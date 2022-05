Plusy Povedený design s puncem luxusu

Tenké rámečky okolo displeje

Dobrá výdrž a rychlé 66W dobíjení

Dostatek výkonu a odladěné prostředí

Rychlá a přesná čtečka otisků prstů Minusy Displej s nižším rozpětím jasu

Nedobře hrající reproduktor

Maximálně průměrné fotografie i video

Prostředí plné zbytečností namísto obvyklých funkcí

Nelze vložit paměťovou kartu

Hodně nadsazená cena ? 6 /10 Hodnocení

redakce S rozvázanýma rukama se po vydělení ze struktur Huawei může společnost Honor volně natahovat po tuzemském trhu a uzmout si pro sebe nějaký ten tržní podíl, protože už ji netrápí sankce spojené s obchodně politickou roztržkou USA a Číny, z nichž tou nejhorší byla ztráta přístupu ke službám a aplikacím společnosti Google. Dnes testovaný Honor Magic4 Lite tak jako operační systém používá plnohodnotný Android se všemi dříve absentujícími věcmi, jako je Obchod Play, placení přes Google Pay a další. Po skoro dvouleté pauze se na sklonku loňského roku začaly prodávat modely Honor 50 a Honor 50 Lite, testovaný Magic4 Lite je tedy třetím kusem snažícím se získat zpět slávu značky, přičemž v portfoliu se s cenovkou necelých sedm tisíc korun řadí právě mezi výše uvedenou dvojici. Na českém trhu je smartphone dostupný ve variantě 6 + 128 GB v barevných provedeních stříbrná (Titanium Silver), modrá (Ocean Blue) a černá (Midnight Black). Honor Magic4 Lite 5G 6GB/128GB nabízí 35 obchodů za ceny od 6 667 Kč Srovnat ceny na Živě Na první pohled telefon uchvátí velkým displejem s minimalistickými rámečky a také výrazným modulem fotoaparátu na zadní straně. Po otestování musíme telefon pochválit za vzhled, výdrž a dobíjení. Co nás zklamalo, to je především prostředí plné zbytečností s absencemi některých funkcí, stejně jako jen průměrný fotoaparát. Honor Magic4 Lite 5G katalog rozměry a hmotnost: 166 × 76 × 8,1 mm, 189 g

displej: 6,0", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 388, 437 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 4 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G (8× Kryo 660, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 61 %

vybavenost cena: ještě se neprodává Celou recenzi Honor Magic4 Lite si přečtěte na následujících listech.

Design Dojem luxusního telefonu. Honor Magic4 Lite je celoplastový unibody smartphone, který minimálně v naší testované stříbrné variantě působí mnohem hodnotněji. Jelikož je stříbrná vlastně perleťová a tak pod různým úhlem a různým světlem vidíte vlastně skoro všechny barvy, mohou záda leckomu připomínat sklo. Jedná se ale opravdu o plast a naštěstí matný, protože i tak na něm hodně ulpívají otisky prstů. Dojem luxusního či drahého telefonu navozují ještě minimalistické rámečky okolo displeje, díky kterým se ale telefon s úhlopříčkou displeje 6,81" ještě dobře drží. Šasi telefonu je navíc po stranách příjemně zaoblené, což jistějšímu úchopu rovněž napomáhá.

Honor Magic4 Lite váží 189 gramů při rozměrech 166 × 76 × 8,05 mm. Čelní strana je celá krytá folií z výroby, za což výrobce chválíme a na které subjektivně ulpívá otisků méně, než na zadní straně, což u folií na displeji bývá přesně naopak. Spodní rámeček je sice zhruba dvojnásobný oproti ostatním, ale snahu o jejich maximální tenkost dobře ukazuje fakt, že mřížka hovorového reproduktoru se přesunula na horní hranu do obvodového rámečku. Celistvost čelní strany tak opravdu narušuje jen selfie kamerka v průstřelu uprostřed displeje. Umístění senzoru jasu a přiblížení je pravděpodobně ukryté pod displejem, protože v rámečcích jsem typický výřez ani při prosvícení nedohledal.

I když to vypadá, že má Honor Magic4 Lite stereo reproduktory, na horní hranu se ve skutečnosti pouze přesunulo hovorové sluchátko, které díky ultratenkým rámečkům nemůže být nad displejem. Na horní hraně tedy kromě hovorového reproduktoru (stereo reproduktory Magic4 Lite nemá) najdeme ještě odrušovací mikrofon, na hraně spodní potom hovorový mikrofon, hlasitý reproduktor systémový USB-C konektor a šuplíček na dvě nanoSIM bez možnosti vložit paměťovou microSD kartu. Levý bok přístroje je zcela prázdný, na pravém potom najdeme dvojkolébku hlasitosti a tlačítko zámku s integrovanou čtečkou otisků prstů, která je velmi rychlá a též velmi spolehlivá. ​

Batoh fotomodulu na zadní straně je až absurdně veliký na to, že se v něm nenachází vlastně žádná pořádná fototechnika. Na zadní straně je potom ve spodní části jasně vyvedeno logo značky Honor a pod ním jen velmi nepatrně údaje o výrobci, modelu a recyklační piktogramy. Přesně takto by to mělo vypadat vždy, pokud se informace neukrývají uvnitř zařízení. Zhruba uprostřed je potom cívka NFC antény a hodní třetinu potom zaobírá kruhový fotomodul umístěný na prostředek. I když naprosto nechápu jeho absurdní a zbytečnou mohutnost, umístění čoček blíže ke středu minimalizuje možnost strčení vlastního prstu do záběru a telefon se při položení na záda také skoro nekymácí. Podtrženo sečteno telefon navozuje luxusní dojem a prvotřídní kvality na poli fotografie, zamrzí snad jen absence alespoň nějakého stupně odolnosti, která už v této cenové hladině nebývá výjimkou.

