Recenze hodinek Amazfit Cheetah Pro. Dospělé prostředí a bezkonkurenční výdrž

Plusy Výdrž až 14 dní na jedni nabití

Přesná GPS s rychlou fixací v terénu

Hovory vyřídíte přímo ze zápěstí Minusy Vzhledově nic pro konzervativní uživatele

Krátký textilní pásek postrádá jistotu

Nejdražší hodinky od Amazfitu ? 7 /10 Hodnocení

redakce

Nejnovější hodinky od Amazfitu jsou primárně navrženy pro sportovně laděné uživatele, kteří často „protáhnou krok“. Nečekejte žádný konzervativní design, ale ryze sportovní pojetí hodinek, které jsou na zápěstí příjemně lehké. Dokonce natolik, že je v noci na zápěstí ani neucítíte. Odlišný styl je poznat už ze samotného textilního pásku, který se zabezpečuje suchým zipem. Délku pásku si sice přesně nastavíte, ale jistota z nošení hodinek není taková jako u tradičních řemínků.



Hodinky Amazfit Cheetah Pro pořídíte zatím jen na českém webu značky, a to pouze v této barevné variantě. Současně se jedná o nejdražší hodinky od Amazfitu na českém trhu

U hodinek oceníte líbivý AMOLED displej i vestavěný mikrofon s reproduktorem, které vám umožní vyřizování hovorů ze zápěstí. Nejsilnější stránkou je však výdrž baterie, která je na chytré hodinky bezkonkurenční. Zatímco u Wear OS jste rádi za dva dny, při testování Cheetah Pro jsem magnetický nabíjecí dok nemohl týden najít a, světě div se, vůbec to nevadilo. Pokud si vypnete Always On režim, čeká vás minimálně týdenní běžné používání hodinek (dle výrobce to může být až dvojnásobek). Pokud budete měřit sport, spánek a všechny možné zdravotní metriky, bude výdrž nižší. I přesto to však bude velký nadstandard.

Hodinky nevypadají tak prémiově jako konkurenční modely, a ze startu musíte překousnout i poměrně nepřehlednou aplikaci Zepp, která po posledním updatu dokonce kompletně změnila design. Ze začátku budete bojovat i s notifikacemi, které do hodinek dorazí se zpožděním, a nebo nejlépe vůbec. Vše je ale otázka správného nastavení úspory energie u párovací aplikace. Přes ní dokonce do hodinek dostanete i několik desítek aplikací nebo třeba nové ciferníky.

Představení hodinek Amazfit Cheetah Pro:

Jenže s hodinkami bohužel nezaplatíte, a to může být pro spoustu uživatelů stěžejní informace, proč si je nakonec nepořizovat. Dokáží hodinky tento výrazný nedostatek alespoň částečně napravit?