senzory, které měří spánek, srdeční tep či okysličení krve. Hodinky dále nabízí dechová cvičení, evidují příjem vody, motivují vás k pohybu a evidují cvičení. V základu je připraveno 16 cvičení, v rámci OTA aktualizace se počítá s podporou až 90ti. Ze zápěstí můžete ovládat hudbu a fotoaparát, dozvíte se zmeškané notifikace, počasí nebo budete upozorněni na příchozí hovory. Musíte je však vyřídit přes telefon, hodinky totiž nemají mikrofon ani reproduktor.

Představení hodinek Realme Watch 2 Pro:

V hodinkách bude připraveno přes sto ciferníků, do prodeje se dostanou v šedé a stříbrné doplněné silikonovými řemínky. Realme Watch 2 Pro se začnou v Malajsii prodávat koncem května, v přepočtu, za zhruba 1 500 Kč. Zda se hodinky dostanou i do dalších zemí, zatím není jasné.

Zdroj Realme