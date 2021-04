RECENZE: Asus ROG Phone 5 Ultimate – dva displeje a extrémní výbava

Plusy Extrémní výkon

144Hz hlavní displej

Více triggerů pro ovládání her

Dlouhá výdrž baterie

Vynikající reproduktory Minusy Vysoká cena

Nemá bezdrátové dobíjení

Není voděodolný

Průměrný fotoaparát

Nepraktické uchycení větráčku ? 8 /10 Hodnocení

redakce Herní Asus ROG Phone 5 přišel na trh hned v mnoha provedeních. Nám se na recenzi dostala úplně ta nejvyšší verze Ultimate, která zaujme na poměry ROG netradičním bílým provedením, rekordní operační pamětí, ale hlavně i druhým displejem na zádech. Pro hráče je za významný příplatek bonusem i další dvojice herních triggerů na zádech. Asus ROG Phone 5 Ultimate se v Česku prodává za 35 000 Kč, což je částka za kterou už chcete smartphone bez ústupků. V případě herního funkcí to telefon splňuje na výbornou, ale absence bezdrátového dobíjení nebo průměrný fotoaparát vzhledem k ceně zamrzí, obzvlášť vzhledem k velikosti příplatku proti základním modelům. Asus ROG Phone 5 Ultimate katalog | recenze rozměry a hmotnost: 173 × 77 × 9,9 mm, 239 g

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 448, 393 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 18 GB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 82 %

vybavenost cena: 21 490 Kč Celou recenzi Asus ROG Phone 5 Ultimate čtěte na následujících listech.

Design Nová barva, dospělejší vzhled. Herní řada ROG Phone od svého vzniku prošla velkým vývojem. Asus ROG Phone 5 Ultimate je však první, který přichází v bílé barvě, která telefonu náramně sluší. Obzvlášť v matném provedení. Design skvěle doplňují černé linie s logem ROG, avšak výrazné modrý šuplíček na dvojici nanoSIM karet vás přímo bouchne do očí.

Poznávacím znamením modelu Ultra je bílá barva, kterou ROG Phone používá úplně poprvé. Když si však vzpomeneme s jakými futurismy přicházely předešlé modely, jako byly výrazné průduchy pro lepší chlazení, dalo by se skoro říci, že Asus ROG Phone 5 Ultimate letos tak trochu dospěl. To ovšem do doby, než na zádech aktivujete jeho druhý displej. Ten je monochromatický a lze si na něm nastavit různé animace včetně loga ROG.

Telefon má na dnešní poměry široké rámečky kolem displeje, což je ale pro hráče mnohem praktičtější. Dále se zádech najdete modul fotoaparátu, LED blesku a také novinku, dvojici ultrazvukových senzorů pro ovládání her, které se nachází podél pravé strany zad. Čelní strana nabízí konvenční design s rámečky kolem displeje, což je z důvodu pohodlného držení při hraní, kdy nestojíte o nechtěné doteky. Do rámečků alespoň Asus umístil čelně namířené stereo reproduktory, nutné senzory, notifikační diodu a také selfie kamerku. Pravý bok telefon nabídne tlačítka pro regulaci hlasitosti, modré zapínací tlačítko a po stranách také dvojici ultrazvukových triggerů pro ovládání her. Spodní strana ukrývá mikrofonek, USB-C a překvapivě se sem po delší době vrátil sluchátkový 3,5mm konektor, kvůli jeho nízké latenci zvuku, která je při hraní důležitá.

Do telefonu se navrátil 3,5mm jack, změnil se i způsob připojení větráčků pomocí magnetických pinů. Ty lze zakrýt krytkou, která ale na telefonu moc nedrží s čímž výrobce zřejmě počítá a v balení vám přibalí i náhradní. Změna tentokrát nastala na levém boku u konektoru pro připojení větráčku. A k oběma mám letos velké konstrukční výtky. V minulosti se vždy jednalo o dvojici USB-C portů, kam se větráček snadno nacvakl a na pevno uchytil. Připojení tímto bylo jednoznačné, intuitivní a samotný větráček tímto spojením sloužil i jako redukce pro další USB-C a audio jack. Tentokrát ale větráček USB-C konektor na boku vůbec nevyužívá.

V balení najdete silnou nabíječku, pletený kabel, ochranný kryt a samolepky s motivem Republic of Gamers. Nachází se v něm pouze otvor pro případné prostrčení USB-C kabelu přímo do telefonu a větráček jako takový se připojuje pouze skrze sadu pinů. Ty vyžadují pevnější spojení a tím pádem větší stisk, díky čemuž je větráček tentokrát pevný bez možnosti vysunutí a změny uchycení. Na telefon jej tedy musíte nacvakávat napřímo s lehkou silou. Problém je, že se při nasazování už nemáte čeho chytit, a dáváte ho tak trochu na slepo, což může skončit časem tím, že si nesprávným nasezením poškrábete bok telefonu o piny větráčku.

