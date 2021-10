Plusy Vynikající displej

Fantastický foťák

Obrovský výkon

Rychlost softwaru

Výdrž na baterii Minusy Vysoká cena

Chování při focení makra

Občas chování teleobjektivu

V balení není nabíječka

Nevýrazné zmenšení výřezu ? 9 /10 Hodnocení

Cela řada iPhonů 13 pokračuje přesně tam, kde řada iPhonů 12 skončila. Inovace jsou spíše drobné, ale nové iPhony jsou zase výkonnější, lépe fotí a vydrží déle na baterii. Pokročilejší modely Pro se od základního modelu iPhone 13 a jeho menšího kolegy iPhone 13 Mini liší v několika zásadních věcech: záda jsou z matného broušeného skla namísto lesklé úpravy, rám je z nerezové oceli a ne z hliníkové slitiny a jsou zde tři namísto dvou foťáků. Ale drobné rozdíly se dají najít i ve výbavě. Modely iPhone 13 Pro a 13 Pro Max vycházejí z loňských modelů. Změnou je shodná konfigurace obou velikostní – 12 Pro a 12 Pro Max měly rozdílnou konfiguraci foťáků. Letos mají oba modely Pro objektiv s 3× přiblížením. Jejich kapacita začíná na 128 GB a stojí 28 990 Kč, verze Max pak 31 990 Kč. Úložiště může dosahovat kapacity až 1 TB. Stejně jako loni se nabízejí v úhlopříčkách 6,1" a 6,7".

displej: 6,1", kapacitní OLED, 1 170 × 2 532, 457 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: Lightning, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 3 095 mAh

procesor: Apple A15 Bionic (6× Avalanche, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Apple iOS 15

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 76 %

Za zapůjčení Apple iPhone 13 Pro děkujeme obchodu iWant.cz.

Design Proč měnit skoro dokonalé, že? Tou největší viditelnou změnou je o 20 % menší výřez v displeji. Přiznám se, že kdybych tu informaci nevěděl, asi bych si toho ani nevšiml. V této části displeje jsou totiž hodiny, ukazatel baterie, síla signálu atd. Takže se prostě podíváte a nic dalšího nezkoumáte. Když ale máte přímé srovnání, je rozdíl viditelný. Technika pro Face ID stále zabírá dost místa a Apple na tuto technologii naprosto sází a asi se jí jen tak nevzdá.

Vizuálních změn proti modelu iPhone 12 Pro není mnoho, menší výřez v displeji je fajn, ale na první pohled vás to možná ani netrkne. Druhou změnou, které si všimnete, je velikost vnějších čoček a větší je celá vyvýšená platforma. A tím výčet změn oproti minulému roku prakticky končí: nabíjíte stále při Lightning, který je ve spodní části telefonu, nebo bezdrátově přes Qi. Nabíječka pořád není v balení a stejně jako loni tady najdete jen USB-C kabel s konektorem Lightning na druhé straně.

V redakci se sešla nejen grafitově šedá, ale také velmi líbivá horsky modrá. Tlačítka jsou na svých místech a ani o píď se nehnul hardwarový přepínač mezi vibracemi a zvoněním. iPhony jsou stále voděodolné a displej kryje speciální keramická vrstva, kterou Apple představil už u iPhonů 12. Na levé straně ve spodní části je opět šuplík, kam slovíte jednu nanoSIM, druhou kartu vložíte do telefonu jako eSIM.

Balení je podobně jako loni velmi úsporné: sponka na šuplík se SIM, kabel a nutná literatura. Všechno ostatní si musíte dokoupit zvlášť. Celkový designový jazyk se meziročně moc nezměnil, přední krycí sklo je úplně rovné, stejně jako matné krycí sklo na zádech. Přiznaný ocelový rám také nemá žádné zaoblení a sedí přesně kolmo mezi skly. Lakování rámu je pro změnu lesklé. iPhone 13 Pro je dostupný ve čtyřech barvách, nám se v redakci sešla grafitově šedá a horsky modrá. V nabídce je pak ještě klasická stříbrná a horsky modrá.

