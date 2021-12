Plusy Rychlé nabíjení

Slušná výdrž

Povedený displej

Přítomnost GMS

Odladěný systém Minusy Vysoká cena

Chybí podpora 5G

Pouze 60Hz displej

Průměrný fotoaparát i video

Absence paměťových karet ? 6 /10 Hodnocení

redakce

Honor 50 Lite nastupuje v roli levnějšího a o něco méně vybaveného sourozence „plnokrevného“ Honoru 50. Míří do konkurenčně velmi silné nižší střední třídy a snaží se zaujmout velmi rychlým nabíjením. Výrazným plusem je u této značky i opětovná přítomnost Google Mobile Services.

Telefon sází téměř vše na rychlé dobíjení a v ostatních parametrech bude na konkurenci ztrácet. Absence 5G nebo vyšší obnovovací frekvence by se dala odpustit, to by ale Honor musel nabídnout vyšší výkon, lepší fotky i video a hlavně – nižší cenu.

Honor 50 Lite katalog rozměry a hmotnost: 162 × 75 × 8,5 mm, 192 g

displej: 6,7", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 376, 390 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1600|1800 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 4 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 662 (8× Kryo 260, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 61 %

vybavenost cena: 8 000 Kč

Celou recenzi Honor 50 Lite si přečtěte na následujících listech.