Displej Proč zde není AMOLED? Na úhlopříčce 6,81" má Honor Magic4 Lite rozlišení displeje 1080 × 2388 obrazových bodů (jemnost 385 PPI, 94 % plochy čelní strany), strany jsou v poměru 19,9:9 a panel schopný zobrazit 16,7 milionu barev je technologie IPS LCD. A já se ptám, proč tu není AMOLED panel, který dnes mají smartphony i skoro o dva tisíce levnější a proč se výrobce snaží vzbudit dojem o jeho přítomnosti tím, že ve výchozím stavu je nastaveno živé, tedy vybuzené podání barev?

Nastavení displeje, kde ve výchozím stavu je nastaveno živé podání barev. Displej není vyloženě špatný, vždyť umí chytře přepínat mezi obnovovací frekvencí 60 a 120 Hz a vzorkovací frekvence dotyku je dokonce 240 Hz, ale reálné podání barev bez příkras za konkurencí zaostává a rovněž rozpětí jasu je subjektivně nedostatečné, speciálně maximální hodnota by mohla být citelně vyšší. Režim barev a teploty umožňuje volbu mezi normálním a živým podáním barev a mezi vlastní, výchozí, studenou nebo teplou teplotou barev. Velmi zamrzí absence jakéhokoliv notifikačního prvku, always on displej využívá právě výhod AMOLED panelu. I když se nejedná o AMOLED panel, přesto je v nastavení přítomna volba tmavého režimu, kterou jsem osobně využíval po celou dobu testu. Dalšími volbami v nastavení displeje jsou potom možnost nastavit časovou prodlevu režimu spánku, zapnout či časovat čtecí režim, který filtruje modré světlo, dále režim eBook, který zapne zobrazení pouze ve stupních šedi, nastavit velikost textu a velikost zobrazení, volit snímkovací frekvenci displeje manuálně nebo automaticky, v rozšířených položkách už potom jen možnost zapnout název operátora a rychlost sítě a zvolit zobrazení nebo skrytí výřezu.

Hardware 66W dobíjení na palubě. Honor Magic4 Lite je osazen chipsetem Qualcomm Snapdragon 695 5G, což je osmijádrový procesor (2× Cortex A78 o taktu 2,2 GHz + 6× Cortex A55 o taktu 1,8 GHZ) vyrobený 6nm technologií s grafickým akcelerátorem Adreno 619, kterým k práci dopomáhá 6 GB operační paměti s možností dočasného navýšení o 2 GB použité z vnitřního úložiště. Celkově lze říci, že telefon nemá problém s plynulostí, běžnými akcemi či multitaskingem a vytížit ho lze pouze náročnými hrami a aplikacemi. Poměrně slušný výsledek ukázalo i skóre z benchmarku AnTuTu níže. Výsledky benchmarku AnTuTu v9.3.8: Celkové skóre: 390 911 bodů

CPU: 121 046

GPU: 100 352

MEM: 64 352

UX: 105 161 Dále nerozšiřitelné vnitřní úložiště má kapacitu 128 GB a po startu je pro uživatele dostupných zhruba 105 GB. Za co musíme výrobce rozhodně pochválit, to je výdrž baterie. Vestavěný akumulátor má kapacitu 4800 mAh a vcelku bez problémů se s telefonem lze dostat na dvoudenní výdrž. Opačný proces je potom bleskový, v balení přiložený 66W adaptér dokáže telefon z nuly na 100 % nabít za necelou hodinku a půl hodiny na drátě dodá přes 80 % baterie.

Výsledek v benchmarku AnTuTu celkem potěšil, nejvíce však nadchla výdrž baterie a rychlost dobíjení. Co se konektivity týče, Honor Magic4 Lite umí vše důležité. Na palubě je Wi-Fi standardů a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, podpora pro 5G i pro lokační služby GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou. Konektory zastupuje pouze USB-C, sluchátkový konektor absentuje, stejně jako třeba FM rádio. Zabezpečení zaštiťuje především výše popsaná čtečka otisků prstů, zvuk je potom reprodukován z výdechu na spodní straně, a to jen průměrně a ještě je potřeby se vyhnout maximální hlasitosti. Senzorová výbava je zastoupena akcelerometrem, senzory přiblížení a okolního osvětlení, gyroskopem a elektronickým kompasem.

