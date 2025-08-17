Recenze hodinek Garmin Forerunner 970 a 570. Zlepší váš běh a umí pochválit. Výdrž je ten největší dárek

Řada Forerunner od Garminu je zaměřená na profesionální běžce, kteří jsou ochotni ponořit se do nejpodrobnějších statistik. Hodinky jsou však stejnou mírou určeny pro začátečníky až středně pokročilé běžce. Ukážou vám, že 15 minut běhání denně rozhodně nestačí, a navíc nabízejí spoustu užitečných funkcí a silný ekosystém v pozadí.
Otestovali jsme hodinky Garmin Forerunner 570 (42 mm) v bílo-růžovo-žluté a 47mm hodinky Forerunner 970 v zelenobílé
Otestovali jsme menší variantu hodinek Forerunner 570 zaměřenou primárně na ženy a pak větší pánskou a výše postavenou variantu Forerunner 970, která si toho vzala hodně z Fénixů 8. Z testování si odnášíme pozitivní dojmy – při volnočasovém provozu (a pokud neběháte několik hodin denně) můžete prakticky s klidným svědomím odjet na dovolenou a nechat nabíječku doma.
Hodinky těží z dlouhodobého základu od Garminu, na který se však postupem času nabalovaly nové a nové funkce, což je na uživatelském rozhraní někdy trochu vidět. Na druhou stranu ale máte několik možností, jak hodinky ovládat a jak je personalizovat. Nepřijdete o hovory na zápěstí ani o notifikace, na spoustu z nich však nelze přímo reagovat. Například na textové zprávy můžete mít připravené rychlé odpovědi nebo reakci zadat na miniaturní alfanumerické klávesnici. Podobně lze reagovat u některých dalších notifikací, které vám mohou na displeji hodinek zobrazit nejen text, ale i fotografii.
Oproti tradičním chytrým hodinkám nedostanete tak bohatou aplikační výbavu a tak rozsáhlé měření zdravotních funkcí. Na běhání jsou to však ideální hodinky, které vás budou chtít neustále posouvat kupředu – za předpokladu, že si zvyknete na určité nestandardní záležitosti. Pokud však přecházíte ze starších Garminů, zřejmě budete jako doma. Cena obou modelů hodinek vzrostla a u Forerunneru 570 budete muset překousnout určité kompromisy. Chybět budou například offline mapy, svítilna nebo EKG. Forerunner 970 má „plnou palbu“, ale pořádně si za něj připlatíte. U obou je však integrovaný nejnovější snímač Elevate V5.
Design a pohodlnost nošení
Kompromisem rozhodně není design, který se nebojí odvážných barevných „sportovních“ odstínů. Nižší model jsme otestovali ve 42mm variantě s růžovým hliníkovým rámečkem a bílo-žlutým páskem, který jednoznačně míří na dámská zápěstí. I když mám sám tenké zápěstí, když chci hodinky připnout na svou ruku, skoro mi nestačí dírky na pásku. Hodinky však seženete i v dalších odstínech a také ve větší „pánské“ verzi. Forerunner 970 mě zase zaujal decentní bílo-zelenou kombinací, která se vyrábí jen ve větším 47mm provedení. Rámeček má titanový a několik odření o kachličky v bazénu přežil bez úhony.
Forerunner 570 vlevo a Forerunner 970 vpravo
Oba modely spojuje precizní zpracování a lehká konstrukce. Natolik lehká, že jsem s hodinkami neměl problém usnout a spát celou noc, což je pro mě většinou neřešitelný problém. Na zápěstí sedí tak akorát a při cvičení se pod nimi ruka potí jen minimálně. Na vnitřní straně hodinek stojí za zmínku vystupující modul se snímačem Elevate V5 nebo konektor pro nabíjení a datové přenosy (!) s počítačem. Hodinky si přes něj jednoduše připojíte k počítači, kde je vidíte jako vyměnitelný disk, a nahrajete si do nich například oblíbené skladby. Škoda jen malé 8GB paměti u základního modelu – vyšší verze má 4× větší úložiště.
Pásky mají standardní uchycení (20 a 22 mm) a jednoduše je nahradíte za jiné. Zdířky jsou na pásku blízko sebe, takže si i pro své zápěstí najdete ideální kombinaci. Kruhový AMOLED displej je v obou případech zapuštěný a při několikatýdenním testování vypadá stále stejně. U vyššího modelu jej kryje safír, u nižšího modelu pak Gorilla Glass 3. Díky vyšší svítivosti na něm i na přímém slunci vše bez problémů přečtete. 1,2" a 1,4" displeje s rovným okrajem mají dostatečné rozlišení 390 × 390 pixelů (respektive 454 × 454 pixelů) a můžete je relativně pohodlně ovládat dotykem. Hodinky se mi líbí i jako celek. Nejsou nijak usedlé, mají „hravé“ barvy a v reálu jim to designově hodně sluší.
