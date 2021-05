RECENZE: CAT S62 Pro – termokamera, k níž dostanete slušný androidový telefon

Plusy Technologie FLIR

Jestli netušíte, co je FLIR, a nevíte k čemu byste tuto technologii využili, pak tento telefon nebude pro vás. CAT S62 Pro je hodně speciální zařízení pro docela úzkou skupinu lidí. Pokud si vezmete cenu necelých 15 000 Kč a pak se podíváte na výbavu, nepůjde vám to dohromady. Jenže v tomto případě je potřeba brát do úvahy ještě dvě proměnné: odolnost a termokameru FLIR. Telefon splňuje IP68, MIL-STD-810G a už od pohledu je jasné, že tohle je parťák do nepohody, který za svůj život okusí prach, déšť, bahno a jistě zvládne i pobyt „na maltě". Samotná termokamera FLIR jako doplněk pro běžný chytrý telefon stojí 12 000 Kč. A rázem cena celého zařízení dává smysl, a naopak se začne CAT jevit jako docela levný mobil. S trochou nadsázky se dá říct, že si kupujete FLIR, který má jako doplněk odolný telefon s Androidem. Touto optikou totiž pravděpodobně uvidí telefon i jeho potenciální majitel a přesně tak je k němu nutné přistupovat. Hodnocení telefonu v podobě počtu bodů je v tomto případě druhořadé, byť nutné. Je třeba ohodnotit kvalitu foťáku, ale srovnání jeho kvalit se stejně drahou konkurencí zcestné. CAT S62 Pro je prostě specialita, která se vymyká ve většině věcí. Berte tedy bodové skóre v nadhledem.

displej: 5,7", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 424 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (390|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 6 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 660 (8× Kryo 260, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 60 %

Design Prostě tank. Že je CAT S62 Pro odolný telefon, je zřejmé už na první pohled – žádné designové výstřelky, jen čirá praktičnost. Očekávejte tedy hmotnost 248 g a tloušťku skoro 12 mm. Krycí sklo je mírně zapuštěné do plastové obruby, takže by se nemělo tak snadno poškrábat. Na obrubu navazuje kovový rám, který vede po obvodu celého telefonu, ale je místy přerušen plastem.

S62 Pro se nijak zásadně neliší od zbytku portfolia, je to prostě obrněný tank, který má snést i ošklivé zacházení. Na levé straně je světle oranžové tlačítko, které je programovatelné, a hned nad ním uvidíte záslepku. Pod ní čeká šuplík se dvěma šachtami: jedna je pro primární nanoSIM, druhá je hybridní buď pro sekundární kartu nebo microSD. Na pravé straně pak najdete klasicky zapínání a regulaci hlasitosti. Všechna tlačítka jsou kovová a mají krásně jasný stisk, což oceníte třeba v rukavicích.

Kovový rám plní primárně roli ochrannou, ale pochopitelně se propíše i do designu. Spodní strana je vyhrazena konektoru USB-C (bez záslepky) a hlasitému reproduktoru, který hraje na poměry odolných telefonů hezky a nahlas. Bohužel 3,5mm jack budete hledat marně. Výrobce nedal do balení ani sluchátka, ani redukci z USB-C na 3,5mm jack, kterou by možná budoucí majitel ocenil. Takže si buď redukci obstaráte sami, nebo sáhnete po bezdrátových sluchátkách.

Plasty mají matnou povrchovou úpravu, která je odolná vůči poškrábání, výrobce počítá s tím, že telefon dostane zabrat. Na kovový rám navazují plastová záda, která mají ve spodní části viditelně hrubší povrchovou úpravu, pro lepší držení. V horní části zad pak našla své místo čtečka otisků prstů, která se dá skvěle najít i poslepu. Škoda že telefon neumí ještě 2D sken tváře, což by mohlo být třeba v rukavicích dost pohodlné. A pak už zde objevíte jen fototechniku, která sestává z jednoho klasického 12Mpx foťáku a z termokamery FLIR.

Balení je poměrně spartánské: USB-C kabel, nabíječka a nezbytná literatura.