Displej Adaptivních 120 Hz a perfektní barvy. Displej i letos nese označení Super Retina XDR OLED a podle Applu si měl panel meziročně polepšit. Dle slov na keynote by měl být maximální jas displeje o 200 nitů vyšší, tedy rovných 1 000 nitů. Při HDR, tady na malé ploše, to může být špičkově až 1 200 nitů. Při měření jsem se nicméně na 1 000 nitů nedostal – maximální hodnota dosahovala 800 nitů, což jsem naměřil u loňských modelů Pro. Netvrdím, že to telefon neumí, možná se mi jen nepodařilo telefon tak moc vybudit. Každopádně se čtením na slunci nebo s pozorovacími úhly rozhodně problém mít nebudete. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 2/790 cd/m 2 (nitů)

2/790 cd/m (nitů) gamma: 2,20

2,20 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 1,37/2,85 Měření optickou sondou ukazuje, že Apple umí displeje perfektně naladit. Barevné odchylky jsou velmi malé a naměřená gamma je jako z učebnice. Jen těch 1 000 nitů se mi nějak nepovedlo naměřit, nicméně i 800 nitů je perfektní hodnota. Z hlediska papírových parametrů se toho oproti loňsku moc nezměnilo. Stále jde o 6,1" panel s rozlišením 2 532 × 1 170 px. Samozřejmostí je podpora širokého barevného prostoru DCI-P3, HDR10 a Dolby Vision. Apple k tomu pochopitelně přidává i softwarové vychytávky: automatické vyvážení bílé barvy podle okolního světla – True Tone, snížení produkce barevného světla v noci – Night Shift a v neposlední řadě je to i tmavý režim, který se může automaticky zapínat se západem slunce, stejně jako Night Shift.

V základním nastavení displeje se prakticky nic nemění. Pokud chcete omezit obnovovací frekvenci na fixních 60 Hz, musíte v Nastavení hlouběji do záložky Zpřístupnění. Ohledně barevné věrnosti je telefon stále na špičce; model Pro má displej naladěný opravdu skvěle, což není překvapení. Zásadní změna spočívá v tom, že panel umí až 120Hz obnovovací frekvenci, mění se však podle zobrazovaného obsahu: u statického zobrazení textu může klesnout až na 10 Hz, tím pádem panel tolik nenamáhá baterii. Mám tušení, že jediný, kdo takovýto displej nabízí, je Samsung, a že to bude dodavatel i tohoto panelu. Na rychlejší obnovovací frekvenci se docela rychle zvyká, a hlavně je to změna, která je prostě vidět, a když ji jednou zkusíte, už se vám nebude chtít vracet na klasický 60Hz panel. Fixních 60 Hz se zapne jen při zapnutím režimu nízké spotřeby, nebo si můžete nižší frekvenci vynutit v Nastavení a Zpřístupnění.

Hardware Nic nechybí, všeho je na rozdávání. Hardware iPhonu se dá popsat takto krátce. Procesor Apple A15 Bionic je zase o něco rychlejší než předchůdce, nicméně uvidíte to hlavně v benchmarku, při běžném používání je rozdíl proti iPhonu 12 prakticky neznatelný. Procesorová část čipu je stejná u verze Pro i té základní, ale iPhony Pro mají pětijádrovou grafiku, základní jen čtyřjádrovou. Rozdíl spočívá také v porci operační paměti: iPhone 13 má 4 GB RAM, modely Pro pak 6 GB. Výkon – AnTuTu 9.0.3 Celkové skóre: 809 515 bodů CPU: 219 965 bodů GPU: 336 636 bodů MEM: 117 967 bodů UX: 134 947 bodů

