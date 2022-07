Vlajková loď Honor Magic4 Pro se v Česku prodává zatím v jediné verzi 256 + 8 GB a ve dvou barvách – černé a světle modré (oficiálně cyan). Cena činí 28 000 Kč, což může být podle úhlu pohledu málo i hodně, značka se na český trh přeci jen vrací a musí si opět vybudovat uživatelskou základnu. Na druhou stranu má telefon zajímavé funkce, bude to však stačit?

Značka Honor byla v česku velmi populární díky dobrému poměru cena/výkon i zajímavým funkcím. Kvůli americkým sankcím však před třemi lety v segmentu mobilů prakticky vyklidila pole, aby se nyní v plné síle s novým vlajkovým modelem a pod jiným vlastníkem nezatížená embargy se znovu pokusila dobýt (nejen) český trh. Těžší to má v tom, že už nemůže tak okatě používat chytré funkce od Huawei a třeba na foťácích to jde poznat, i když po vzoru dřívější mateřské firmy se na tuto oblast soustředí i Honor.

Designové je i významné zahnutí displeje na bocích přístroje. Ten tak přechází do velmi tenkého kovového rámečku a záda se z druhé strany svažují velmi podobně, takže se mobil příjemně drží. Honor si dal pozor, aby displej protáhnutý na boky nezaznamenával nechtěné doteky – například když chcete zamknout telefon.

Dvojitý průstřel v displeji . Na průstřely v displeji, v nichž se ukrývá selfie foťák, už jsme si zvykli; Honor to ovšem povýšil a umístil na displej dvě čočky kousek od sebe. Mezi nimi se však nachází výrazný černý prostor, který je při zapnutí displeje jako pěst na oko. Mnohým potenciálním uživatelům se to může jevit jako nepovedený designový prvek a odradí je od koupě. Přitom reálný fotoaparát je jen jednou z kamerek, druhou je snímač hloubky ostrosti.

Inovativní LPTO. Vývoj displejů nekončí u zvyšování rozlišení, obnovovací frekvence nebo technologie OLED – i ta se může i nadále zlepšovat, například díky LPTO. Ta nahrazuje low-temperature polycrystalline silicon (LTPS) pomocí low-temperature polycrystalline oxide, tedy nízkoteplotního polykrystalického oxidu používaného například v iPhonech 13. Tato technologie umožní telefonu dynamicky měnit obnovovací frekvenci obrazovky až na úroveň 1 Hz. To v důsledku šetří baterii.

Co se výdrže na jedno nabití týče, telefon je spíše jednodenní. Až když jej používáte jen minimálně, dokáže vydržet déle než den a noc, ale při kapacitě baterie 4 600 mAh v kombinaci s výkonným čipsetem se nedají čekat zázraky. Rychlé 100W nabíjení jsem zmiňoval již na začátku, hodnota platí pro drátové i bezdrátové nabíjení.

Výkon v AnTuTu je omezován vyššími teplotami, telefon se za dobu testu zahřál skoro o deset stupňů Celsia a musel následně podtaktovávat čipset. Stress test zahřál mobil až na 44 °C a při režimu „výkon“ se v AnTuTu testu dostal až k 47 °C a měl nižší výsledek než v běžném režimu kvůli značnému podtaktování. V praxi se na tak vysoké teploty právě díky podtaktování nedostanete, ale znamená to nižší výkon oproti maximu Snapdragonu 8 Gen1.

Systému dominuje jednoduchost a barvičky, takže orientace třeba v menu je velmi snadná. Líbí se mi, že Honor podrobněji vysvětluje různé položky nastavení, takže vždy víte, co zrovna zapínáte nebo vypínáte. Zvláště u výběru mezi automatickými chytrými funkcemi a manuálně pevnými hodnotami (třeba u rozlišení či obnovovací frekvence displeje), má uživatel mnohem větší přehled i kontrolu nad svým zařízením.

Fotoaparát

Foťák lépe vypadá, než fotí. Zvláště když má telefon výrazný kruhový fotomodul na zádech a v něm spoustu skutečných či zdánlivých objektivů, kde kdo by očekával skvělou kvalitu snímků. Ne že by telefon neměl několik zajímavých funkcí a vychytávek, ale při jeho ceně 28 000 Kč by se Honor mohl vyhnout některým problémům a dotáhnout kvalitu o kousek výše. Hodnocení tedy reflektuje, že existují podobně kvalitní fotomobily s přívětivější cenou nebo kvalitnější modely za podobnou cenu.

Konfigurace fotoaparátů: Hlavní foťák 50 Mpx, F1,8, 23 mm, 1/1,56", 1,0 µm, PDAF

Širokáč 50 Mpx, F2,2, 122˚, 1/2,5", AF

Foťák s teleobjektivem 64 Mpx, F3,5, 90 mm, 1/2,0", 0,7µm, PDAF, OIS

Selfie 12 Mpx, F2,4, 100˚, 1,22 µm

Když se na telefon poprvé podíváte, vidíte pět objektivů vzadu a dva vepředu. Jen celkem čtyři z nich ale dokáží snímat obraz, další pomáhají například s ostřením nebo hloubkou ostrosti. Na zadní straně tedy nalezneme hlavní a ultra širokoúhlé foťáky a uprostřed kruhu se nachází stabilizovaný fotoaparát s teleobjektivem. Na makro snímky se využívá služeb širokoúhlého objektivu. Na přední straně jsou viditelné dvě díry v již zmíněném velkém průstřelu, ovšem pro snímání obrazu slouží jen jedna z nich.

