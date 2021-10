Recenze mobilu Apple iPhone 13. Drobnými krůčky jde naproti úspěchu

Plusy Skvělý fotoaparát

Vynikající kvalita videa i stabilizace

Prodloužená výdrž baterie

O něco menší výřez

Meziročně zlevnil Minusy Stále 60Hz displej

Výřez je stále dost široký

Filmový režim má stále co ladit

Chybí nabíječka v balení

redakce Apple iPhone 13 je letošní vlajková loď, která však namísto cestou významných novinek šla hlavně cestou ladění detailů a drobných evolucí. Znatelných změn proti loňsku tedy není mnoho, až na jinak přeskládané fotoaparáty. To ale nic nemění na tom, že iPhone 13 je špičkový telefon, který se letos pravděpodobně bude prodávat nejvíce ze všech iPhonů. Pomůže tomu hlavně cenovka 23 000 Kč, která je levnější než v minulosti, což z telefonu dělá rozumnou volbu pro většinu lidí, kteří chtějí špičkový telefon s vynikajícím fotoaparátem a dlouhou podporou. Apple však zapracoval i na výdrži baterie, která je letos opravdu skvělá. Za zapůjčení Apple iPhone 13 děkujeme obchodu iWant.cz. Apple iPhone 13 128GB katalog | preview rozměry a hmotnost: 147 × 72 × 7,4 mm, 162 g

displej: 6,1", kapacitní OLED, 1 170 × 2 532, 457 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: Lightning, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 4 GB, baterie: 3 227 mAh

procesor: Apple A15 Bionic (6× Avalanche, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Apple iOS 15

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 75 %

Design Hravý vzhled a matlavé sklo. Apple iPhone 13 svým vzhledem nijak výrazně nepřekvapí. Ve velkém totiž vychází z loňského modelu. Opět tedy nabízí stejný design s plochými boky, díky kterým se daleko lépe drží v ruce. Telefon je vyroben z matného hliníku, který mu dodává odolnost, ale stále i rozumnou váhu 173 gramů. Výhodou přístroje je také certifikace IP68.

Hlavní designovou změnou iPhonu 13 jsou jinak poskládané fotoaparáty. Lesklá jsou však skleněná záda, což vypadá pěkně pouze do doby, než telefon vezmete do ruky. Hned v prvním okamžiku na nich začnou ulpívat otisky prstů a zejména na námi testované temně inkoustové variantě to vypadá jako pěst na oko, takže leštění se nevyhnete. Dá se to však elegantně vyřešit pořízením krytu. Právě na zádech jsou však i největší viditelné změny, a to u fotoaparátu. Ten má objektivy zarovnané diagonálně a i celý modul se lehce posunul více k rohu telefonu. Navíc stále výrazně vystupuje, takže po položení na stůl se vám bude iPhone bude viklat. Pod sklem je pak stejně jako loni neviditelná cívka s magnety pro MagSafe.

Hliníkové boky telefonu jsou matné, kdežto skleněná záda jsou lesklá, takže na nich zůstává spousta otisků prstů. Na čelní straně stále dominuje displej, který letos dostal o 20 % menší výřez pro senzory Face ID a čelní kamerku. Nechybí ani sluchátko sloužící jako sekundární repráček. Když se podíváme na boky, pozorní uživatelé si všimnou, že proti předchozím modelům jsou zapínací tlačítko na pravém i regulace na levém boku posunuté níže, takže jsou ještě lépe přístupné.

Letos Apple u telefonu posunul ovládací tlačítka, aby byla lépe dostupná. Na levém boku nechybí ani slot pro jednu nanoSIM a také fyzický přepínač tichého a hlasitého režimu. Na spodní straně najdete kvalitní a hlasitý repráček. Místo zde našel také hlavní mikrofon a bohužel stále zachovaný Lightning konektor. Horní strana telefonu zůstala tradičně prázdná.

Displej Zmenšil se výřez, zvýšil se jas. Nový iPhone 13 opět nabízí 6,1“ OLED displej zvaný Super Retina XDR. Ten je jednak garancí ostrého obrazu díky rozlišení 2 532 × 1 170 pixelů a vysokému kontrastu 2 000 000 : 1. Co se však letos zvýšilo je jas, který lze při běžném používání vytáhnout až na 800 nitů, což potvrdilo i naše redakční měření sondou. U HDR obsahu, však pixely dokáže rozzářit krátkodobě až na 1 200 nitů.