Herní větráček se nyní připojuje pomocí magnetických pinů a má na zádech dvojici tlačítek pro ovládání her Abych ale pouze nekritizoval, musím zmínit, že větráček byl letos i vylepšen a má v sobě vyklápěcí stojánek pro postavení telefonu na stůl. Nechybí u něj ani zářící logo ROG Aura a nově se dočkal i dvojice tlačítek pro rozšíření ovládání her.

Displej Vysoké frekvence a druhý displej jako bonus. Asus ROG Phone 5 Ultimate nabídne 6,78“ AMOLED displej od Samsungu s rozlišením 2 448 × 1 080 pixelů. Pochlubit se může ale hlavně vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz, přičemž vzorkovací frekvenci má 300 Hz, což je zárukou vynikající plynulosti a odezvy nejen při hraní, ale i běžném používání. Vybrat si přitom můžete z frekvencí 60, 120, 144 Hz nebo kmitočet obrazovky nechat měnit automaticky dle potřeby.

Nastavení displeje Líbit se vám budou také špičkové barvy, které mohou být živější, ale také skvěle přirozené, to podle vašeho nastavení. Přizpůsobit si můžete kromě odstínů také teplotu barev. Nechybí samozřejmě podpora HDR10+. Vynikající je také maximální jas až 1200 nitů, přičemž v běžném režimu dosahuje skvělých 800 nitů. Ve zhasnutém stavu oceníte také funkci Always-On. Druhý displej je pouze monochromatický a lze na něm zobrazit stavové informace nebo vlastní grafiku Kromě hlavního displej však telefon nabízí ještě sekundární PMOLED displej, který ovšem není dotykový ani s ním není možné nijak přímo interagovat. Slouží čistě pro zobrazení některých stavových informací jako je stav baterie, čas nebo upozorní na příchozí hovor.

Nastavení druhého displeje telefonu Dále na něm lze zobrazit různé animace a efekty, a to jak ty přednastavené nebo si vytvořit vlastní. K tvorbě přitom lze využít libovolný obrázek z galerie telefonu. Co mi zde trochu chybělo bylo zobrazení notifikací zpráv.

Hardware To nejlepší na trhu. Asus ROG Phone 5 Ultimate nabízí v době psaní recenze nejvyšší výkon na trhu. Kromě toho, že jej pohání výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 888, tak nabízí i rekordních 18 GB RAM. Výkon však nezávisí jen surovém výkonu, který krátkodobě vyvine, ale hlavně na tom, jak dlouho jej dokáže udržet.Výrobce si totiž pohrál s návrhem telefonu, tak, aby telefon lépe odváděl teplo a procesor umístil doprostřed telefonu. Při hraní si tak k němu můžete přicvaknout přibalený větráček, který se bude nacházet přímo nad ním. Hodit se bude také 512GB vnitřní úložiště typu UFS 3.1, které překvapí vysokými přenosovými rychlostmi. V testech sekvenčního čtení jsme se dostali téměř až na rychlost 2 GB/s, u zápisu pak na stále skvělých 800 MB/s. Výkon - Antutu 8.5.6 Celkové skóre: 739 779 bodů CPU: 190 953 bodů GPU: 318 154 bodů MEM: 124 434 bodů UX: 106 238 bodů

Z konektivity telefon nabídne podporu 5G sítí na obou slotech a překvapí i podpora nejnovějšího standardu Wi-Fi 6E, který kromě tradičních pásem 2,4 a 5 GHz operuje v pásmu i 6 GHz. Nezapomnělo se ani na Bluetooth 5.2. Velkým překvapením je však přítomný 3,5mm jack, který se navrátil po tom, co jej výrobce u předchozího modelu odstranil. Z drátové konektivity nechybí ani USB-C konektor, které jsou zde rovnou dva. Za zmínku zde stojí i velké množství senzorů. Samozřejmostí je rychlá čtečka otisků prstů v displeji, ale mnohem více uživatelé ocení rozšířené ultrazvukové senzory AirTriggers. Ty jsou samozřejmě na pravém boku telefonu aby byly snadno přístupné při hraní v landscape režimu. Výhodou je, že každý senzor je rozdělený na poloviny, takže je lze namapovat až na 4 funkce. Dvojice dalších triggerů přibyla na zádech telefonu, ty se ale místo stisku tentokrát aktivují swajpováním na levou či pravou stranu (případně obě pokud tak nastavíte). Rychlost úložiště - AndroBench: Sekvenční čtení: 1 947,61 MB/s

