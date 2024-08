Výsledek testů výdrže

Z baterie si sice LCD bere víc energie, má ale zřejmě vyšší kapacitu. Ze svých testů soudím, že je reálné dostat se na slibovaných 20 hodin provozu. Hodně ale záleží na způsobu použití, jak to ostatně Garmin ukazuje i na svém webu.

U jízd jsem si zaznamenával úbytek kapacity baterie a čas, po který byl Edge 1050 zapnutý. K cyklopočítači, který měl úroveň podsvícení nastavenou na Auto, byl připojený radar a snímač rychlosti, z hodinek jsem do něj posílal srdeční frekvenci a ještě jsem měl na řídítkách dálkové ovládání. Běžela hlasová navigace s maximální hlasitostí a většinu času mívám na displeji zobrazenou mapu, která si bere víc energie než datové obrazovky. Byla také aktivní funkce LiveTrack pro sdílení polohy.

Když jsem potom zjištěnou spotřebu přepočítal na celou kapacitu baterie, dostal bych se na 18–19 hodin provozu.

Velký vliv mohou mít externí snímače. Na jedné trase, kdy jsem se ještě navigoval starým zařízením a k Edgi 1050 nebyl bezdrátově připojený radar, mi přepočtená výdrž vyšla až ke 24 hodinám.

Starší Edge 1040 přesto vydržel mnohem déle, Garmin uvádí 35 h. K tomu 1040 se solárním dobíjením přidává další desítky hodin. Ale kdo nejezdí na několikadenní vyjížďky bez přístupu k energie, toho by Edge 1050 neměl příliš omezovat. Kdyby to bylo nutné, lze Edge dovybavit dobíjením za jízdy z externí baterie.

Kolo, které mluví

Starší cyklopočítače Edge uměly pouze pípat. Tento zvuk byl výrazný a existovaly různé varianty pípání, takže se dalo sluchem odlišit upozornění na odbočku třeba od radaru a jiných pípnutí. Ale nebylo možné upravit zvuky nebo změnit jejich hlasitost.

Garmin Edge 1050 má už plnohodnotný reproduktor a umí přehrávat reálné zvuky. A má také plnohodnotnou hlasovou navigaci, která stejně jako v autě hlásí předem odbočky a jiná upozornění.

Je to samozřejmě i česky, můžete si nastavit ženský nebo mužský hlas (ten je podle mě horší, méně zřetelný). A jsou to skutečné, přirozené nahrávky, ne robotické hlasy. Vedle upozornění navigace se mohou hlasově ozývat i jiné události: věci kolem stopek, okruhů, upozornění na tep, tempo, rychlost, tréninkové alarmy atd.

Navíc když máte k Edgi připojený telefon a k němu přes Bluetooth sluchátka, hlasové povely můžete dostávat přímo do uší.



Hlasitost zvuků a hlasu se ovládá zvlášť • Nastavení hlasového upozorňování. Nemusí to být jen navigace, ale i upozorňování na jiné události • Nastavení zvuků

Hlasová navigace na kole je nezvyklá. Když léta jezdíte s pípáním a Edge najednou začne hlásit „Za sto padesát metrů…“, je to prostě jiné. I pro osoby, které na mluvícím kole míjíte. Ale zvykl jsem si a hlas měl při navigaci nakonec stále zapnutý.

Byla to současně trochu nutnost. Samotné zvuky upozorňující na odbočky jsou totiž hodně tiché. Přestože jsem u nich měl hlasitost na maximu, stačila jen trochu vyšší rychlost a svist vzduchu kolem uší, nevhodný terén nebo jen hlasitý zadní náboj, abych si jich nevšiml. Je to příjemný zvuk typu „ku-ku“, který Garmin pro jistotu i několikrát zopakuje. Ale je příliš tichý. Svou roli tady nejspíš má i umístění reproduktoru, který nemíří na cyklistu, je na zádech cyklopočítače.

Přitom vyšší zvuky radaru, které indikují blížící se vozidlo, jsou velmi hlasité, nepřeslechnutelné. Na tichá zvuková upozornění při navigaci si stěžují lidé i ve fórech Garminu, snad tedy nezůstanou v této podobě. Jistě by tady také pomohla vyšší frekvence.

Když jsem ale jezdil se zvuky i hlasovou navigací, povely jsem nepřeslechl. Ne že by hlas byl o tolik hlasitější, ale upozornění trvá déle a před odbočkou si všimnete, že paní něco říká.

Garmin zvoní

S nastavením pro jízdu bylo nepříjemné pracovat s Edgem 1050 doma. Každé zvukové upozornění – a je jich tady dost – bylo v tichu velice hlasité. Úroveň hlasitosti bylo potřeba snižovat, během jízdy potom vrátit zpět. U starších pípajících cyklopočítačů to nebyl takový problém.

Garmin do Edge 1050 přidal také zvonek. Stisknete tlačítko na displeji a ozve se velmi hlasitý zvuk mechanického zvonku na řídítkách. To je skvělý nápad! V praxi jsou ale nutná dvě kliknutí na displej, abyste zvuk aktivovali, tohle by si zasloužilo mechanické tlačítko. Nebo možnost přidat zazvonění do pozice v datovém poli. Jestli ale s Edgem používáte dálkové ovládání, je možné zvonek přiřadit krátkému nebo dlouhému stisknutí jednoho z jeho tlačítek.



Abyste se dostali k tlačítku se zvonkem, musíte klepnout na displej • Zazvonění se ale dá nastavit tlačítku dálkového ovladače

Větší baterie = větší hmotnost

S novým typem displeje a reproduktorem se také trochu změnil vzhled přístroje. Edge je nyní hranatější a kvůli větší baterii také těžší (161 g oproti 126 g u Edge 1040).

Když jsem při srovnávání jezdil napřed s oběma cyklopočítači a novinku měl jen na gumičkovém držáku na řídítkách, měl jsem trochu obavy, jestli vydrží. Pevný držák, který se dodává v balení, je větší jistota.



Vzadu je starší Garmin Edge 1040, v přední části novinka 1050, Je hranatější, těžší, v základu ale stejná. Je zachovaná i kompatibilita s předchozími držáky

Ovládání je stejné jako dřív. Je škoda, že Garmin do 1050 nepřidal nová tlačítka na boky přístroje jako do modelu 840. Dál se ovládá primárně prostřednictvím dotekového displeje nebo dokoupitelného dálkového ovládání.

Na boku je stejně jako dřív pouze vypínač a dole v rozích tlačítka pro spuštění/ukončení aktivity a označení nového okruhu. Mezi těmito tlačítky je potom konektor USB-C pro nabíjení a propojení s počítačem.