Software Magické prostředí má za tři. Honor Magic4 Lite aktuálně běží na Androidu 11 s grafickou nadstavbou Magic UI 4.2 a bezpečnostními záplatami k 1. únoru 2022. V Honoru už ovšem dávno ukuchtili novější grafickou nadstavbu postavenou na Androidu 12 a pokud se výrobce vyslovil, že telefon dostane dva velké updaty, jeden z nich se tak nejspíše započítá na Android 12, který už dávno v telefonu mohl být. Pozitivní ale je, že jsou zde přítomny Google Mobile Services a tedy plnohodnotná využitelnost systému a dostupnost aplikací, jako když Honor ještě pod taktovkou Huawei nemuseli čelit žádným sankcím.

Prostředí Magic UI 4.2postavené na Androidu 11. Prostředí ale není viditelně žádným způsobem nové a ani jiné od EMUI, tedy grafické nadstavby, kterou používá Huawei, to znamená nehledejme zde žádné novinky a kdo byl zvyklý, bude jako doma. Rovněž je zde plejáda aplikací od Google a i když Honor dodává nemalý počet svých vlastních aplikací (e-mailový klient, poznámky, galerie a další utility), problém je spíše hromada zbytečného bloatware. Pokud pominu ne úplně využitelné aplikace My HONOR, Obchod HONOR a HONOR CLUB, vadí mi tu předinstalace Netflixu, Booking.com, TikToku, TrainPalu, Trip.com, WPS Office a her Lords Mobile a Game of Sultans.

Ani Honor si neumí odpustit mraky zbytečně předinstalovaných aplikací. Magic UI vycházející z EMUI je dobře známé a proto ho doprovodím pouze screenshoty. Samozřejmostí jsou gesta jako pořízení screenshotu, probuzení zvednutím nebo otočením ztišit, nechybí režim pro ovládání jednou rukou (ale bez možnosti volby zmenšení) či volba ovládání systému gesty, tlačítky nebo jedním multifunkčním tlačítkem. Absentují ale jiné obvyklé věci, jako probuzení/uspání telefonu dvojitým poklepáním nebo jakákoliv možnost využít dělenou obrazovku, tedy zobrazení dvou aplikací současně, což při takto velkém displeji absolutně nechápu.

Chytrá gesta a nastavení systému u Honoru Magic4 Lite. Polovina věcí, na které jsme zvyklí, však trestuhodně chybí.

Fotoaparát Co znamená Matrix AI Vision Camera? To ví asi jenom výrobce. Každopádně, při důkladnějším pohledu na talíř fotomodulu si bystré oko všimne, že dvě ze tří čoček jsou tak maličké, že reálně nebudou mít žádný přínos. A realita je přesně taková, i zde najdeme dva zbytečné snímače pro hloubku ostrosti a pro makro s rozlišením 2 Mpx. Veškerou práci tak musí zastat hlavní 48 Mpx snímač, kterému dopomáhá spousta zlepšovacího softwaru a mohutný LED blesk. Umělou inteligence na palubě jsem měl po celou dobu zapnutou, a to i přes to, že výsledné fotografie jsou pokaždé jiné, povětšinou však dobré.

Vzhled fotoaplikace na Honoru Magic4 Lite. Parametry snímačů Honor Magic4 Lite: 48 Mpx hlavní snímač, f/1.8, prediktivní ostření

2 Mpx makro snímač, f/2.4

2 Mpx bokeh snímač, f/2.4

16 Mpx selfie kamerka, f/2.45 Ono i vlastně s vypnutou AI je hlavní snímač v prvé řadě nekonzistentní. Samozřejmě jsem nefotil za studiových podmínek, ale třikrát vyfocená scéna během dvou vteřin vypadala na výsledném snímku pokaždé jinak. Výsledné fotografie mají rozlišení 12 Mpx, tedy čtyři body se skládají do jednoho, a jsou jednoduše průměrné. Telefon nikde kvalitou nevyčnívá, nikde ale ani neztrácí. Barevné podání, vyvážení bílé, ostrost i úroveň detailů jsou tak akorát. Kde telefon naopak ztrácí, to je absence širokoúhlého snímače, který je v této cenové hladině běžný a často i dobře použitelný. S Honorem Magic4 Lite tedy neexistuje žádné přibližování nebo oddalování v podobě rychlého přepínače, veškerý zoom je čistě digitální a tedy nepoužitelný. Ukázkové fotografie:

Více ukázkových fotografií najdete na posledním listu ve Fotogalerii. Rovněž video umí telefon zachytit maximálně ve Full HD rozlišení při 30 fps. I zde ztrácí na konkurenci, která často za méně peněz umí vcelku dobré 4K. Vzhledem k absenci stabilizace potom výsledné video hodně poskakuje a je při nejlepším opět jen průměrné. Zvuková stopa za nic moc nestojí a kromě zmateného přeostřování je občas viditelné, zejména při pohybu ve vodorovném směru, jak se video rozděluje a vrchní a spodní část se pohybuje jinak rychle. Tohle se stávalo dříve, když záznam videa vytěžoval procesor na maximum, zde ale musí být taková rezerva, že tomu úplně nerozumím. Ukázkové video (Full HD, 30 fps):