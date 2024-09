Recenze hodinek Pixel Watch 3. Hezký design a displej vykoupí slabší výdrž a software

Svět chytrých hodinek se systémem Wear OS nepatří jen Samsungu, ale snaží se i Google. Výsledkem jsou hodinky Pixel Watch 3, které si odbyly svou premiéru při představení řady Pixel 9. Do redakce nám dorazily ve 45mm variantě Porcelain, která ke kruhovému tělu hodinek přidává bílé silikonové pásky hned ve dvou velikostech.



Hodinky Pixel Watch 3 nám dorazily v barevné variantě Porcelain

Hodinky na mém zápěstí nahradily souběžně textované Galaxy Watch7 od Samsungu, a jednoznačně musíme pochválit displej. Tedy, nejen to, jaké má zobrazovací schopnosti, ale zejména to, jak jej Google zakomponoval do těla hodinek. Jedná se o 1,77" AMOLED (Google mu říká Actua), s jemností 320 ppi, obnovovací frekvencí 1 až 60 Hz a jasem až 2 tisíce nitů. Ručně jsme při maximálním osvitu displeje naměřili sice jen 529 nitů, ale pro sondu a přisvětlení jsme neměli moc volného místa. I tak je ale vidět, že na slunci jas displeje rychle stoupá.



Hodinky se od jiných modelů odlišují zejména displejem. Jeho krycí sklo je zakřivené až na boky dýnka hodinek

Na přímém slunci je displej velmi dobře čitelný, v noci se umí přepnout až na 1 Hz, v mém případě však při testování i v úplné tmě stále dosti oslňoval. Automatika není všemocná, a tak ji musíte v noci pomoci ručním utlumením jasu přes horní výsuvnou lištu. Always On režim využívá výhody nízké obnovovací frekvence, i přesto je velkým žroutem baterie. Pro optimální výdrž hodinek byste jej měli nechat vypnutý, při sportovních cvičeních totiž hodinky Always On dočasně zapínají automaticky. I to však můžete v nastavení vypnout.



Naměřené barvy displeje Pixel Watch 3 (bílý trojúhelník) vzhledem k barevnému prostoru DCI-P3. OLED displej zvýrazňuje modrou a zelenou