Aplikace fotoaparátu je standardní, takže si na ni rychle zvyknete. Osobně jsem bojoval se škálou zoomování, resp. přepínání objektivů. Ta se jednak přesouvá z pravé strany na levou stranu při změně orientaci, takže ji musíte často hledat (u bílé scény je špatně viditelná), a jednak se při zoomování někdy roztáhne a ukazuje i digitální zoom, takže se špatně kliká na méně zřetelná hlavní ohniska. Pochválit musím trošku přepracované a podrobnější menu s nastavením aplikace.



Aplikace fotoaparátu včetně užitečného přehledu

Ještě než se pustím do konkrétního rozebírání každého z foťáků, zmínit problémy s ostřením. To bylo velmi citlivé a nedokázalo sledovat objekt, takže při focení vážky na klasu trávy stačil jemný poryv větru a telefon ji ztratil, následně na ni měl problém znova zaostřit, protože byla relativně malá. Dále měl telefon problémy ostřit při slabém osvětlení, kdy jsem často musel zaostřit ručně v Pro režimu, aby byly fotky vůbec použitelné. Dalším problémem bylo okamžité přeostření po zachycení snímku. Když jsem dělal sérii makro snímků, před každým jsem musel znova zaostřit, neboť si telefon nezapamatoval focený objekt, i přestože jsem chtěl snímky vyfotit hned po sobě.

Hlavní snímač má překvapivě několik méně nápadných problémů, kterých si všimnou především zkušení fotografové. Projevují se v detailní opakující se kresbě například u listí stromů nebo na skalách, telefon tam aplikuje úpravy doostření a zvýšení kontrastu, které ovšem vytvářejí podivné artefakty. Někdy to lze pozorovat i na tvářích – vždy jen po přiblížení snímku – a působí to velmi uměle a nepatřičně. Druhý problém mám s dynamickým rozsahem, který není optimální ani ve dne, ale v noci se projevuje výraznými přepaly.



Ukázkové snímky z hlavního objektivu (včetně digitálního 3,5× zoomu)

V noci se problémy zhoršují, špatná kresba se přenáší do slévání detailů a podivné artefakty se objevují po celé scéně, více ovšem okolo světelných zdrojů a kontrastních hran. Abych i něco pochválil, hlavní foťák ve dne udělá hezké fotky, nemá problémy s protisvětlem nebo dalšími optickými vadami. Telefon má 3,5× zoom, nenechte se zmást, jedná se stále o tento foťák, ale používá jen menší středovou část senzoru (rozlišení fotek je stejné, protože bez zoomu spojuje pixely do 12Mpx fotky – kvalitativně je však spojování pixelů lepší).

Širokáč také nepatří mezi nejlepší. Už jej musíme porovnávat s telefony jako Xiaomi 12 Pro, které mají znatelně lepší kvalitu u tohoto typu foťáku. Samozřejmě foťák kvalitativně odskakuje od levnějších modelů do 15 000 Kč. Trpí na problémy popsané výše či celkový nedostatek detailů, takže v jemnějších strukturách zcela chybí kresba. Tyto problémy se při špatném světle ještě zhorší. Nicméně celkově je foťák dobře použitelný, protože většina z těchto problémů není zjevná při prohlížení fotek v mobilu nebo při ukazování na středně velké televizi – tisk už by problém nejspíše byl.



Ukázkové snímky ze širokoúhlého fotoaparátu (včetně makro snímku)

Teleobjektiv zachraňuje všechny foťáky od horšího hodnocení. Honor jej označuje jako 10× zvětšení, hrubým měřením se přepočtené ohnisko pohybuje okolo 250 mm, což je extrémní hodnota pro telefon. Kvalita fotek není stoprocentní a trpí na podobné problémy, jako jsem popisoval výše, nicméně u takto brutálního zvětšení se to dá mobilu snadno odpustit, protože konkurence sotva nabídne podobné přiblížení. Pokud byste takového přiblížení chtěli dostáhnout s plnohodnotným foťákem, jeho objektiv bude muset být velmi rozměrný a těžký. Já si ho při focení zamiloval a velmi pravděpodobně bude focení s ním bavit i vás.



Ukázkové snímky z teleobjektivu (10× zoom)

Selfie kamerka ukazuje při samotném focení zkreslení, které ovšem po vyfocení zmizí (díky ořezu). Zajímavé je, že tento foťák disponuje třemi přiblíženími (1×, 0,8× a širokoúhlé) a při tom se vždy jedná o jediný foťák. Má teorie zní, že se Honor snaží vyvarovat používání příliš širokoúhlých záběrů, u nichž je zkreslení nejvýraznější – u 1× přiblížení se totiž zkreslení neobjevuje a také se jedná o výchozí možnost. Video je rozumně kvalitní, jen je někdy možné pozorovat následky nízkého dynamického rozsahu, zoomování není plynulé. Telefon nabízí až 4K 60p záznam, a to včetně cinematického poměru stran 21:9.

Ukázkové video:

Mobil a jeho foťáky dokáží hezky zaznamenat události jako třeba dovolenou a následná prezentace na sociálních sítích nebo pro rodinu bude dostatečně dobrá. Hodnocení „dostatečný“ pro telefon za 28 000 Kč nezní až tak přívětivě a zachraňuje jej velmi povedený 10× zoom. Problémy jsou nespolehlivé a nekonzistentní ostření, umělá kresba u jemných struktur a výkon za špatného světla. Nejde tedy jen o kvalitu výsledných snímků, ale i o méně pohodlný průběh focení.