Nastavení displeje Telefon nabídne opět skvělé barevné podání v rámci širokého barevného rozsahu DCI-P3, naše redakční měření však odhalilo, že narozdíl od předchůdce i iPhonu 13 Pro nabídne o něco vyšší barevnou odchylku. Přesto však jde o velice kvalitní panel. Co mu však někteří budou hůře odpouštět je stále jen základní obnovovací frekvence 60 Hz. Tu však poznáte hlavně při přímém srovnání. Displej nabídne alespoň podporu TrueTone, takže přizpůsobuje barvy podle okolí. Pozitivem je také konečně o 20% zmenšený výřez, který je viditelně užší, nepatrně však přibral na výšce. Samotný panel displeje je pak krytý vysoce odolným sklíčkem Ceramic Shield. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 2/797 cd/m 2

2/797 cd/m gamma: 2,20

2,20 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 1,88/4,26 Také měření optickou sondou potvrdilo vynikající kvalitu použitého OLED panelu. Naměřené hodnoty jasu, gamma jsou přímo ukázkové, jen barevné odchylky jsou o něco vyšší než loni.

Hardware Rychlejší a s větší výdrží. O výkon iPhonu 13 se stará šestijádrový procesor Apple A15 Bionic s taktem 3,22 GHz. Ten má po ruce 4 GB operační paměti, které jsou vlastně jediným rozlišením proti modelu Pro. Telefon je špičkově rychlý, multitasking je okamžitý a výkonu je zde dost i pro rozjetí těch nejnáročnějších her v plných detailech. Jak ukazuje i nový filmový režim fotoaparátu, zvládá rozostřovat pozadí videa i při 30 snímcích za vteřinu. Výkon – Antutu 9.0.3 Celkové skóre: 779 026 bodů CPU: 202 551 bodů GPU: 332 014 bodů MEM: 118 446 bodů UX: 126 015 bodů

Výsledky benchmarku nejsou srovnatelné s konkurencí na Androidu. Výsledné skóre je však o 10 % vyšší než u iPhonu 12 a o 6 % vyšší než u loni nejvýkonnějšího iPhonu 12 Pro Max. Co zaslouží velkou pochvalu je navýšení vnitřního úložiště. Konečně již v základu dostanete 128 GB vnitřní paměti, přičemž připlatit si můžete i za varianty s 256GB nebo 512GB úložištěm. Zbytek pak už doženete maximálně koupením úložiště na iCloudu či v jiné cloudové službě. Po stránce konektivity je zde opět hlavní podpora sítí 5G, přičemž k dispozici je i gigabitové LTE. Obě sítě lze využít v rámci Dual SIM díky integrované eSIM. Novinkou iPhonu 13 však je, že pokud už jste zanevřeli na tradiční nanoSIM, můžete zde v rámci Dual SIM používat pouze elektronické SIM karty. Vždy ale mohou být aktivní naráz maximálně dvě SIM. Nechybí ani Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC pro bezkontaktní platby nebo UWB pro přesnou lokalizaci v prostoru, což se hodí například ve spojení s lokátorem AirTag. Společným znakem všech letošních iPhonů je posílená baterie. Ta má u iPhonu 13 kapacitu 3 227 mAh a Apple slibuje delší výdrž o 2,5 než loni. To se může zdát jako banalita, ale v praxi ji opravdu pocítíte a musím výdrž telefonu opravdu pochválit. IPhone 13 bez problému zvládne celý náročný den a pokud vás nečeká příliš intenzivní den, zvládne s vámi na jedno nabití i celý víkend. Výdrž baterie: Video (100% jas, zapnutá Wi-Fi) :16 hodin a 12 minut

Web (50% jas, zapnutá Wi-Fi): 19 hodin a 47 minut Stran nabíjení musíte stále oželit starý Lightning konektor a bohužel i odstraněnou nabíječku v balení. Použít můžete jakoukoliv starší nebo si zakoupit originální 20W adaptér. I s ním však telefon nabijete na polovinu až za 30 minut, což je doba za kterou konkurence nabije telefony do plna. Rychlé nabíjení rak Apple evidentně nepovažuje za prioritu. O tom svědčí nabíjení skrze MagSafe, ze kterého vytáhnete maximálně jen 15W, případně polovinu u běžných Qi nabíječek. Co zůstává stejné je špičková kvalita stereo reproduktorů, které kvalitou i hlasitostí trumfnou i některé repráčky či levné notebooky. Mají dobré basy, živý zvuk s výraznými středy, který oceníte u hudby, filmů, ale i poslechu podcastů. Samozřejmě si můžete k telefonu dokoupit i bezdrátová sluchátka nebo ta tradiční drátová s Lightning konektorem.

Software Starý známý s dlouhou podporou. S Apple iPhone 13 získáte od výroby předinstalovaný operační systém iOS 15, který však až na pár exkluzivit jako jsou styly fotoaparátu není v ničem odlišný jako ten u starších telefonů. Těšit se tak můžete například na widgety, novou grafiku notifikací a hlavně režimy soustředění, které vám umožní přizpůsobit notifikace, ale i plochy telefonu podle toho, jaké činnosti se zrovna jmenujete. Jinak se telefon bude chovat v noci, v práci nebo když si půjdete třeba zasportovat.

