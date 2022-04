Recenze mobilu Huawei P50 Pro. Fotokouzelník, který čaruje s každým stisknutím spouště

Plusy Vynikající displej

Skvělá fototechnika

Dostatek výkonu

Rychlý systém

Rychlé nabíjení Minusy Absence Google služeb

Zahřívá se

Zrcadlová záda

Nepodpora microSD

Pro někoho finální vyznění fotografií ? 8 /10 Hodnocení

redakce Huawei se stále potýká se stopkou od USA, takže nemůže používat některé technologie, které konkurence využívá zcela běžně. Absence 5G sice zamrzí, ale není až tak bolestivá. Telefon plně podporuje LTE sítě a ty tu s námi budou ještě dlouhá léta. Nicméně absence Google služeb už je horší. Do telefonů se tedy nepřihlašujete Google účtem, ale Huawei účtem. Nemáte tedy přístup do Google Play obchodu, ale je zde obchod AppGallery. Nemůžete používat Google Pay, ale je tu náhrada Curve Pay, případně Raipay od Raiffeisenbank. Takovýto stav je limitující zejména pro lidi, kteří Google služby chtějí používat, protože pak musí hledat náhrady a podstupovat různé ústupky. Pokud ale Google nepotřebujete a k této skupince se hlásím i já, pak už těch limitů není tolik. Aplikací v Huawei AppGalery valem přibývá, a to i těch českých, ale na rozmanitost Google Play pochopitelně nestačí. Situace se ale vylepšuje každým dnem. Otázkou je, jestli jste ochotní dát 29 990 Kč za telefon, který prostě nemá ten komfort, co konkurence. HUAWEI P50 Pro nabízí 18 obchodů za ceny od 24 532 Kč Srovnat ceny na Živě Huawei P50 Pro katalog rozměry a hmotnost: 159 × 73 × 8,5 mm, 195 g

displej: 6,6", kapacitní AMOLED, 1 228 × 2 700, 449 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, NM Card (256 GB), RAM: 8 GB, baterie: 4 360 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 83 %

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 83 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Design Leskne se jako zrcadlo. Zaoblené přední sklo, zaoblená záda a mezi tím je tenký kovový rám. Vypadá to elegantně a dnes už i docela netradičně. Celý mobilní svět začal pomalu znovu sázet na hranatější tvary, ale Huawei se drží svého. Trochu mě mrzí, že je veškerý povrch v lesklém provedení, což je prostě magnet na otisky a mastnotu.

Huawei P50 Pro je v testované barvě Cocoa Gold jako zrcadlo, které je magnetem na otisky a šmouhy. Proti zpracování telefonu se ale dá jen těžko co namítnout: všechno je krásně pevné a perfektně slícované. Samozřejmostí je zvýšená odolnost IP68 a výrobce pochopitelně nezapomněl ani ne bezdrátové nabíjení, které umí pobrat až 50 W. Tuto nabíječku je nutné koupit zvlášť a navíc u nás není k dispozici. Nicméně v balení najdete rychlou drátovou 66W nabíječku, kabel USB-A na USB-C a také průhledný kryt.

Nejvýraznějším prvkem na telefonu je bezesporu fototechnika, na fotkách to může působit okázale, ale v reálu je celé vyznění o dost střídmější. Ve spodní části telefonu najdete klasicky USB-C konektor, 3,5mm jack byste ale hledali zbytečně, ten prostě chybí. Hned vedle konektoru je šuplík na dvě nanoSIM, přičemž druhou pozici můžete využít k paměťovou kartu Nano Memory, ale logicky tím přijdete o možnost mít Dual SIM. Zapínací tlačítko a regulace hlasitosti jsou jako obvykle vpravo. Pochválit musím skvělé stereo reproduktory, ty jsou hlasité a zábavné; jeden je ve spodní části telefonu u konektoru, druhý je kombinovaný s telefonním reproduktorem. Telefon má povedené stereo reproduktory, jeden najdete vespod u USB-C, druhý je kombinovaný s telefonním reproduktorem. Tloušťka telefonu činí jen 8,5 mm, nicméně na váze se ukáže číslo 195 g. Může za to kombinace kovového rámu a dvojice skle. Když ale změříte telefon přes foťáky, získáte číslo 10,5 mm, což není zrovna málo. Navíc na fotkách vypadá zdvojená fototechnika ještě masivněji. V reálu to ale není tak divoké a je fajn, že vrchní krycí skla jsou zároveň vnějšími čočkami foťáků, nicméně to zdvojený vyvýšení ze zad je trochu zbytečné, protože se mezi shluky foťáků zbytečně chytá prach a toto místo se dost špatně čistí.

Lesklý rám je pochopitelně kovový. I díky tomu je telefon krásně pevný a pocitově příjemně těžký.

