Plusy Ještě lepší fotky ve dne i v noci

Možnost fotit v 48Mpx rozlišení

Vynikající stabilizace videa v akčním režimu

Dynamic Island je šikovný pomocník Minusy Always-On displej svítí celý

Pomalé dobíjení

Neumí natáčet 8K video

Výrazně zdražil ? 8 /10 Hodnocení

redakce

S vývojem technologií je na výrobce kladen neustále větší tlak na to inovovat, přitom trh smartphonů už je relativně dospělý a je těžší stále přicházet s přelomovými novinkami. Znát je to i na nejnovějším Apple iPhonu 14 Pro, který to vzhledem k velkému prodejní úspěchu svého předchůdce neměl vůbec jednoduché.



Apple iPhone 14 Pro se designově příliš nezměnil až na průstřel v displeji.

Apple přesto dokázal s některými vychytávkami přijít a tu hlavní uvidíte hned po zapnutí displeje. Průstřel displeje kolem kterého výrobce chytře postavil šikovnou vychytávku zvanou Dynamic Island, která ze zbytečného průstřelu v podstatě udělala interaktivní a navíc velmi šikovný prvek systému. Ten se dynamicky mění dle potřeby a dovolí vám mít po ruce aktivní aplikace, což se často hodí. Zároveň jej firma využila i k decentnímu zobrazení stavových notifikací.

Za zápůjčku smartphonu Apple iPhone 14 Pro děkujeme obchodu iWant.cz

Druhým lákadlem je vylepšený fotoaparát. Ten má poprvé u iPhonu rozlišení 48 Mpx, což ve zkratce znamená lepší detaily a díky většímu snímači a pokročilejšímu zpracování fotografie i lepší fotky za horšího světla. Kapitolou samou o sobě je pak vynikající stabilizace videa v novém akčním režimu.

Apple iPhone 14 Pro 128GB katalog rozměry a hmotnost: 147 × 72 × 7,9 mm, 206 g

displej: 6,1", kapacitní OLED, 1 179 × 2 556, 461 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: Lightning, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 3 200 mAh

procesor: Apple A16 Bionic (6× A16 Performance, 4 GHz, 4nm)

operační systém: Apple iOS 16

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 76 %

vybavenost cena: 33 489 Kč až 33 492 Kč

Tím ale znatelné novinky prakticky končí a ve výsledku pro většinu uživatelů půjde o nenápadnou evoluci, která je možná paradoxně menší než v předchozích letech. O to více nepotěší skokový nárůst ceny, kdy telefon startuje na cenovce 33 490 Kč, a to navíc v základní 128GB variantě.