Displej Barevné ladění, co se nepovedlo. Výrobce použil 5,7“ IPS panel s rozlišením Full HD+. Musím ocenit výbornou čitelnost na slunci i skvělé pozorovací úhly. Výtku však mám k barevnému ladění; je mi jasné, že na CATu se nikdo na filmy dívat nebude, stejně tak se na něm upraví jen minimum fotek, ale když jsou pohnuté barvy vidět pouhým okem, je to docela alarmující. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 9/466 cd/m 2

9/466 cd/m gamma: 2,31

2,31 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 7,53/12,21 Maximální jas je dostatečně vysoký pro pohodlné čtení na slunci. Bohužel značené barevné odchylky kazí jinak velmi dobrý dojem z displeje. Ohledně nastavení je CAT velmi strohý. Samozřejmostí je automatická regulace jasu. Podle časového plánu se může zapnout noční režim s omezenou produkcí modrého světla nebo tmavý režim. A tím všechno nastavení končí, nemáte možnost jakkoli pohnout s barvami a třeba se alespoň pokusit je lehce srovnat do normálu.

V nastavení displeje najdete minimum možností. Tmavý a noční režim je klasika, ale možnost nějak pohnout s barvami zde prostě není.

Hardware Na běžnou práci bohatě stačí. O chod telefonu se stará procesor Snapdragon 660 a 6 GB RAM. Vzhledem k tomu, že na CATu nikdo nebude hrát, nýbrž řešit každodenní agendu, jde o kombinaci více než dostatečnou. Pro data máte k dispozici 114 GB ze 128GB úložiště, což je více než dostatečné. Případně můžete místo druhé SIM vložit microSD kartu. A ani další výbava není úplně od věci: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC a navigační čtveřice GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou. A pochopitelně i podpora LTE. Výkon - AnTuTu 8.5.6 Celkové skóre: 166 600 bodů CPU: 66 263 bodů GPU: 33 235 bodů MEM: 34 261 bodů UX: 32 841 bodů

Co mě ale překvapilo docela nemile, je baterie s kapacitou 4 000 mAh. To znamená, že telefon vydrží tak den až den a půl, což není mnoho. A druhá nepříjemnost čeká v době nabíjení – byť výrobce přibalil 18W adaptér, kompletní nabití trvá skoro tři hodiny. A tohle může být skutečně limitující, pokud si uvědomíte, že na telefon na stavbě musí být spolehnutí, tam není čas nechat telefon hodiny nabíjet. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 7:32 h

7:32 h Obnovování web stránky každých 15 s, poloviční jas: 17:45 h

17:45 h Nabíjení z 15 na 90 %: 2:10 h Zapomenout nesmím ani na samotnou termovizi FLIR, kterou pro přehlednost proberu v dalším listu. Je to za mě klíčová záležitost celého telefonu, která posouvá možnosti využití do úplně jinam.

Termovize FLIR To nejzajímavější z celého telefonu. Technicky se jedná o vizualizaci infračerveného světla, tady může vidět, jak je co teplé, či studené. Ve stavebnictví se tak dá najít trubka s topením ve zdi, přetížený kabel, tepelné mosty atd. Možností využití existuje spousta. CAT využívá snímač FLIR Lepton 3.5 s rozlišením 160 × 120 „px“. Ty uvozovky jsou zde záměrně, protože nejde o px v pravém slova smyslu, ale o body, které jsou schopné zachytit infračervené světlo. Rozlišení se může zdát nízké, ale pokud si uvědomíte, jak se teplo rozlévá a že nebude nikdy přesně ohraničené, tak to pro nalezení trubky s teplou vodou bohatě stačí.

FLIR má mnoho využití a dovolí poměrně přesné měření. Aplikaci si však musíte pořádně prostudovat, abyste věděli, co vlastně senzor dělá. CAT dává ke spolupráci i primární 12Mpx foťák, který do termovize promítne hrany a obrysy objektů, pro lepší orientaci v prostoru. FLIR tuto technologii označuje jako VividIR a díky ní můžete získat snímek s rozlišením 1 440 × 1 080 px a s tím už se dá leccos dělat. Obrysy je možné vypnout, případně můžete logiku otočit, tedy že vidíte primárně ve viditelném spektru a k tomu si přimícháte jen část spektra z termovize. Případně můžete zobrazení termovize úplně vypnout a použít jen číselné ukazatele teploty v klasickém Live View.