Displej Panel je jednoznačně chlouba telefonu. Ono se dá celkem čekat, že špičkový telefon bude používat špičkový panel a tady to pochopitelně není žádná výjimky. Půjdu ale popořadě: výrobce použil 6,6" OLED panel s rozlišením 2 700 × 1 228 px. Výsledná jemnost pak činí 450 ppi. Panel pochopitelně umí dynamicky měnit svoji obnovovací frekvenci, děje se tak na základě zobrazovaného obsahu a frekvence dosahuje až 120 Hz. Nicméně dle potřeby je možné zafixovat frekvenci na 60 nebo 120 Hz. Dynamická změna frekvence funguje výborně, takže smysl dává jen zamčení na 60Hz, pokud potřebujete skutečně hodně šetřit baterii. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 2/608 cd/m 2 (nitů)

2/608 cd/m (nitů) gamma: 2,19

2,19 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 1,49/3,71 Naměřené barevné odchylky jsou příjemně nízké a týkají se režimu Normální, který je přímo nastavený na co nejvěrnější podávání barev. V základu je ale aktivovaný režim Živý, který si o něco více vymýšlí a dělá obraz líbivější. Optická sond potvrdila, že jde o výborný displej. Barevné odchylky jsou nízké a ocenit musím i vysoký maximální jas. Věc, která nemusí sedět úplně každému, je dost výrazné zaoblení po stranách. Stále častěji sahají výrobci po rovném nebo skoro rovném skle, nicméně Huawei se drží svého. V nastavení displeje pak nejdete standardní záležitosti: omezení modrého světla dle rozvrhu nebo ručně, možnost zapnout tmavý režim (pouze ručně bez rozvrhu), obnovovací frekvenci, barevné ladění atd. Zapomenout nesmím ani na zobrazování informací na vypnutém displeji, k čemuž OLED technologie vyloženě svádí.

V nastavení displeje nehledejte nic záludného, překvapivě ale není možné zapnout tmavý režim podle časového rozvrhu. Zmíním ještě optickou čtečku otisků prstů v displeji, ta funguje na výbornou a je krásně rychlá. Alternativně můžete využít 2D sken obličeje, ten se provádí skrze selfie kameru, která má v displeji drobný průstřel umístění na střed v horní části.

Hardware Snapdragon 888, ale bez 5G. Jak už jsem psal v úvodu, kvůli sankcím ze strany USA nemůže telefon využít přístup k 5G, byť technicky by na to měl. Použitý procesor Qualcomm Snapdragon 888 je tak spojený jen s LTE modem, což může zamrzet, ale vzhledem k rozšířenost LTE u nás to není takový problém. Model 888 má stále dost výkonu a jen těžko budete hledat běžnou situaci, kdy byste jej dostali na limit, navíc mu sekunduje 8 GB RAM, se kterou telefon nakládá velmi citlivě. Výtku bych ale našel, telefon docela bojuje se zahříváním, které je znát i při docela běžných činnostech, vychladnutí pak trvá jen chvilku, ale na komfortu to nepřidává. Výkon – AnTuTu 9.3.4 Celkové skóre: 652 532 bodů CPU: 155 385 bodů GPU: 266 961 bodů MEM: 117 071 bodů UX: 113 115 bodů

Svá data uložíte na 256GB úložiště, ze kterého máte reálně přístupných 236 GB. Jiná paměťová varianta u nás není k dispozici, existuje ale i 512GB verze a dokonce i varianta 12/512 GB. Telefon pochopitelně podporuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, navigační čtveřici: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, ale má třeba i infraport na ovládání televize. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 10:18 h

10:18 h Obnovování web stránky každých 15 s, poloviční jas: 12:26 h

12:26 h Nabíjení z 15 na 90 %: 0:37 h Baterie s kapacitou 4 360 mAh vydrží s trochou snahy den a půl, realita je však taková, že nabíjet večer co večer. Telefon totiž přímo svádí k tomu, abyste fotili a natáčeli, což jej přirozeně stojí spoustu sil. Díky rychlé nabíječce, které dostane telefon z 0 na 100 % bezpečně pod 50 minut, to ale není takový problém.

Software Android 11 s Huawei AppGallery. Se softwarem je to u Huawei skutečně složité. Na jednu stránku se do značné míry chová a používá stejně jako jiné Androidy. Nastavení je prakticky totožné, všechny nabídky jsou podobné, práce s aplikacemi, sdílení... Díky výkonnému procesoru funguje všechno parádně rychle. Prostřední EMUI 12 mi ale připadá už trochu postarší, grafika je sice konzistentní v celém prostředí telefonu, ale přesto bych si o vrcholného modelu představoval trochu více. Hlavně ono je to prostředí už několik let prakticky bez změny.

Prostředí EMUI 12 je postavené nad Androidem 11 a za posledních několik let se změnilo jen nepatrně. Na mě působí už trochu zastarale. To zásadní pochopitelně přichází s absencí Google služeb, což s sebou může nést celou řadu omezení, nicméně spousta věcí se dá řešit nějakou alternativou, případně přes webový prohlížeč. Je ale třeba říct, že pokud jste na Google zvyklý a aktivně používáte kalendář nebo Google Disk, tak tohle není telefon pro vás. Pokud ale primárně používáte třeba outlook.com a Google k životu nepotřebujete, je těch překážek k plnohodnotnému používání relativně málo.

