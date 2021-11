Pořád ví, jak na to. Honor uměl vždycky vyrábět designově zdařilá zařízení. Rukopis bývalého mateřského koncernu Huawei byl zřetelný u minulých modelů a překvapivě jej najdeme i u Honoru 50. Ten je designovým dvojčetem s modelem Huawei Nova 9. Nabízí se vysvětlení, že v době počátku vývoje těchto zařízení byly ještě obě firmy „pod jednou střechou“. V příštím roce už by ale opravdu Honory a Huaweie měly být výrazně odlišnější, jinak příběhu o osamostatnění bude jen málokdo věřit.

Součástí displeje je vestavěná optická čtečka otisků. Je dostatečně rychlá, ale její umístění příliš blízko spodního okraje displeje není pro palec úplně pohodlné. Nechybí užitečná funkce AOD (Always on display), která šetří baterii, ale zároveň vás nepřipraví o nepřetržité zobrazení užitečných informací (čas, zmeškané události, drobný obrázek) na pohaslém displeji.

120 Hz a AMOLED, co chtít víc. Širokoúhlý AMOLED displej narostl na úhlopříčku 6,6 palce při zcela postačujícím Full HD+ rozlišení. Podstatnou vlastností je ovšem až 120Hz obnovovací frekvence, kterou oceníte nejen při hraní her, ale i běžném procházení prostředí nebo zobrazování stránek v internetovém prohlížeči. Frekvence se může měnit dynamicky podle potřeby, anebo ji lze nastavit napevno na 60 Hz, či zmiňovaných 120 Hz – pak se ale rychleji vybíjí baterie.

3. Hardware

Kompromisy pro střední třídu. I když se Honor 50 snaží působit honosně, jde stále o střední třídu. Nečekáme proto od něj úplně špičkovou výbavu na nejvyšší úrovni, vše by ale mělo dobře fungovat a kompromisy by neměly být moc velké. A vlastně to tak ve většině případů opravdu je.

Zařízení pohání 6nm procesor Snapdragon 778G. Poskytuje dostatek výkonu pro všechny činnosti včetně hraní her, a přitom se nepřehřívá. Součástí čipsetu je i 5G modem, který zpřístupní konektivitu do sítí páté generace. Zatím to není v podmínkách tuzemských mobilních sítí klíčová funkce, ale do budoucna bude nabývat na významu. Co rozhodně potěší, je funkce NFC pro bezkontaktní platby a Wi-Fi 6.



Výsledek benchmarku Antutu

Důležité je se rozhodnout pro správnou paměťovou variantu, zejména s ohledem na vnitřní úložiště – Honor 50 totiž nepodporuje rozšíření paměťovou kartou (oboustranný šuplíček je pouze pro dvě nanoSIM karty). Vyšší paměťová verze má i víc operační paměti (8 namísto 6 GB), což se příznivě projevuje při náročnějším vytížení telefonu, zejména při hraní her. Tato varianta je ale o dva tisíce korun dražší.

Vestavěná baterie disponuje kapacitou 4 300 mAh a díky speciálnímu návrhu článku, který obsahuje dva nabíjecí okruhy, lze akumulátor dobíjet výkonem až 66 W podobně, jako kdyby baterie byla rozdělena na dvě části. Výkonný adaptér i s kabelem je přímo součástí balení. Plné dobití z 0 na 100 % zabere zhruba tři čtvrtě hodiny. Přitom máte jistotu, že s telefonem zvládnete celý jeden den bez nabíječky, při menším vytížení i půlku druhého dne. Bezdrátové dobíjení chybí.

Telefon neobsahuje 3,5mm jack na sluchátka. I když v novinářském balení byla kabelová sluchátka s USB-C konektorem, v běžném prodejním balení je nenajdete. Pro přehrávání hudby slouží jediný hlasitý reproduktor na spodní hraně. Hraje sice dostatečně hlasitě, ale zvuk je při vyšším zesílení nepříjemně plechový a mono zvuk je u telefonu za 13 tisíc korun přece jen trochu málo.