Recenze mobilu Asus ROG Phone 5s Pro. Hráčům to nejlepší a nejvýkonnější

Druhý displej do páru. Asus ROG Phone 5S Pro opět sází na stejný 6,78“ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením. Obraz je navíc opět skvěle plynulý díky obnovovací frekvenci 144 Hz. Co se však vylepšilo proti pětkové řadě je vzorkovací frekvence, která má nově 360 Hz, což ocení právě hráči.

Hardware

Žádné kompromisy. Už řada ROG Phone 5 byla špičkou po stránce výkonu, model 5S Pro však zachází ještě dál. Přináší totiž přetaktovaný procesor Qualcomm Snapdragon 888 Plus s frekvencí 3 GHz u hlavního jádra a také velkou porci 18 GB RAM. Výkon však nezávisí jen surovém výkonu, který krátkodobě vyvine, ale hlavně na tom, jak dlouho jej dokáže udržet. K tomu má pomoci například přicvaknout přibalený větráček, který má telefon chladit.

Výkon – Antutu 9.2.2 Celkové skóre: 849 378 bodů CPU: 212 874 bodů GPU: 324 746 bodů MEM: 153 601 bodů UX: 158 157 bodů



Hodit se bude také 512GB vnitřní úložiště typu UFS 3.1, které překvapí vysokými přenosovými rychlostmi. V testech sekvenčního čtení jsme se dostali téměř až na rychlost 1,8 GB/s, u zápisu pak na stále skvělých 800 MB/s.

Z konektivity telefon nabídne podporu 5G sítí na obou slotech a překvapí i podpora nejnovějšího standardu Wi-Fi 6E, který kromě tradičních pásem 2,4 a 5 GHz operuje v pásmu i 6 GHz. Nezapomnělo se ani na Bluetooth 5.2. Velkým překvapením je však přítomný 3,5mm jack, který se navrátil po tom, co jej výrobce u předchozího modelu odstranil. Z drátové konektivity nechybí ani USB-C konektor, které jsou zde rovnou dva.

Rychlost úložiště – AndroBench: Sekvenční čtení: 1 789,98 MB/s

1 789,98 MB/s Sekvenční zápis: 780,8 MB/s

780,8 MB/s Náhodné čtení: 293,82 MB/s (75 220,39 IOPS)

293,82 MB/s (75 220,39 IOPS) Náhodný zápis: 283,5 MB/s (72 578,12 IOPS)

Za zmínku zde stojí i velké množství senzorů. Samozřejmostí je rychlá čtečka otisků prstů v displeji, ale mnohem více uživatelé ocení rozšířené ultrazvukové senzory AirTriggers. Ty jsou samozřejmě na pravém boku telefonu aby byly snadno přístupné při hraní v landscape režimu. Výhodou je, že každý senzor je rozdělený na poloviny, takže je lze namapovat až na 4 funkce. Dvojice dalších triggerů přibyla na zádech telefonu, ty se ale místo stisku tentokrát aktivují swajpováním na levou či pravou stranu (případně obě pokud tak nastavíte).

Doménou ROG Phonu je opět silná baterie. Ta má kapacitu 6 000 mAh a bez problému vystačí na dva náročnější dny. Pokud snížíte obnovovací frekvenci na 60Hz, případně jej budete nenáročně používat v automatickém režimu, počítejte klidně i s třídenní výdrží. Baterie je navíc tentokrát rozdělená na dva akumulátory, každý s kapacitou 3 000 mAh, přičemž každý lze nabíjet paralelně, čímž lze dosáhnout nabíjecího výkonu až 65W. Bohužel jsme jej nemohli změřit, jelikož testerské balení mělo originální taiwanskou koncovku.

Výdrž (při autom. frekvenci displeje): Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 21 hodin 5 minut

21 hodin 5 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas):​ 18 hodin a 49 minut

Co si ale opravdu zamilujete jsou stereo reproduktory s certifikací Dirac HD Sound. Ty se oba nachází na čelní straně a jsou zamířené přímo na uživatele. Z klidným svědomím mohu říci, že jde o nejlépe hrající reproduktory v jakémkoliv smartphonu, co mi přišel do ruky, včetně všech předchozích ROG Phonů. Telefon má živý, dynamický zvuk s pestrými středy i výškami a překvapivě i výraznou basovou složkou. Skvěle se přitom hodí jak pro hraní her, či sledování filmů, ale skvěle si na něm vychutnáte i hudbu.

Repráčky mají navíc opravdu vysoký výkon, takže dokáží ozvučit i středně velkou místnost a při hraní se běžně setkáte s udivenými výrazy ostatních lidí, zda ten zvuk co slyší opravdu vychází z telefonu. Kromě repráčků má telefon i kvalitní audio výstup skrze 3,5mm jack, který podporuje High-Res audio s kmitočtem až 384 kHz (32 bitů) a chlubit se může i vysoce kvalitním DAC převodníkem 9280AC Pro od firmy Ess.