1 947,61 MB/s Sekvenční zápis: 773,09 MB/s

773,09 MB/s Náhodné čtení: 284,06 MB/s (72 721,17 IOPS)

284,06 MB/s (72 721,17 IOPS) Náhodný zápis: 277,66 MB/s (71 083,22 IOPS) Doménou ROG Phonu je opět silná baterie. Ta má kapacitu 6 000 mAh a bez problému vystačí na dva náročnější dny. Pokud snížíte obnovovací frekvenci na 60Hz, případně jej budete nenáročně používat v automatickém režimu, počítejte klidně i s třídenní výdrží. Baterie je navíc tentokrát rozdělená na dva akumulátory, každý s kapacitou 3 000 mAh, přičemž každý lze nabíjet paralelně, čímž lze dosáhnout nabíjecího výkonu až 65W. Bohužel jsme jej nemohli změřit, jelikož testerské balení mělo originální taiwanskou koncovku. Výdrž (při autom. frekvenci displeje): Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 21 hodin 19 minut

21 hodin 19 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas):​ 19 hodin a 21 minut Co si ale opravdu zamilujete jsou stereo reproduktory s certifikací Dirac HD Sound. Ty se oba nachází na čelní straně a jsou zamířené přímo na uživatele. Z klidným svědomím mohu říci, že jde o nejlépe hrající reproduktory v jakémkoliv smartphonu, co mi přišel do ruky, včetně všech předchozích ROG Phonů. Telefon má živý, dynamický zvuk s pestrými středy i výškami a překvapivě i výraznou basovou složkou. Skvěle se přitom hodí jak pro hraní her, či sledování filmů, ale skvěle si na něm vychutnáte i hudbu. Repráčky mají navíc opravdu vysoký výkon, takže dokáží ozvučit i středně velkou místnost a při hraní se běžně setkáte s udivenými výrazy ostatních lidí, zda ten zvuk co slyší opravdu vychází z telefonu. Kromě repráčků má telefon i kvalitní audio výstup skrze 3,5mm jack, který podporuje High-Res audio s kmitočtem až 384 kHz (32 bitů) a chlubit se může i vysoce kvalitním DAC převodníkem 9280AC Pro od firmy Ess.

Software Potěší hráče i milovníky čistého Androidu. Operačním systémem telefonu je samozřejmě Android 11 s vždy velmi aktuálními bezpečnostními aktualizacemi. Se softwarem zde máte trošku nevídaně dvě možnosti. Buď zvolíte lehké prostředí velmi srovnatelné s čistým Androidem 11 nebo můžete využít defaultní prostřed ROG UI. V tom se hráči mohou doslova vyřádit jeho možnostmi.

Prostředí ROG UI postavené na Androidu 11 Systém je v tomto případě naprosto prošpikovaný herními funkcemi a aplikacemi, ale grafickými detaily, včetně tapet s tématikou ROG a sadou ikon, které obě v případě aktivace herního režimu X začnou rudě zářit. Herní centrum samozřejmě nabízí změnu preference her, taktování procesoru, můžete v ní nastavit efekty zadního displeje, mapovat herní triggery ke konkrétním hrám a nebo i nastavit rychlost otáček přídavného větráčku. Nechybí ani spousta herního nastavení, ale i skrytých drobností, které začnete objevovat až časem. Herní vychytávky systému začínají dokonce už u samotného unboxingu telefonu, kdy v prostředí najdete skrytý příběh v AR, který se aktivuje namířením telefonu na vnitřek krabice balení. I takovéto vychytávky Asus přidal do systému:

Fotoaparát Vysoké rozlišení, nulové změny. Asus ROG Phone 5 Ultimate nabízí opět trojnásobný fotoaparát s rozlišením 64 Mpx u hlavní kamerky, 13Mpx u ultraširokého objektivu a 5Mpx makro kamerku. To na první pohled vůbec nezní zle, až do chvíle než zjistíte, že jde o totožné 3 fotoaparáty, které nabídl už předchozí ROG Phone 3. Vzhledem k tomu, že testovaný model Ultimate, je výrazně dražší než letošní základní modely, je docela s podivem, že alespoň u něj výrobce neinvestoval do novějších fotoaparátů.