Výsledky benchmarku AnTuTu pro iOS není možné přímo srovnat s výsledky z Androidu. Nicméně čísla jsou lepší než u loňských modelů. Pro ilustraci přikládám skóre iPhonu 12 Pro Max. Výkon - AnTuTu 9.0.3 – Apple iPhone 12 Pro Max Celkové skóre: 731 284 bodů CPU: 203 304 bodů GPU: 298 586 bodů MEM: 102 759 bodů UX: 126 635 bodů

Výbava telefonu je taková, jaká se dá od špičkového stroje čekat. Samozřejmostí je podpora 5G (můžete mít nanoSIM a eSIM), NFC pro Apple Pay, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 a také kompletní navigace s GPS, GLONASS, BeuDou a Galileem. Zapomenout nesmím ani na podporu UWB, kterou využijete třeba při lokalizaci AirTagu. Na test mi dorazila 128GB verze, ze které máte dostupných asi 116 GB. K dispozici je ale i 256 GB verze za 31 990 Kč. Za 38 190 Kč můžete mít 512 GB prostoru a nejvyšší verze s 1TB úložiště vás bude stát 44 390 Kč. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 17:18 h

17:18 h Obnovování web stránky každých 15 s, poloviční jas: 22:07 h Kde je ale meziroční pokrok znát velmi, je výdrž na baterii. Dle mých testů je to asi hodina až hodina a půl navíc, jenže v reálném používání to znamená, že vám s trochou snahy vydrží telefon klidně dva dny, což s iPhony 12 prostě nešlo. Baterie má kapacitu 3 095 mAh a nabíjet ji můžete výkonem až 23 W. Qi nabíjení má výkon maximálně 7,5 W, nicméně pokud sáhnete po MagSafe nabíječce a správném zdroji, můžete bezdrátově do telefonu dostat až 15 W. A jako poslední musím zmínit stereo reproduktory, které proti loňsku hlasitější a mají hutnější projev, ale i tak mám dojem, že stojí malý krůček za konkurenci.

Software Drobné chybičky, ale jinak klasicka. O iOS 15 je zbytečné se tady dlouze rozepisovat, aktuálně běží na většině iPhonů a u iPhonu 13 Pro se liší jen v možnostech foťáku. Systém funguje dle očekávání velmi rychle a zdá se, že vypuštění nové verze se obešlo bez větších obtíží, ale drobné updaty budou pochopitelně přistávat v následujících týdnech poměrně často. Mě se po dobu testování povedlo několikrát dostat telefon do úzkých. Nicméně iOS 15.1 už se čile testuje, tak snad se to podaří rychle opravit.

Vizuálních změn není zase tolik, iOS zůstává nadále tím stejným trochu svérázným systémem. Pokud tedy máte iPhone, nečeká vás na iPhonu 13 Pro žádné překvapení. Pokud jste z androidové strany barikády, může být pro vás setkání s iOS trochu překvapivé. Už iOS 14 dost dramaticky překopal přístup k ikonám na ploše a přidal možnost mít widgety kdekoli mezi ikonami. iOS 15 už tak drastické změny nepřináší a navíc budou některé dostupné až později. Každopádně samotný základ ovládání a používání telefonů zůstává už roky stejné.

Velkou změnou prošel mobilní prohlížeč Safari, který nově podporuje rozšíření a ještě lépe chrání soukromí. Třeba funkce Share Play, jedna z nejvíce komunikovaných novinek, kdy při FaceTime hovoru můžete s druhou stranou sledovat stejné video, či poslouchat stejnou hudbu, bude dostupná až později. Za sebe musím říct, že se mi moc líbí přepracované Safari, která přesunulo adresní řádek dolů, umí pracovat s rozšířeními a hlavně zase o něco lépe blokuje sledovací skripty.