Základní krabičky obou hodinek. Najdete v nich hodinky s řemínkem a kabel pro nabíjení a datové přenosy zakončený konektorem USB-C
Zvýšená odolnost 5 ATM je třešničkou na dortu. Hodinky přežily plavání v bazénu a lehké potápění, do mořské vody jsem si je však raději nevzal. Špína a nečistoty nejsou problém – hodinky jen opláchnete v umyvadle.
Při odjezdu na dovolenou nechte nabíječku doma
Ano, pokud budete vyrážet na trasu s nepřetržitým záznamem GPS, asi vás výdrž hodinek nenadchne. V prvním případě je to 18 hodin, v případě druhém pak až 26 hodin. A pokud se zkombinuje více systémů, bude navigace přesnější, ale baterie půjde o to rychleji dolů. Já si nechal výchozí nastavení a od spuštění cvičení byla GPS i v zástavbě fixnutá vždy do několika sekund. V přesnosti uběhnutých vzdáleností byly u obou hodinek minimální rozdíly.
Forerunner 970 jsou vyloženě pánské běžecké hodinky, které mají cenově hodně blízko k Fénixům 8
Pokud ale budete například ze začátku občasně sportovat, zjistíte, že baterie prakticky vůbec neubývá. 42mm vydrží na jedno nabití až 10 dní, 47mm varianta až 15 dní. Dobíjel jsem několik dní před dovolenou, nabíječku jsem nechal doma. Teď mi na hodinkách svítí zhruba 21 % baterie a jsem v pohodě, protože hodinky ještě při mém stylu používání vydají ještě čtyři dny.
K ovládání slouží dotykový displej a pět bočních tlačítek, na která si namapujete (včetně soutisku) spouštění vybraných funkcí
Ve výsledku jsem se u menší verze dostal zhruba na 7 dní, u větší varianty na téměř 11 dní (vždy bez Always On režimu a s podobným využíváním funkcí a cvičení). To je ve srovnání s mainstreamovými hodinkami od Googlu, Samsungu či Applu, kde bych spouštěl identické funkce, úplně jiný svět. Ty chválíme, když vydrží dva dny, u Garminu se pohybujeme úplně v jiné lize.
Forerunner 570 ve 42mm variantě – to jsou hodinky pro běžkyně. I na mém útlém zápěstí už mnoho dírek na pásku nezbývalo
Bezkontaktní platby Garmin Pay v Česku fungují. Z obchodu Connect IQ, který je u smartphonů jako samostatná aplikace (ale najdete jej i přímo v hodinkách), si stáhnete vlastní ciferníky nebo další aplikace. Co do počtu se samozřejmě nemohou rovnat platformám WatchOS a Wear OS, výběr tu ale je.
Oba modely hodinek mají na vnitřní straně snímač Elevate V5 a piny pro připojení kabelu. Ten je určený, jak pro nabíjení, tak pro datové přenosy z počítače
Párovací aplikace Garmin Connect je taktéž hodně komplexní, líbí se mi její zaměření na vaše osobní statistiky a můžete se k ní doklikat i k nastavení hodinek. Na velkém displeji je vše lépe přístupné než na titěrném displeji hodinek. Samotné hodinky pak spárujete nejen s Androidy, ale také s iPhony.
Prostředí trochu kostrbaté
Možná se budu opakovat, ale u uživatelského rozhraní mi připadá, že Garmin nabaloval funkce jednu na druhou a vzniklo tak rozhraní, které je tak trochu kočkopes. Někteří však rozhraní chválí, protože má větší font a lepší integraci mezi chytrými a sportovními funkcemi. Je třeba říci, že i levnější Forerunner 570 vypadá v prostředí stejně jako novější model, respektive stejně jako Fénixy 8. Pokud znáte Garmin, budete jako doma.
Ciferník, notifikace, hlavní měnu a ovládací nástroje
Ve výsledku máte k dispozici ovládání dotyky, které kombinujete s tlačítky. V některých případech je to trochu kostrbatě, když displej ovládáte dotyky a pro pokračování prostě musíte stisknout tlačítko. Například při ukončení ranní a večerní zprávy, kdy vás hodinky nutí ke stisku tlačítka, a když například ukončíte tlačítkem cvičení, displej se zcela nepochopitelně zamkne a musíte jej nejprve odemknout, byť k tomu vlastně není žádný pádný důvod.
