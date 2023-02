Plusy Povedený design

Slušná výdrž baterie

DualSIM s podporou 5G

rychlonabíječka v základní krabici Minusy Dva zbytečné fotoaparáty

Slabší čipset s 5G

Nižší kvalita displeje

Vyšší cena ? 5 /10 Hodnocení

redakce

Značka Honor může po přetrhání veškerých vazeb s Huawei konečně volně dýchat. Na trh se tak dostávají další telefon s Androidem a službami od Googlu, a to v různých cenových relacích. Tentokrát se však zamíříme na levnější model pro běžné uživatele, kteří od smartphonu neočekávají nic světoborného - Honor X8 5G. Pohybujeme se přitom v cenové hladině necelých šesti tisíc, takže se uživatelé nespokojí jen se základem, ale už chtějí něco „málo“ navíc.



Honor X8 5G jsme otestovali v modré barevné variantě

Hlavním lákadlem je podpora 5G sítí, které jsou sice stále v plenkách, ovšem výrobci se snaží (a všechna čest jejich snahám) o to, aby měl k libovolné rychlosti a pásma 5G přístup i uživatel, který má trochu hlouběji do kapsy. Jenže stávající telefony kvůli tomu musí často projít zeštíhlovací kůrou. Jinak by muselo dojít k velkému nárustu ceny, což se u uživatelů setká s velkou nevolí. Při výběru tedy dejte pozor na to, že se u nás současně prodává i Honor X8 (bez 5G), který má v mnoha ohledech lepší výbavu.

U čeho všeho se šetřilo? Zejména u displeje, fotoaparátů a použitého procesoru. Cenovku se Honoru navíc podařilo příliš nezměnit, o to je výběr mezi oběma telefon více matoucí. Novinka navíc běží na postarším Androidu 11, a celkově vzato je vidět, že ústupky kvůli 5G jsou opravdu dosti výrazné. Ostatně, ani od použitého čipsetu Snapdragon 480+ nelze čekat zázraky. 6GB RAM však na potřeby telefonu hodnotíme jako adekvátně zvolenou, NFC zase využijete pro mobilní platby. Ve výbavě čekají i dva sloty pro nanoSIM či FM rádio.

Honor X8 5G katalog rozměry a hmotnost: 164 × 75 × 8,7 mm, 194 g

displej: 6,5", kapacitní TFT LCD, 720 × 1 600, 270 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 480 Plus (8× Kryo 460, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 57 %

vybavenost cena: 6 489 Kč

Telefon moc trumfů v rukávu nemá, hlavní je design, specifikace jsou až na druhé koleji. A to je převelká škoda, protože stačilo jen lehce vyladit původní Honor X8. Místo toho jsme dostali telefon, který je výbavově úplně jinde. A to zejména z negativního úhlu pohledu...