Při zběžném prohlédnutí systému asi ani nepoznáte nějaký rozdíl oproti konkurenci, což pak může vyvrcholit velmi nepříjemným střetem s realitou. Absence Google Play znamená, že budete aplikace lovit tak trochu pokoutně. Něco nejdete přímo v obchodu Huawei AppGallery, něco přes Petal Search, který prohledává známé servery a hledá apk soubory. Nabídka je sice každým dnem větší a větší, ale přesto nerazíte na různé paradoxy. Třeba Microsoft Office je přímo v AppGallery, ale Microsoft OneDrive tu není a je třeba jej nainstalovat z jiných zdrojů.

Zásadní rozdíl oproti zbytku androidového světa je v přítomnosti obchodu AppGallery namísto Google Play. Nabídka aplikací se sice každým dnem rozšiřuje, ale na pestrost Googlu bohužel nemá. Služby Googlu můžete využívat v jen ve webovém prohlížeči, případně je jde s jistými omezeními použít emulované prostředí Gspace. Tady je trochu problém s notifikacemi a také rychlost je o něco nižší, nicméně dá se díky této službě provozovat na telefonu aplikace YouTube, Google Mapy atd.

Huawei se svými službami snaží nahradit Google: máte k dispozici místo v cloudu, herní službu, kde se poměřujete s kamarády atd. Dohnat ale roky fungování ekosystému Googlu není jednoduché.

Fotoaparát Na každé cvaknutí máte hezkou fotku, ale vy za to nemůžete. Huawei P50 Pro má špičkovou fotovýbavu, která nabízí od ultraširokého záběru, přes 3,5× optický až po 10× hybridní zoom. Kromě tří fotoaparátů pokrývajících všechna ohniska zde najdete ještě 40Mpx monochromatický senzor. Bez překvapení podává telefon za dne fantastické výsledky, byť na nejvyšších hodnotách zoomu už bych byl opatrný. Ultraširokáč je krásně ostrý a daří se mu eliminovat většinu optických neduhů. Sestavení fotoaparátu Huawei P50 Pro: primární fotoaparát: 50 Mpx, F1.8, 23 mm, OIS

50 Mpx, F1.8, 23 mm, OIS f otoaparát s dlouhým ohniskem: 64 Mpx, F3.5, 90 mm, OIS

64 Mpx, F3.5, 90 mm, OIS ultraširoký fotoaparát: 13 Mpx, F2.2, 13mm

13 Mpx, F2.2, 13mm monochromatický fotoaparát: 40 Mpx, F1.6, 23 mm

40 Mpx, F1.6, 23 mm selfie kamera: 13 Mpx, F2.4, standardní To pravé kouzlení ale přichází za šera nebo v noci, kdy doslova z ničeho vytáhne umělá inteligenci maximum. Tohle je věc, kterou Huawei prostě uměl a stále umí. Na každé cvaknutí získáte krásnou fotku, já osobně mám trochu problém s tím, co všechno software dokreslí a co si vymyslí. A to mě jako zarytého zrcadlovkáře trochu dráždí, byť chápu, že většinová veřejnost bude z výsledků nadšená.

Prostředí fotografické aplikace je už několik let prakticky stejné, což mi ale upřímně nevadí, je totiž přehledné a srozumitelné. Musím ale uznat, že zásahy umělé inteligence jsou velmi citlivé. U dřívějších modelů byla na každém snímku vidět snaha o vytažení hran, což mělo za následek vizuální zvýšení ostrosti a do jisté míry také kontrastu; zejména v noci může být tato výpomoc hodně ku prospěchu věci. Má to ale svá úskalí, vytažení hran funguje výborně na stavbách a obecně umělých objektech, kde jsou jasně dané linie, když dojde ke slovu příroda, stromy, zvířata a další, tak to zpravidla končilo nehezky. P50 Pro vytahuje hrany decentně a je to viditelně jen jednou z mnoha softwarových zbraní. Nicméně zejména v noci si může pozorný uživatel vytažených hran všimnout. Ono se vlastně těžko charakterizuje, jak vlastně telefon fotí. Software totiž umetá cestičku a opravuje většinu možných neduhů, navíc to dělá citlivě a přesvědčivě. Každá fotka má perfektní expozici, všechno je ostré, barvy sedí u všech ohnisek, vyvážení bílé se také nerozhodí při změně ohniska. Jednoduše to všechno funguje. Snaha o dokonalou fotku pro většinu zákazníků vychází na výbornou, na druhou stranu nemusí sterilní podání fotek, které vypadají jedna jako druhá, bavit napořád.

Ukázkové snímky Je třeba se na věc podívat objektivně: lidé chtějí hezké fotky a ty vám Huawei prostě dá. Kompoziční chyby uživatele sice nezmění, ale všechno ostatní udělá za vás. Fotograf se tak do značené míry stává pouhým divákem toho, co dělá software a umělá inteligence. Tohle rozhodně není špatný přístup a spoustu lidí jej ocení, protože nechce nad pořizováním fotek a videí přemýšlet. Já osobně však raději sáhnu po režimu Pro, kde mám fotku více pod kontrolou. Ukázkové video (Full HD 30 fps, den): Ukázkové video (Full HD 30 fps, noc):