Prostředí iOS 15 Pochválit musím opět špičkovou optimalizaci, všechno je rychlé a plynulé jen už je nutné uznat, že s telefonem dostanete přeinstalovanou poměrně velkou várku aplikací. Ty lze však naštěstí odinstalovat. Co však Applu nelze upřít je špičková softwarová podpora. Jen za necelé 2 týdny používání telefon obdržel jednu systémovou aktualizaci. Navíc lze počítat s tím, že iPhone 13 bude dostávat novou verzi iOS ještě pěknou řádku let. Ostatně ta aktuální podporuje i 6 let staré telefony.

Fotoaparát Větší foťáky se styly a režim profilmaře. Apple iPhone 13 má letos opět duální fotoaparát s rozlišeními 12 Mpx, jen nově s diagonálním rozmístěním. K tomu Apple sáhnul kvůli větším objektivům i optické stabilizaci s posuvem senzoru, kterou hlavní snímač podědil po iPhonu 12 Pro Max. Fotoaparát má stále skvělou clonu s hodnotou f/1.6, což znamená skvělé snímky i za horšího světla. V protisvětle pak pomůže vylepšené Smart HDR 4. Fotoaparáty iPhone 13 Hlavní: 12 MPx, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 26 mm, optická stabilizace obrazu s posuvem snímače

12 MPx, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 26 mm, optická stabilizace obrazu s posuvem snímače Ultraširokoúhlý: 12 MPx, clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 13 mm

12 MPx, clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 13 mm Selfie kamerka: 12 MPx, clona f/2.2

12 MPx, clona f/2.2 Funkce: Smart HDR4, Deep Fusion, Noční režim pro všechny objektivy, fotografické styly, filmový režim Ultraširokoúhlý objektiv s 12Mpx rozlišením a clonou f/2.4 má stejné parametry jako loni, ovšem celý objektiv i senzor se zvětšil, takže dokáže pobrat více světla, což je vidět hlavně v noci. Celkově však oba fotoaparáty musím pochválit za kvalitu snímků, ostrost detailů, ale i za přirozené podání barev. Tím se však dostávám k jedné z hlavní novinek iPhonu 13, kterou jsou styly.

Ukázkové snímky Nově si totiž můžete předem vybrat styl a nastavení parametrů fotografie, které fotoaparáty telefonu začnou používat. Nejde přitom o filtry, které se na fotografii aplikují po pořízení, ale přímo o nové nastavení, které se stane jako výchozí. Díky tomu pak můžete fotit fotografie, které mají kontrastem a teplotou blíže například Pixelům od Googlu nebo jsou živé a syté podobně jako u Samsungu. Stejně jako loni nechybí i softwarová funkce DeepFusion pro dopočítávání detailů.

Srovnání hlavního a ultraširokoúhlého fotoaparátu. IPhone má samozřejmě také 12MPx selfie kamerku se clonou f/2.2, která dostala rovněž vylepšené HDR pro lepší práci v protisvětle a potěší vysokou kvalitou detailů. I čelní kamerka přitom podporuje noční režim. Silnou stránkou iPhonu 13 je však zejména video. To umí natáčet až ve 4K při 60 FPS, a narozdíl od minulého roku jej v maximální snímkovací frekvenci zvládá i v HDR Dolby Vision. Video má naprosto ukázkovou stabilizaci a špičkovou kvalitu videí. Tím, že mají oba objektivy stejné rozlišení a jsou podobně barevně zkalibrovány, dá se mezi nimi při natáčení plynule přepínat.

Ukázka stylů fotografie Exkluzivní novinkou iPhonů 13 je však filmový „cinematic” mód. Hodně zjednodušeně řečeno jde o portrétní režim, který roky známe u fotek s rozmazaným pozadím, jen tentokrát aplikovaný u videa. Výkonný čip tak musí v reálném čase zaostřovat a rozostřovat různé části scény, a to při snímkovací frekvenci 30 fps. To je zatím tak náročné, že to telefon zvládá maximálně ve Full HD.

Ukázková selfie Kdo však z keynote Applu pochopil, že filmový režim nahradí kvalitní hollywoodské kamery a budou se s nimi točit filmy, je zatím na omylu. Je sice působivé, že telefon realtime placuje s hloubkou ostrosti, ovšem kvalita je zatím bídná. Dobře to zvládá u objektů s jasně definovanými kraji, viz plyšák v ukázkové videu, nebo by to šlo i u lidí s holou hlavou. Jakmile ale do scény vstoupí vlasy a rozvlněné kadeře je zle a většinu z nich telefon rozmaže. To ale iPhone před lety dělal i u portrétních fotek a kam jsme se časem dostali. Filmový režim je tak spíše ukázkou budoucnosti. Stačí jen měsíce vývoje a ještě více výkonu a bude to zase o poznání lepší. Ukázkové video iPhone 13 (4K, 30 fps): Filmový režim (1080p, 30 fps):