Telefon neztrácí ani u konektivity. Podporuje 5G (na obou SIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB OTG, reverzní nabíjení, postrádá snad jen to bezdrátové. Nedostalo se bohužel ani na zvýšenou ochranu, kterou by si Honor určitě zasloužil.

Honor 70 připomíná po softwarové stránce starší Honory ještě před kauzou Huawei/Google Play. Nastavíte kde co, jenomže od té doby konkurence nezahálela a tehdejší vychytávky Honorů už dnes zvládne každý druhý. Výsledek není špatný, dobře se používá, do budoucna to ale bude chtít trochu přidat.

Honor zvládá obvyklá gesta, některá mu ale chybí. Dvojitým poklepáním displej zapnete, ale nevypnete. Tažením prstu dolů na ploše se zobrazí hledání, nikoliv oznamovací panel. Konkurence to má naopak, nebo to aspoň umí změnit, Honor bohužel nikoliv. Oznámení zobrazíte stažením panelu od horního okraje. Jste-li zvyklí na prví variantu, budete telefon proklínat.

Předinstalovaných aplikací by nemuselo být tolik, naštěstí se jich můžete zbavit. Široké možnosti přizpůsobení nabízí funkce displeje Always On, upravit lze velikost matice ikon na plochách, nechybí vizuální Motivy ani Správce systému sloužící k optimalizaci chodu zařízení.

Do budoucna to chce přidat. V telefonu pracuje Android 12 s nadstavbou Magic UI 6.1. Systém je odladěn dobře, Honor reaguje svižně, bez prodlení, načeká, nemá sklony se zadýchávat ani při intenzivnější práci. Vizuální úpravy nejsou nijak dramatické, nesou se v podobném duchu, na jaký jsme byli u Honoru zvyklí v minulosti.

Závěr

Honor 70 je povedený telefon mířící přímo do střední třídy. Velmi slušný výkon, nádherný displej s vyšší obnovovací frekvencí, nadstandardně rychlé dobíjení a solidní fotoaparát jsou velkými lákadly. Pochopitelně se nedostalo na vše jako u těch nejlepších (a obvykle nejdražších) zařízení, proto musíte oželet zvýšenou odolnost, bezdrátové nabíjení, kvůli štíhlému tělu se nedostalo na konektor sluchátek a výdrží spadá jen do lehkého nadprůměru. Perfektně odladěný software pracuje bez zaváhání, prospěl by mu však bohatější výčet možností přizpůsobení a praktických funkcí.

Telefon se začíná prodávat se startovací cenou 13 500 Kč za verzi 8 + 128 GB, za vyšší paměťovou specifikaci 8 + 256 GB připlatíte tisícovku. A to není zrovna málo. Podobně vybavená konkurence se ve střední třídě prodává za cenu okolo 10 až 12 tisíc. Pokud by se časem do tohoto intervalu s cenovkou vešel i Honor, bude to mít na trhu mnohem jednodušší.

Honor 70 katalog rozměry a hmotnost: 161 × 73 × 7,9 mm, 178 g

displej: 6,7", kapacitní OLED, 1 080 × 2 400, 395 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G (8× Cortex-A78, 3 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 54MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 68 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Hlavní konkurenti:

Samsung Galaxy A53 5G katalog rozměry a hmotnost: 160 × 75 × 8,1 mm, 189 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 396 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 1280 (8× Cortex-A78, 2 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

vybavenost cena: 9 890 Kč

Nothing Phone (1) (8+128GB) katalog rozměry a hmotnost: 159 × 76 × 8,3 mm, 194 g

displej: 6,6", kapacitní OLED, 1 080 × 2 400, 402 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G (8× Cortex-A78, 3 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 71 %

vybavenost cena: 11 989 Kč

Verdikt: Honor 70 je elegantní zástupce střední třídy s perfektním 120Hz displejem, velmi rychlým dobíjením, solidním fotoaparátem a podporou 5G. Postrádá zvýšenou odolnost, výdrží nepatří mezi maratonce a softwarová nabídka funkcí je sice slušná, nikoliv však oslnivá.

Plusy:

Krásný displej

Solidní foto a video

Rychlé dobíjení

120Hz displej

Podpora 5G

Minusy: