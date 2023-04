Recenze mobilu Honor Magic5 Lite. Dlouhá výdrž ve velkém stylu

Plusy Nadprůměrná výdrž baterie

Elegantní design

Tenké tělo s matnými zády

Infračervený port

Odladěné prostředí Minusy Chybějící nabíječka v balení

Video maximálně ve Full HD

Podprůměrné makro a ultraširokáč

Přebytečný bloatware

Průměrný výkon ? 7 /10 Hodnocení

redakce

Honor si po pošramocené minulosti díky dřívějším vazbám na Huawei v posledních letech znovu prošlapává cestu mezi populární smartphony, a to jak ve vlajkové tak ve střední třídě. Nový Honor Magic5 Lite přináší do střední třídy svěží vítr v podobě prémiového originálního designu a vyvážené výbavy.

Hlavním lákadlem telefonu však má být dlouhá výdrž díky silné baterii, kterou se výrobci podařilo do tenkého těla zakamuflovat tak, že byste to nepoznali na tloušťce ani váze telefonu. Výdrž překvapivě nepotápí ani starší čipset, který je jinak jednou z nejslabších stránek telefonu. Výkonově je sice lehce podprůměrný, ale v praxi to nepoznáte, horším omezením pro někoho bude natáčení maximálně ve Full HD.

Trochu zarážející pro někoho bude, že si výrobce hraje na ekologii s odstraněním nabíjecího adaptéru z balení, ovšem na druhou stranu krabičku nechal stále stejně velkou, takže půjde hlavně o šetření nákladů, než přírody. Nicméně pokud máte doma zásobu nabíječek, přebytečný adaptér vám pravděpodobně stejně jako nám chybět příliš nebude. Jen si dejte pozor na nabíjecí výkony, abyste mohli využít plných 40 Wattů, které telefon podporuje.

Honor Magic5 Lite katalog rozměry a hmotnost: 162 × 74 × 7,9 mm, 175 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 395 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 5 100 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G (8× Kryo 660, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 64MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 69 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Jak se říká, vše má svou mouchy a i zde se dají drobnosti ke kritice najít, ale jinak jde o vcelku dobře vyvážený telefon, který za cenu od 9 500 Kč potěší každého, kdo vyžaduje dlouhou výdrž, rychlé reakce a potrpí si na designu. Efektní je hlavně velký prstenec s fotoaparáty na zádech díky kterému si telefon ani v záplavě konkurence rozhodně nespletete.