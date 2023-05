Recenze mobilu Asus ROG Phone 7 Ultimate. Herní king s pořádným chladičem

Plusy Nekomromisní výkon

Inovativní systém chlazení

Větráček se subwooferem v balení

AirTriggers pro lepší ovládání her

Podpora ray tracingu Minusy Stále nemá bezdrátové dobíjení

Podprůměrný fotoaparát

Větší hmotnost

Vyšší cena

Pouze základní voděodolnost IP54 ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Když se řekne herní telefon, není moc značek, které se uživateli vybaví v mysli. Republic of Gamers mezi ně ale jednoznačně patří a má přesah do různých odvětví spotřební elektroniky. I v případě smartphonů si Asus s touto značkou úspěšně vydobyl silnou pozici, a to jednak díky kvalitě produktů, ale právě i menší konkurenci. My se v této recenzi podíváme na nejnovější přírůstek do této rodiny - smartphone Asus ROG Phone 7 Ultimate.

Sedmička v názvu ukazuje, že nejde o žádného nováčka a fanoušci značky, telefon poznají na první pohled, díky svým výrazným rysům, ale v případě námi testované Ultimate verze i ikonické bílé barvě a druhým displejem na zádech. Těšit se opět můžete na nekompromisní porci výkonu, která si hravě poradí i s tím nejnáročnějším mobilním obsahem na trhu, a vůbec poprvé i včetně podpory ray tracingu, který donedávna díky vysokým nárokům na hardware byl doménou pouze desktopů a konzolí.

Na své si u telefonu přijdou i milovníci moderních technologií, což dokládá i propracovaný systém s otevírací komorou na zádech telefonu, kterou jsme u telefonů ještě neviděli. Té je pak po ruce vylepšený větráček, pro cirkulaci vzduchu, který letos výrobce posunul zase o level dál a svými vychytávkami, a hlavně integrovaným subwooferem dodávající telefonu kvalitní zvuk potěší i nehráče.

Asus ROG Phone 7 Ultimate katalog rozměry a hmotnost: 173 × 77 × 10,4 mm, 239 g

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 448, 395 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 16 GB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8× Cortex-X3, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 78 %

vybavenost cena: 34 990 Kč

Počítat můžete i s dlouhou výdrží baterie, skvělým displejem a spoustou dalšího. Zapomenout nesmíme ani na senzorická tlačítka AirTriggers na bocích, která výrazně zlepší zážitek z her. Některé prohřešky a nedostatky si s sebou ale stále táhne s sebou a je zde tak prostor pro zlepšení. Přesto je vidět, že výrobce nelení a posouvá telefon dál a dál.