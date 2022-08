Čelní strana zůstala stejná s drobnými rámečky kolem displeje. Do něj výrobce umístil selfie kamerku, nutné senzory a také dvojice stereo reproduktů na ve spodní a horní části čelní strany. Zajímavé je to však tradičně na bocích. Zejména na tom pravém, kde najdete tlačítka pro regulaci hlasitosti a modré zapínací tlačítko, které tak bezpečně odlišíte na první pohled. Na krajích jsou pak nenápadné senzorická tlačítka AirTriggers pro ovládání her.

Nový je na zádech také nápis Dare to Play, který má dokonce RGB podsvícení, takže u něj můžete měnit barvy. Na zádech samozřejmě nechybí ani druhý displej, který však už tentokrát není zkosený napříč zádami, ale je vertikálně zarovaný, takže když budete hrát hry, ostatní jej budou vidět pěkně naležato. Co chválím je použití mléčného skla s matným provedením, takže na telefonu nezůstávají otisky prstů.

Novinkou je u řady Pro bílá barva doplněná o barevné linie na zádech. Větší je tentokrát i modul fotoaparátu, který si ovšem zanechal svůj ostrý tvar. Mimo to také poměrně vystupuje na povrch a při položení na stůl se může bez obalu snadno poškrábat.

Telefon se může chlubit také sekundárním displejem Aura Vision který je tentokrát barevný. Jedná se přitom o 2“ OLED, takže má dobrou čitelnost na slunci a můžete si u něj nastavit libovolné animace, které například upozorní na vybitou baterii, příchozí hovor nebo takové, co slouží jako doplňkové efekty při hraní her.

Hardware

Když chcete to nejlepší. Jako u správného herního telefonu nesmí ani zde chybět špičková výbava. Tu zde zajišťuje špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 s přetaktovaným primárním jádrem na 3,2 GHz. Ten doplní štědrých 18 GB operační paměti a 512GB úložiště pro data. Telefon je tak připraven i pro ty nejnáročnější úkoly včetně hraní her na plné detaily.

Kdo by se bál přehřívání, nemusí mít strach. V balení Asus zdarma přidává větráček, který přicvaknete na tělo telefonu, aby správně odváděl teplo. Větráček má poměrně vysoký výkon a je trochu slyšet, ale to vám při hraní her vadit nebude. Pochválit musím zjednodušený mechanismus připojení, který už sází čistě na USB-C a narozdíl od předchozích verzí se úplně zbavil různých pinů, díky kterým bylo komplikovanější větráček správně nasadit.

Výkon – Antutu 9.4 Celkové skóre: 1 108 566 bodů CPU: 263 784 bodů GPU: 464 680 bodů MEM: 194 341 bodů UX: 185 761 bodů



Kromě toho, že svítí má i herní tlačítka, na která se dají namapovat další funkce z her. Mimo hraní budete rádi i za možnost využití větráčku jako stojánku. Bonusem je i to, že vám zachovávám připojení USB-C na boku, čímž si můžete vybrat, který z dvojice využijete. Kromě toho na telefonu nechybí ani 3,5mm jack na připojení sluchátek. Z té bezdrátové konektivity oceníte především 5G a Wi-Fi 6E.

Výdrž baterie má telefon naprosto famózní, a to díky silnému akumulátoru s kapacitou 6 000 mAh. Díky tomu můžete své oblíbené hry hrát dlouhé hodiny na cestách. Při běžném používání pak počítejte se 2 dny náročnějšího a až 3 dny běžného používání. Hodit se v tomto případě bude i silné 65W dobíjení, se kterým by mělo jít telefon do plného stavu dobít za pouhých 42 minut.

Součástí novinářského balení na recenzi nebyla evropská nabíječka, takže jsme hodnotu bohužel nemohli ověřit. V prodávaném balení však se správným 65W adaptérem můžete počítat. Co vám však pravděpodobně bude chybět stejně jako nám je bezdrátové nabíjení, jehož absence je daní za sekundární displej na zádech.

Výdrž (při autom. frekvenci displeje): Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 21 hodin 37 minut

21 hodin 37 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas):​ 19 hodin a 11 minut

Co se herní výbavy týče, spolehnout se opět můžete na senzorická tlačítka Air Triggers na pravém boku telefonu, které v landscape režimu krásně vylepšují herní zážitek, jelikož si na ně lze namapovat různé funkce z her. Tlačítka lze dokonce systémově rozdělit na dvě poloviny, takže každý z AirTriggerů lze využít na dvě funkce. Podporováno je i swajpování, díky kterému pak snímače můžete využít opravdu na maximum.

V čem už smartphony ROG Phone excelují od své první generace je také zvuk a model 6 Pro není výjimkou. Přichystána je zde dvojice stereo reproduktorů s naprosto excelentním zvukem. Repráčky jsou hodně silné, že mohou skoro konkurovat i tabletům či menším notebookům a mají plný zvuk s čistými středy a výraznými basy, které vás budou bavit jak u hraní, tak při filmů. Výhodou je zde i možnost připojení sluchátek přes 3,5 mm jack.