Recenze mobilu Infinix Zero 30 5G. Našlapaný elegán s příznivou cenovkou

Plusy Špičkový displej

Rychlé nabíjení

Solidní výkon

Slušný fotoaparát Minusy Odolnost pouze IP53

Chybí bezdrátové nabíjení

Bez paměťovek

Absence 3,5mm Jacku ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Infinix Zero 30 5G se svou výbavou rozhodně nepatří mezi chudé příbuzné. Výrobce u něj vyzdvihuje ušlechtilé materiály, špičkový displej, rychlé nabíjení a kvalitní fotoaparáty. A aby si úspěch telefonu pojistil, nasadil velmi atraktivní cenovku, se kterou se Zero 30 5G okamžitě dostane do hledáčku lovců toho nejlepšího poměru cena/výkon.



Elegantní design se zády ve skle nebo veganské kůži

Infinix Zero 30 5G je velmi dobře vybavený zástupce nižší střední třídy. Nabídne perfektní displej, solidní výkon i výdrž, rychlé nabíjení, slušné fotoaparáty, atraktivní cenovku a také povedený design, který je přesným opakem nudného černého plastu. Škoda, že se nedostalo na lepší odolnost než IP53 a bezdrátové nabíjení, s nimi by atraktivita telefonu ještě stoupla.

Telefon pořídíte za velmi příjemných devět tisíc korun. Srovnatelnou konkurenci převyšuje špičkovým displejem, v dalších parametrech se drží s přehledem nad průměrem. Samsung A54 je oficiálně dražší, zaujme ale propracovanější nadstavbou One UI a vyšší odolností, nevypadá ale tak dobře a obsah balení je výrazně chudší.

Infinix Zero 30 5G katalog rozměry a hmotnost: 165 × 75 × 7,9 mm, 185 g

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 388 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 8020 (8× Cortex-A78, 3 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 108MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 72 %

vybavenost cena: 8 999 Kč

Výrobci se podařilo Zero 30 5G naladit perfektně. Pod deset tisíc toho umí opravdu hodně a nejedná se jen o výčet parametrů, které by v praxi nefungovaly. Naopak, vytváří vyvážený celek, který toho má hodně co nabídnout.