Ukázkové snímky Omluvou není ani fakt, že u ultimátního herního smartphonu fotoaparát není důležitý. Mezi nejvyšším ROG Phone 5 a testovaným modelem Ultimate je cenový rozdíl 9 000 Kč, které výrobce namísto do navýšení RAM z 16 na 18 GB a dvojnásobného úložiště mohl klidně raději investovat do lepšího fotoaparátu. Přesto, ale nelze popřít fakt, že kvalita hlavního objektivu je stále velmi dobrá. Snímky jsou za dobrého světla skvěle ostré, mají spoustu detailů a dobře si optika a automatické HDR poradí i s protisvětlem. Zvyknout si však budete muset na hodně mdlé podání s poměrně nevýraznými barvami, ale to není nic, co by nespravilo pár barevných filtrů.

Noční scéna pořízená ultraširoký objektivem, hlavním fotoaparátem a hlavním fotoaparátem s nočním režimem V noci však rychle zjistíte, že kamerka má své limity a nedokáže zachytit dostatek světla a scéna je většinou hodně zatemněná. Vylepšit se to dá nočním režimem s delší dobou expozice, ale to se projeví nedostatkem detailů a spoustou šumu.

Srovnání hlavního a ultra širokoúhlého objektivu Ultraširokoúhlý objektiv rovněž dobře fotí za dobrých světelných podmínek, ale ve srovnání s hlavní fotoaparátem je samozřejmě horší kvalita detailů a rozhodně se nehodní na noční snímky, což rychle poznáte na kvalitě. Líbí se mi však, že si výrobce dal tu práci a sladil barevné podání obou fotoaparátů. Ukázkové makro snímky Třetím objektivem je 5 Mpx kamerka jejíž aktivaci si musíte vynutit v tak trochu skrytém makro režimu. Navzdory vyššímu rozlišení je ale kvalita snímků i za dobrého slova při nejlepším bídná a na poměry makro objektivů má i velkou vzdálenost na kterou vůbec dokáže objekt zaostřit. Líbit se naopak bude 24Mpx selfie kamerka, rychle ostří, pořizuje ostré snímky a dobře si poradí i s protisvětlem.



Ukázkové selfie Telefon samozřejmě umí natáčet video, a to až v 8K rozlišení při 30 fps. Mnohem více však oceníte možnost natáčet 4K při 60 fps, nebo při nižších 30 fps, kde už nabízí opravdu povedenou elektronickou stabilizaci se kterou je video pěkně plynulé. Líbila se nám také vysoká kvalita detailů, přičemž stejně jako u fotoaparátu platí, že má nevýrazné barevné podání. Natáčet lze také ultraširokoúhlou kamerkou, bohužel ale nelze přepínat mezi objektivy. Výhodou je však manuální režim natáčení, kde si člověk může spoustu věcí přizpůsobit.

Závěr Asus ROG Phone 5 Ultimate je v době psaní recenze nejvýkonnějším smartphonem s Androidem a nabízí spoustu technologických i praktických vychytávek, které dokáží zlepšit herní zážitek telefonu. Prodává se však za velmi sebevědomých 35 000 Kč, které si dokáže obhájit opravdu jen u nejnáročnějších mobilních hráčů a těch nejvěrnějších fanoušků. Mnohem racionálnější volbou je naopak některý z levnějších modelů ROG Phone 5, které sice nemají rekordních 18 GB RAM (pouze 8, 12 nebo 16 GB) a postrádají druhý displej a zadní dvojici triggerů. Ty ale pro mnohé budou rozumným ústupkem, na kterém můžou ušetřit až 13 000 Kč. Zbylá výbava i všechny přednosti telefonu jsou totiž totožné. Ceny a paměti všech dostupných verzí Asus ROG Phone 5: 8GB/128GB – 21 490 Kč

– 21 490 Kč 12GB/256GB – 23 990 Kč

– 23 990 Kč 16GB/256GB – 25 990 Kč

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 379 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 80 %

vybavenost cena: 21 490 Kč Verdikt: Asus ROG Phone 5 Ultimate je nekompromisní telefon, který výbavu i mobilní herní zážitek přivádí téměř do extrémů. Oslní i fantastický zvuk a druhý displej na zádech. S vysokou cenou, ale osloví jen nejvěrnější fanoušky. Plusy: Špičkový 144Hz displej

Nekompromisní výkon a 18 GB RAM

Fantastický zvuk stereo repráčků

Čtveřice AirTriggerů pro ovládání her

Návrat 3,5mm jacku

Dlouhá výdrž baterie

Rychlé 65W dobíjení

Přizpůsobitelný zadní displej

Povedená stabilizace videa

Podpora 5G a Wi-Fi 6E Minusy: Nepraktické uchycení větráčku

Průměrný fotoaparát (stejný jako loni)

Absence bezdrátového dobíjení

Není voděodolný

Vysoká cena