Aplikace FLIR není úplně triviální, naštěstí vás sama přímo odkáže na stránky výrobce, kde je hromada videí, jak FLIR používat. Telefon používá k obsluze FLIR senzoru aplikaci, v níž můžete měnit barevnou interpretaci barev, zamknout „expozici“, nastavit si vlastní rozsah zobrazovaných teplot atd. Není to úplně triviální, ale naštěstí má výrobce na stránkách docela podrobný návod. Celé měření pak můžete jednoduše exportovat s přehlednou tabulkou hodnot, termosnímkem i přiloženou klasickou fotkou třeba do PDF. Můžete použít měřit teplotu v několika bodech, případně zjistíte průměrnou teplotu z definované oblasti nebo celého záběru.

Software Bez pozlátka a zbytečností. Android 10 použil výrobce skoro čistý, takže i na relativně slabém hardwaru funguje všechno moc hezky. Bude to možná znít divně, ale z pohledu uživatelského komfortu toho nemám telefonu moc co vytknout: všechno šlape rychle a hlavně stabilně. Softwarová výbava pochází skoro kompletně od Googlu, ale nějaké zbytečné předinstalované aplikace sem CAT stejně propašoval.

Výrobce použil skoro čistý systém Android 10, takže i na slabším hardwaru všechno šlape rychle a bez problémů. Někdo možná ocení aplikaci Toolbox, což je zkratka do Google Play k několika aplikacím, které by vám mohly pomoct při práci. Je tu třeba vodováha, různé časovače, obslužné aplikace k dalších CAT technice atd. Do telefonu je předinstalovaná také aplikace Zello, kterou můžete využít jako PTT a naprogramovat na ni tlačítko. Přeinstalované ale i další aplikace pro komunikaci jako Skype, Facebook a to i s Messengerem, Instagramem a WhatsAppem.

Toolbox je vlastně webová stránka, kam výrobce umístil odkazy na aplikace, které by se vám mohly hodit. Přeinstalované aplikace je možné bez problémů odinstalovat, což možná není u sociálních sítí až tak potřebné, ale zkušební verze OfficeSuite si o to vyloženě říká. Občas narazíte na nějaký nepovedený překlad, ale jinak si za jednoduchost a funkčnost zaslouží CAT velkou pochvalu.

Fotoaparát Když 12Mpx stačí. Primární foťák není kupodivu vůbec špatný. Na vyfocení něčeho na stavbě nebo natočení krátkého videa je kvalita více než dobrá. Primárně jde však jen o zachycení reality, umělecké ambice raději potlačte. Telefon si ale poradí i s focením portrétů, a ani tady si nevede vůbec špatně. Jedna čočka se standardním úhlem záběru sice může být limitují, ale telefon prostě není určený na focení krajinek. Sestavení fotoaparátů CAT S62 Pro: primární fotoaparát: 12 Mpx, 1/2,55, F1.8, standardní, PDAF

12 Mpx, 1/2,55, F1.8, standardní, PDAF selfie kamera: 8 Mpx Pochválit musím i 8Mpx selfie kameru, která také zvládá portrétní fotky a výsledky nejsou vůbec špatné. Pořád je však potřeba myslet na to, že tohle je telefon na stavbu, ze kterého nikdo svoji fotku v montérkách, jak baští domácí lepeňák, na Instagram dávat nebude.

Prostředí foťáku je velmi jednoduché a ani s nastavením si nemusíte lámat hlavu.

Ukázkové snímky Telefon si dokonce poradí také se 4K videem, ale raději zůstaňte u Full HD rozlišení, kde jsou výsledky přece jen jistější. Je to znát hlavně na výrazně lepší stabilizaci, ale 4K video má zase o dost hezčí barvy. Ukázkové video:

displej: 5,2", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 1 920, 424 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 630 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 56 %