Nastavení rychlých přístupů přes tlačítka, ranní a večerní zpráva, klávesnice pro napsání odpovědi
Nebo můžete „staromódně“ displej ovládat jen tlačítky a dobrovolně si vypnout dotykovou vrstvu. I to je něco, co u hodinek jiných značek jen tak nenajdete. A co víc, dlouholetí uživatelé Garminů jsou možná zvyklí na stisknutí tlačítek, která je naslepo dostanou do odpovídajících nabídek.
Spuštění cvičení, osm datových polí a uložení aktivity
Na podržení a současné stisky bočních tlačítek si můžete namapovat vybrané funkce. U dvou nejvyšších tlačítek jejich funkci nezměníte – otevřou vám kruhovou nabídku s ovládacími prvky pro rychlé zapnutí a vypnutí vybraných funkcí (například spánek, svítilna, peněženka apod.), respektive nabídku aktivit, ze které se plynule přesunete do hlavní nabídky.
Cvičení a ukázkové naměřené hodnoty
Z ciferníku máte rychlý vstup k notifikacím z horní lišty a ke stručným doplňkům ze spodní lišty. Naopak nefunguje podržení prstu na ciferníku – k jeho personalizaci se musíte relativně zdlouhavě propracovat přes nastavení.
Srdeční tep, EKG, dnešní doporučení a zisk odznaku
V něm si také zapnete automatické přepnutí na režim Red Shift, což se hodí v noci, kdy ciferník hodinek tolik neoslňuje. Displej hodinek vypnete tlačítkem Light nebo překrytím rukou. Ranní a večerní zpráva je zajímavý přídavek, který si někdo s chutí přečte, pro někoho to však může být zbytečně zdlouhavé. Jejich délku a obsah si můžete do detailů upravit.
Párovací aplikace pro Android a iOS
Párovací aplikace Garmin Connect je pak hodně komplexní, protože v ní najdete jak výstupy z měření a spoustu metrik včetně osobních statistik, tak úpravy jednotlivých nabídek, nastavení rychlých přístupů a dalších funkcí. Zprovozníte přes ni natočení EKG, upravíte zvuky a vibrace (mohou být aktivní i při stisku tlačítka jako skvělá zpětná vazba). U hodinek si upravíte velikost textu (1 až 12), nastavíte jas, Always On displej (je to dost velký žrout baterie), ale i například rozsvěcení displeje, když hodinky přiblížíte k obličeji. Jinak je oživíte stiskem bočního tlačítka. Nastavení mohou být specifická i pro režimy, kdy je aktivní spánek nebo cvičení.
Párování hodinek u mě neprobíhalo bez problémů, úvodní obrazovky vám pomohou s nastavením všech funkcí
Pokud nemáte v plánu základní cvičení, musíte si konkrétní připravit do hodinek, a praktičtější je to z mobilní aplikace. Hodinky automaticky detekují vaše kroky, trochu mi však vadilo, že neměly automatickou detekci alespoň základních aktivit. Cvičení musíte spustit ručně a po cvičení i ručně uložit. Překvapivé je, že aktivitu, se kterou nejste spokojeni a která by vám jinak snížila dobré hodnocení, můžete zahodit do koše. Často jsem však zapomínal aktivitu po cvičení vypnout, což nebyl úplně ideální stav. Naštěstí to hodinky umí pochopit a cvičení následně ukončí zpětně. Při jeho ukončení se navíc nesmyslně zamyká displej, takže bylo ukončení aktivity zbytečně zdlouhavé.
Základní podoba aplikace Garmin Connect a procházení různých metrik
Připraveny jsou i různé tréninkové plány (Garmin Coach), denní doporučené tréninky nebo multisportovní aktivity. Offline topografické mapy však dostanete jen u vyššího modelu. Při cvičení jsem však na hodinkách ocenil informace o tom, zda se zlepšuji nebo zhoršuji, a potěšily i medaile a ocenění. Virtuálně se můžete účastnit i různých výzev a expedicí, které berou v potaz váš pohyb. Za jejich splnění pak dostanete exkluzivní odznaky do svého profilu. Ze svých fyzických výsledků se pak dozvíte čas, který byste měli na závodech, což odhalí, jak na tom aktuálně fyzicky jste.
V mobilní aplikaci si však nastavíte daleko pohodlněji, než na malém displeji na zápěstí
Například při běhání si u obou hodinek zobrazíte až 8 datových polí najednou, další obrazovky si můžete přidat i za pochodu a rychle se mezi obrazovkami posouvat prstem. Zapnete si hudbu při běhání, kouknete na mapu, zobrazíte další metriky apod.
Obchod Garmin Connect IQ
Počítat můžete i s pokročilým měřením spánku a s jeho detailním vyhodnocením a poradcem k tomu. Forerunner 570 však postrádá teploměr. Ze spánku se pak vypočítávají informace o vaší energii a připravenosti k tréninku.
