Recenze mobilu Huawei P50 Pocket. První pokus s véčkem vyšel jen tak napůl

Všemožné vychytávky budí mnoho pozornosti, mnohem důležitější je, zdali jsou i užitečné a přínosné. Můžeme si položit otázku, jaký je hlavní přínos skládacích displejů – mohou ušetřit místo při přenosu, například v malé dámské kabelce či malé kapse; i když telefon by měl být ve výchozí pozici rozevřený. Přínosem může být i samotné přitáhnutí pozornosti; pokud takovýto telefon vytáhnete u piva v hospodě, zajisté budete středem pozornosti. Převáží to nevýhody spojené s netradiční konstrukcí? Na to se podíváme v následujícím textu.

Design

Netradiční řešení má i nevýhody. Když má telefon novou převratnou vlastnost, je vhodné se podívat, co přináší a jestli za to stojí nevýhody takového designu. Z konstrukčního hlediska je navrhnout skládací telefon velmi složité – mobil se navrhuje jako dvě propojené půlky, je potřeba speciální povrchová úprava, je problém umístit čtečku otisků prstů do displeje a musí jít do zamykacího tlačítka. To všechno můžeme nazvat jako vlastnosti, s nimiž se dá smířit.



Telefon především zaujme svou konstrukcí

Skládací design ale má i vážnější nedostatky. Asi tím nejvýznamnějším je vystupující rámeček oko displeje. Už jsme si zvykli, že displeje telefonů se po stranách zaoblují dolů a tah prstu z displeje mimo něj je snadný, hodí se to pro některá gesta. Huawei má však vystupující rámeček, o nějž pokaždé při gestu zavadíte prstem. To je obzvláště problém, když je telefon pro gesta optimalizovaný a jedná se o výchozí způsob ovládání. Není to zásadní problém, ale gesta nejsou tak příjemná jako u jiných telefonů. Bohužel v místě skládání telefonu tento rámeček není jen pouhý hrb, ale má ostré hrany, které jsou velmi nepříjemné, pokud po nich přejedete prstem.

Záda telefonu jsou neméně zajímavá. Zlom je lemován kovem, ale je slušně zapuštěný, takže nepředstavuje problém. Zajímavý je kruhový modul fotoaparátů, jenž je mírně vystouplý, a pod ním se nachází zapuštěný kruhový dotykový displej pouze pro případy, kdy je telefon složený. Se zády telefonu mám i jednu kuriózní zkušenost, a to že telefon neustále sjíždí z hladkých povrchů. Měl jsem jej několikrát položený na knize nebo na krabičce – pokaždé ve zcela vodorovné poloze – a telefon vždy sjel dolů. Zřejmě se jedná o kombinaci vystouplého fotoaparátu a kluzkých zad (v ruce přitom mají solidní grip), každopádně u jiných telefonů i s více vystouplými fotomoduly se mi nic takového nestávalo.



Véčko má displej i na zádech

Rámeček telefonu je kovový a netradičně je kov přerušen plastem, což připomíná propusti na anténní signál. To bylo dříve potřeba u celokovových telefonů, ale vhledem k plastovým zádům to nedává zcela smysl. Možná to je potřeba kvůli konstrukci nebo to má zcela jiný účel.

Z hlediska ovládacích prvků má telefon na pravé hraně zapuštěné zapínací tlačítko se zabudovanou čtečkou otisků prstů, nad ním je kolébka hlasitosti. Na levé hraně se nachází jen zdířka na SIM, konkrétně je nahoře. Naspod je USB-C konektor obklopený dvěma průduchy.