Přepracovaná funkce soustředění/nerušení je velmi zajímavá, můžete si nastavit přesné mantinely, kdo vás kdy a čím může vyrušit. Druhá naprosto zásadní novinka je přepracovaný režim pro soustředění/nerušení. Můžete mít několik různých profilů, které se aktivují podle různých situací. Typicky když dojdete do práce, můžete být nerušeni soukromím mailem. Stejně tak můžete být nerušeni pracovními věcmi, když sedíte o víkendu doma. Sice budete s nastavením chvilku bojovat, případně jej můžete nechat na automatice, ale to bude fungovat. A líbí se mi že se nastavení může synchronizovat i do hodinek, iPadů a brzy snad i do Maců.

Fotoaparát Tři foťáky pracují jako jeden. Základní 12Mpx foťák je stabilizovaný na čipu, s touto stabilizací přišel jako první iPhone 12 Pro Max. Druhým foťákem je 12Mpx ultraširoký, jenž má velkou světelnost, automatické ostření a je možné jej použít i na makro. A tedy mám první výtku: když se s hlavním foťákem přibližujete k nějakému objektu, umí automatika přepnout na druhý ultraširoký objektiv, čímž se vám bez upozornění změní kompozice a je nutné znovu hledat objekt v záběru. Hodila by se možnost si makro vynutit nebo zakázat, což by měl Apple řešit v některém dalším updatu, ale jinak jsou výsledky snímků výborné. Sestavení fotoaparátu Apple iPhone 13 Pro: primární fotoaparát: 12 Mpx, F1.5, 26 mm, senzor-shift OIS

12 Mpx, F1.5, 26 mm, senzor-shift OIS fotoaparát s dlouhým ohniskem: 12 Mpx, F2.8, 77mm, OIS

12 Mpx, F2.8, 77mm, OIS ultraširoký fotoaparát: 12 Mpx, F1.8, 13mm

12 Mpx, F1.8, 13mm měření hloubky scény: ToF 3D LiDAR

ToF 3D LiDAR selfie kamera: 12 Mpx, F2.2, 23 mm + Face ID 3D ToF Jako třetí je zde 12Mpx foťák s dlouhým ohniskem, který se rovná 3× přiblížení. I tady bych měl výtku. Za špatného světla se nepoužije záběr z tohoto foťáku, ale udělá se digitální výřez z hlavního foťáku, který se pak prožene umělou inteligencí, aby se z fotky vytáhlo maximum. Tohle řešení má docela smysl, protože výsledek je pak lepší než vynucená fotka z dlouhého skla. Jenže když přepínáte rychle objektivy, umí tohle iPhone udělat i za slunečného dne, a to není úplně dobře. Je tedy lepší po změně ohniska chvilku počkat a získáte lepší fotku. A stejně jako loni, tak i zde pomáhá ostření a měření hloubky scény LiDAR. ​

Aplikace je prakticky stejná jako loni, navíc je zde Filmový režim a možnost nadefinovat si fotografické styly, kterými ozvláštníte své snímky.

Ukázkové snímky Ke kvalitě fotek a videa nemám co špatného říct, jsou skvělé. Navíc mám dojem, že během testování se díky drobným updatům systém kvalita ještě posunovala. Přirozeně se dají najít drobné nedostatky, které ale software velmi dobře maskuje. A hlavně iPhone dělá to, co od něj budou majitelé chtít: na každé cvaknutí udělá hezkou fotku. Je super, že se přes aplikace třetích stran mohou vyblbnout i náročnější uživatelé, ale drtivá většina bude nadšená z toho, co jim telefon naservíruje. Zmínit musím ještě filmový režim, kdy automatika pozná tvář a dokáže natáčet video s rozostřeným pozadím. Funguje to výborně a v postprodukci si můžete upravit, kdy má být obličej zaostřený, jak moc má být pozadí rozostřené, na který obličej zaostřit atd. Jenže v běžném životě tohle nejspíše moc nepoužijete, musíte být vyloženě video tvůrce či youtuber, abyste po tomto režimu sáhli, anebo mít hromadu času na následnou editaci. Je to hezká funkce, ale obávám se, že ji využije minimum lidí. Ukázkové video (den, 1080p, 30 fps): Ukázkové video (noc, 1080p, 30 fps):