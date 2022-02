Recenze mobilu Google Pixel 6. Fotografický kouzelník, ale není pro každého

Design

Batoh na zádech. Hledat nějaké silné designové prvky začíná být u většiny telefonů docela těžké. Přední strana je kompletně obsazena displejem, na zádech se zpravidla výrobce vyřádí alespoň barevně, a na rámu už zkrátka pro výraznější vyjádření nezbývá moc prostoru. Prakticky jediným místem, kde se mohou telefony výrazněji odlišit, tak zůstává zpracování fototechniky. Řešení bývají všelijaká: někdo je více okázalý, někdo spíše decentní a pak je tu Google, který dal telefonu něco, co rozhodně nepřehlédnete.



Design Pixelu je nepřehlédnutelný, rozhodně si jej nespletete s jiným telefon, ale jestli je design povedený, o tom bych se hádal. Ve finále to je ale možná dobře.

Pruh s fototechnikou nafukuje telefon na 11,7 mm, přitom zbytek těla má v pase jen 8,9 mm. Běžná spára mezi obkladačkami v koupelně je menší než tento zub. Není to hezké, nelíbí se mi to, vypadá to divně, ale Pixel 6 se kvůli tomu stává nepřehlédnutelný, což je nakonec asi dobře. Našel bych i kladné stránky: telefon se při položení na stůl nehoupe a tím, že je takto dominantní prvek roztažený přes celá záda, je zbytek designu vlastně docela minimalistický. A já si k celku po nějakém čase našel cestu.



Šuplík pojme jedinou nanoSIM, druhou kartu můžete mít jako eSIM. Trochu boj vás čeká s tlačítky: první je regulace hlasitosti a až nad ní je zapínací tlačítko.

Samotná fototechnika je překrytá sklem tak, že vlastně funguje i jako poslední vnější čočka. Zaoblení je už z umělé hmoty, ale že jde o jiný materiál, si všimnete až při podrobnějším ohledání. Aby bylo sklo lépe chráněno, je nahoře a dole zpevněno kovem, ten sklo lehce převyšuje. Tyto kovové oblouky jsou navíc součástí rámu, takže telefon je velmi pevný. Zbytek zad už je docela prázdný a tvoří jej vlastně jen sklo Gorilla Glass 6 s mírně zaoblenými okraji.



Selfie kamera je realizovaná jako průstřel v displeji, ale hezky decentní a v tmavém motivu systému si ji ani nevšimnete.

Přiznaný kovový rám má sice matnou úpravu, ale je docela hladký a umí klouzat. Skleněná záda kloužou také, takže úplně jistý úchop jsem prostě neměl. Ve spodní části najdete klasicky USB-C port a jeden z dvojice stereo reproduktorů. Druhý do páru je kombinovaný s telefonním sluchátkem, a ten zvuk není úplně nejlepší – je hlasitý, ale chybí mu plnost a důraz, což je škoda. Na levém boku je šuplík na jedinou nanoSIM a vpravo máte tlačítka. Docela nezvykle je první regulace hlasitosti a až nad ní je zapínací tlačítko, takže budete minimálně zpočátku tápat.



Balení telefonu je standardně minimalistické, takže zde nejdete jen kabel, OTG redukci, sponku a nezbytnou literaturu.

Design telefonu je sice kontroverzní, ale stránce zpracování nemohu říct špatného slova. Celek je krásně pevný a v ruce působí skutečně prémiovým dojmem. Pocitově je telefon krásně lehký, byť kuchyňská váha ukázala číslo 207 g, což není málo. Samozřejmostí je zvýšená odolnosti IP68 a telefon se také chlubí použitím předního krycího skla Gorilla Glass Victus.