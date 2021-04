RECENZE: Amazfit T-Rex Pro – Vítaná evoluce v plastovém brnění

Amazfit se řídil heslem „neopravuj to, co funguje“ a na povedených loňských hodinkách T-Rex neměnil nic zásadního. Letošní model Amazfit T-Rex Pro přidal SpO 2 senzor, mírně poladil software, razantně zlepšil grafiku, zvýšil mechanickou odolnost a voděodolnost (5 ATM –> 10 ATM) a snad pro vizuální odlišení přidal druhou barvu na řemínek (loňský je jednobarevný).

V lednu jsem Amazfit GTS 2 kritizoval za nestabilní spojení s mobilem, tentokrát jsem problém nezaznamenal.

Co zůstává, je masivní plastová konstrukce, která překvapí nečekaně nízkou hmotností. Stejný je i způsob ovládání, který kombinuje dotykový displej a tlačítka – když jste v klidu, patrně se k cíli dostanete rychleji gesty a dotyky, naopak při běhu se do displeje trefuje špatně, takže použijete tlačítka. Jako nevyužitou příležitost vidím fakt, že tlačítka mají funkci při stisknutí, ale něco jiného mohly dělat při dvojitém stisku, při podržení mohly vést do konkrétních aplikací. Možná se dočkáme nápravy s některým z updatů.

Sport

Co se přesnosti záznamu trasy týče, srovnával jsem s etalonem třídy sporttesterů, modelem Garmin Fénix 6 a musím říct, že T-Rex Pro příjemně překvapil. Typická odchylka 30 až 50 metrů na uběhnutých šesti kilometrech je naprosto zanedbatelná. Garmin vede v pokročilých tréninkových a analytických funkcích, ale v přesnosti se mu Amazfit vyrovná.

Velkou výhodou Amazfitu ve srovnání s podobně koncipovanými polochytrými hodinkami Huawei, Honor a Xiaomi je spolupráce se sportovní platformou Strava. Přitom hodinky nedělají nic navíc, stačí v mobilní aplikaci spárovat účet a všechno se děje automaticky, po ukončení aktivity se záznam nahraje i na Stravu. Skvělé.

„Profesionální Tyranosaurus“ umí změřit více než 100 sportovních aktivit, což je množství snad až zbytečné. Naštěstí jsou aktivity tříděné ve skupinách a dá se upravit jejich pořadí, takže si na vršek seznamu posunete ty relevantní a ostatními se nemusíte probírat.

Baterie

Výrobce slibuje výdrž až 18 dní, ale abyste se na ně dostali, museli byste vypínat kontinuální měření tepu a další funkce. Já jsem se v prvním cyklu dostal na nějakých 8 dní, pak se hodinky aktualizovaly a ve druhém cyklu směřuji ke 12 dnům. Přitom v obou případech baterie absolvovala cca 5 hodin GPS aktivity. To jsou v kontextu třídy pěkné hodnoty.

Nabíjí se přes USB magnetickým „pukem“ s kovovými kontakty. Použitý AMOLED znamená, že můžete zapnout always-on-displej (tzn. displej nezhasíná, neustále zobrazuje čas), ale výdrž baterie se tím zkrátí na polovinu, což je krutá daň. Navíc probouzecí gesto (zvednutí hodinek před obličej) funguje dobře, takže se bez always-on dá obejít.

Někteří konkurenti mají mikrofon a poslouží jako handsfree, ne však T-Rex. Příchozí hovor vám sice vyskočí na displeji, ale můžete jej pouze odmítnout, nebo utišit. Notifikace z mobilu chodí spolehlivě a ze všech aplikací, ale stále platí, že se na ně nedá reagovat, odpovídat, mazat maily apod.

Operační systém je uzavřený v tom smyslu, že do něj nenainstalujete žádné další aplikace. Můžete si ale pohrát s ciferníky, pár jich je přímo v hodinkách, desítky dalších nainstalujete přes mobilní aplikaci Zepp, u některých je možné měnit obsah datových polí/widgetů/komplikací.

Závěr

Na první pohled jde o řadového zástupce třídy „polochytrých hodinek“. Evidentní výhodou je masivní plášť, který ochrání vnitřnosti před nárazy, jen se musíte smířit s většími rozměry. Až když se vylepšenému T-Rexovi dostanete pod kůži, začnete si všímat důležitých detailů: ovládání pomocí tlačítek, spolehlivá konektivita, čeština (i když v některých aplikacích má lokalizace rezervy), přesná GPS a sportovcům se bude líbit integrace se službou Strava.

Na fotkách jsem T-Rexy položil vedle etalonu sporttesterů, hodinek Garmin Fénix 6, což není úplně fér. Garminy jsou o několik levelů vepředu, ale je sympatické sledovat, jak se Amazfit snaží a krůček za krůčkem se přibližuje. Rekreačním sportovců, kterým stačí záznam aktivity a základní přehled o kondici, bude T-Rex Pro úplně stačit.

Amazfit T-Rex Pro ve zkratce