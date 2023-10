Recenze hodinek Apple Watch Series 9. Povinný upgrade, který uspokojí, ale nepřekvapí

Plusy Jasný OLED s vysokým jasem

Výkonný čip pro rychlé reakce

Měření EKG i tepu

Vlastní AppStore s aplikacemi

S LTE částečně nahradí i telefon Minusy Už trochu okoukaný design

Minimum změn proti předchůdci

Stále jednodenní výdrž

Safírové sklíčko stále jen u dražší verze ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Z hodinek Apple Watch se za poslední roky stal pojem, a tak trochu ikona chytrých hodinek, protože se jedná dlouhodobě o nejprodávanější smartwatch na světě. Význam hodinek si ostatně uvědomuje i Apple a proto si na hodinkách velmi zakládá a je opatrný, aby nešlápl vedle. Výsledkem je univerzální a pro mnohé uživatele skvělý produkt, který ovšem už hodně dospěl a nedělá tak přelomové inovace jako v začátcích.

Ostatně testované Apple Watch Series 9 to plně dokazují. Hodinky byste nerozeznali od předchozí generace, a dokonce ani generaci před ní. To ale nic nemění nic na tom, že design je sice trochu okoukaný, ale povedený a funkční. Co se posouvá je letos hlavně výbava, respektive čip a displej. Vše je tedy opět rychlejší a obrazovka je ještě jasnější.

Velkou změnou pro mnohé bude nový systém watchOS 10, který sadami widgetů částečně mění způsob ovládání hodinek i funkci tlačítka, ale to je změna, která se netýká pouze nových hodinek, ale dostane se i na starší generace. Součástí hodinek jsou i některé exkluzivní funkcionality jako DoubleTap či UWB vyhledávání. Oboje, mají ale minimálně zatím jistá omezení.

Hodinky jsou ale celkově skvělé a zase alespoň o chlup lepší než loni, takže pokud žádné hodinky nemáte a uvažujete o nich, tak vás Apple Watch Series 9 určitě budou bavit svou univerzálností, jednoduchostí i množstvím funkcí. Oceníte také přesné měření tepu, možnost měřit EKG, teplotu, či saturaci kyslíku v krvi. Půjde také o skvělého parťáka pro sportování, a to hlavně díky vlastní GPS.

Hodinky jsou aktuálně dostupné ve dvou velikostech - 41 a 45 mm. Ta menší startuje na ceně 11 490 Kč, ta větší je pak nepatrně dražší za 12 290 Kč. V obou případech jde o základ pouze s GPS. Za případnou mobilní konektivitu si pak v obou případech připlatíte rovných 3 000 Kč. Úplnou specialitou je pak vyšší a dražší varianta hodinek, která místo hliníku využívá nerezovou ocel a rovnou přidává i safírové sklíčko pro ochranu displeje. S mobilní konektivitou tato verze vyjde na 19 990 Kč.