Detaily spánku a návrhy spánkového poradce
Hodinky asi nejsou úplně primárně nastavené tak, že z nich zjistíte blížící se nemoc jako u Apple Watch. Hodinky vám místo toho dají jasně vědět, kdy byste ještě trochu měli zabrat a kdy byste zase měli odpočívat.
Tohle se bude líbit hračičkám – v obchodě si vytvoříte vlastní ciferníky do maximálních detailů
Hodinky připojíte k Wi-Fi síti a dokážete k nim připojit i různé doplňkové snímače a příslušenství (nejen přes ANT+), například cyklopočítače, hrudní pásy apod. A protože je vyrábí sám Garmin, máte jistotu v tom, že spojení bude fungovat „na první dobrou“. LiveTrack slouží ke sdílení vaší polohy v reálném čase ostatním.
Detail aktivity, historie v týdnu a měsíci, získání odznaku
S telefonem (Android i iOS) se spojíte přes Bluetooth a díky reproduktoru můžete na hodinkách vyřizovat hovory. Z reproduktoru si pustíte i offline hudbu, kterou si předem stáhnete z internetu. Kvalita je na poměry hodinek dostatečně vysoká. Zdrojem může být YouTube Music, Spotify nebo Amazon Music. Hlasový asistent v Česku není až tak důležitou funkcí, protože mu chybí podpora české syntézy.
Závěr
Hodinky Garmin Forerunner 970 nemají oproti Garmin Forerunner 965 zase až tolik novinek – spíše se jen ladily detaily už tak dobře namazaného stroje. Hodinky vypadají prémiověji, displej je jasnější, celá přední strana je odolnější a připočíst k tomu můžeme i modernější prostředí. Spolehnout se můžete na dostatečně přesné měření srdečního tepu a na spoustu metrik nejen pro běhání. Začínající sportovci možná budou zahlceni informacemi, nové metriky jako běžecká tolerance však na běhání přidají daleko komplexnější pohled. Při běhání si pomůžete i offline mapami – EKG pak zajistí detailní přehled o vašem srdci a líbit se vám budou i detaily spánku. Svítilna (bílá nebo červená) by pak měla být v každých hodinkách, v noci jsem ji používal prakticky každý den.
Červená a bílá svítilna u Forerunnerů 970
Vadit bude hlavně cena atakující hranici 19 tisíc korun, protože nejvýše postavené Fénixy nejsou cenově zase až tak daleko. Hodinky mají dobře čitelný displej, ale současně nemají solární sklíčko, takže nemohou mít „neomezenou“ výdrž. I přesto u nich nabíječku budete potřebovat jen jednou za hodně dlouhou dobu a to je za mě hodně pádný argument. Mezi nedostatky bych přidal chaotické prostředí, kdy není jasná logika v systémových obrazovkách a v tom, co zmáčknout a co ovládat dotykem. V chytrých funkcích ale hodinky oproti mainstreamu ztrácejí například tím, že na zápěstí nelze reagovat na notifikace, nevyťukáte na nich zprávu a omezená je i skladba aplikací.
Pokud bychom plynule přešli k hodinkám Garmin Forerunner 570, k nedostatkům rozhraní zmiňovaným výše můžeme přidat například absenci EKG, menší úložiště nebo chybějící offline mapy, a současně zvýraznit vyšší cenu (13 790 Kč), protože za podobné peníze najdete v prodeji starší, byť vyšší model Garmin Forerunner 965. Mezi výhody patří to, že je seženete i v menším těle, což může být pro řadu zájemců (spíše zájemkyň) důležité. Hodinky mají jasný displej, rychlou a přesnou GPS a také jsou příjemně lehké a na ruce nebrání v noci ani při běhání.
Oběma modely na zápěstí navíc vysíláte jasný signál – že máte více zájem o sportování než o klasické funkce chytrých hodinek. S jejich cenou by to ale chtělo něco udělat, protože si za podobné pořizovací částky pořídíte starší modely vyšší třídy nebo rovnou Fénixy 8 bez výraznějších kompromisů.
Plusy:
- „hravý“ design, vylepšený hardware
- velmi dobrá výdrž na jedno nabití (byť nižší než u „solárních“ verzí)
- komplexnost měření nejen při běhání, spousta metrik a parametrů
- telefonování a poslech hudby na zápěstí
- přesnější snímač Elevate V5
- přehledné a přesně měření spánku, tepu a stresu
- offline mapy v základu, EKG a svítilna (jen Forerunner 970)
Minusy:
- chybějící EKG a offline mapy (u Forerunner 570)
- občas nelogické chování prostředí (kombinace dotyků a tlačítek)
- vyšší cena i vzhledem k starším modelům
- ranní a večerní zpráva je možná už trochu „moc“ (dá se omezit)