Recenze mobilu Infinix Note 30 Pro. Má své mouchy, ale nízkou cenou je zažene

Plusy Povedený AMOLED dispej

Rychlá 68W dobííjení, adaptér čeká v krabici

15 bezdrátové dobíjení

Doslova přecpaná základní krabice Minusy Reklamy a špatný překlad systému

Průměrná kvalita fotek

Nepodporuje 5G, nenatočí 4K video

Neznámá značka to bude mít těžké ? 7 /10 Hodnocení

redakce

Značka Infinix je na českém trhu velmi mladá, a tak své zákazníky potřebuje zaujmout. Běžně k tomu výrobci používají zajímavé funkce, zatímco cena zůstává vyšší, a nebo volí nižší cenu na úkor hardwarové výbavy. Zní to určitě jako klišé, ale Infinixu se povedlo spojit to nejlepší z obou světů. Zajímavou hardwarovou výbavu totiž dostanete za poměrně málo peněz, a, i když se mouchy našly, většinu z nich při pohledu na cenovku zapomenete...



Infinix 30 Pro poznáte zejména kvůli obřímu fotomodulu, u něhož však stojí za zmínku jen jeden snímač. Mnohem zajímavější je čelní strana s AMOLED displejem

Nejdůležitější je první dojem, který má novinka kompletně pod palcem. Rám je z plastu, telefon má hranatější tvary, výrazný boční rám a také duhový zadní skleněný kryt, který podle intenzity a umístění světelného zdroje „hází“ odlesky od zelené až po červenou. Poněkud přehnaně okázale vypadá zadní fotomodul se čtyřmi pozicemi, v nichž však stojí za zmínku jen hlavní 108Mpx foťák a přisvětlovací dioda.

AMOLED displej zajišťuje špičkové zobrazování se 120Hz adaptivní obnovovací frekvencí, 5 000mAh baterii dobijete rychle až 68 Watty. A co je podstatné, adaptér najdete v základní krabici. Spolu s doplňkovým krytem, datovým kabelem, ochranným sklem a sluchátky. Hrají sice velmi špatně a z uší vypadávají, ale je to lepší než nic. Díky 3,5mm jacku je navíc snadno nahradíte svými vlastními. Třeba těmi, které jste museli u předposledního telefonu uložit do šuplíku, protože váš poslední už tento konektor na svém těle neměl.

Testovaný model působí tak trochu jako zjevení. Ale příjemné. V nižších patrech může rozpoutat vichřici. Jistě, Mediatek Helio G99 není, ani nejvýkonnější, ani nejúspornější čipset současnosti, telefonu chybí podpora 5G sítí...jenže za šest tisíc dnes nedostanete o mnoho lepší telefony. Většině bude vždy něco scházet. Note 30 Pro vás naláká třeba na paměťovou konfiguraci 8/256 GB, podporu NFC nebo na dobře fungující čtečku otisků prstů. Telefon podporuje dvě SIM karty, pojme microSD a v terénu může přijít vhod odolnost IP53. Prostě balíček funkcí, který jinde za podobnou cenu stěží najdete.

Představovací video Infinixu Note 30 Pro:

Hardware je jedna věc, software druhá. Přiznáme se, že na nadstavbu od Infinixu bude třeba si chvíli zvykat. Třeba už jen kvůli hodně hranatým ikonám, nepříliš povedeným překladům či spontánně vyskakujícím oknům a notifikacím, jejichž součástí jsou občas i reklamy. A pokud k tomu ještě připočteme podivné názvy aplikací (např. Palm store, WeZone, XArena, WOW FM, apod.), či jejich časté „zdvojování“, na systém si jen tak nezvyknete...

Infinix Note 30 Pro katalog rozměry a hmotnost: 163 × 76 × 8,2 mm, 203 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 395 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Helio G99 (8× Cortex-A76, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 108MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 72 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Pokud se s ním ale (časem) smíříte, dostanete velmi zajímavě vybavený telefon pro běžné uživatele, který má několik es v rukávu. A co je důležité, netváří se tuctově a jde si svou vlastní cestou. O jeho úspěchu na trhu rozhodne doba, po kterou se na něj budou uživatelé dívat přes prsty. I tato nepříliš známá značka totiž může v Česku směle konkurovat zavedené konkurenci, která usnula na vavřínech a nepotřebuje přidávat funkce nebo (nedejbože) snižovat ceny...