RECENZE: Google Pixel 5 – ikona ztratila své kouzlo i některé funkce

Design

Malý a nevýrazný. Google Pixel nikdy nebyl synonymem prémiového designu, ale šel spíše cestou nenápadnosti. Google Pixel 5 bych na první pohled označil téměř za nudný a rozhodně z něj nemáte pocit drahého telefonu. Tělo je však kokové s plastovou povrchovou úpravou, díky které příjemně padne do ruky.



Pixel 5 má kovové tělo s plastovou povrchovou úpravou zvanou bio-resin, která pohodlně padne do ruky a navíc díky ní telefon podporuje bezdrátové dobíjení.

Hlavní výsadou jsou však za mě hlavně jeho rozměry, které jsou na poměry dnešních Android telefonů opravdu malé. Milovníci kompaktních telefonů tedy mohou jásat. Telefon je navíc se svými 151 gramy poměrně lehký, což oceníte při používání, ale i nošení v kapse.

Čelní strana má sympaticky tenké rámečky, což ale znamená, že se selfie kamerka musela vměstnat do průstřelu v displeji. Čidlo jasu se vešlo do tenkého rámečku, ale sluchátko a proximity senzor už musely být integrovány přímo do displeje a v případě druhého jmenovaného je to někdy velmi otravné. Při telefonním hovoru, nebo použití různých messengerů totiž pixely nad proximity senzorem začnou otravně problikávat a na displeji je patrná výrazná tečka.



Telefon má tenké rámečky a je celkově velmi kompaktní

Co se zad týče, působí plastově, ovšem jak jsem již zmínil, jde jen o povrchvou úpravu. Ve skutečnosti jsou kovová a plast je zde hlavně z důvodu zakrytí otvoru pro bezdrátové dobíjení. Tímto trikem tak záda navenek vypadají celistvá a umožňují telefon bezdrátově dobíjen navzdory kovovému tělu, což není běžné.

Na zádech také najdeme integrovanou čtečku otisků prstů a nepatrně vystouplý modul fotoaparátu se dvěma objektivy. Výstupek je ale mírný, takže se telefon při položený na stůl nijak nekýve. Na pravém boku telefonu pak hledejte zapínací tlačítko spolu s regulací hlasitosti.



Při volání nebo používání messengerů jako Telegram začnou pixely nad integrovaným proximity senzorem otravně blikat. Bohužel nejde o chybu vadného kusu, ale stejný problém hlásí mnoho uživatelů.

Horní strana nabízí akorát mikrofonek, levý bok pak šuplíček na jednu SIM kartu. Druhý slot byste zde bohužel hledali marně, ale to se dá suplovat integrovanou eSIM. Na spodní straně pak najdete mikrofon, repráček a USB-C konektor.