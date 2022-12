Plusy Nádherný 120Hz displej

Velmi rychlé dobíjení

Nadprůměrné fotky i video

180W nabíječka v balení Minusy Bez paměťovek

Spousta bloatwaru

Chybí bezdrátové nabíjení

Vyšší hmotnost ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Inifinix Zero Ultra je aktuální vlajkovou lodí tohoto výrobce. Ten u něj vyzdvihuje zejména 120Hz AMOLED displej, 200MPx fotoaparát, dostatek výkonu bez přehřívání a hlavně velmi rychlé dobíjení. Abyste ho mohli využít, nemusíte kupovat již nic navíc, vše potřebné najdete přímo v balení s telefonem.



200Mpx fotoaparát, povedený displej a rychlé dobíjení

Inifinix Zero Ultra nabídne solidní porci výkonu, velmi pěkný, 120Hz zakřivený displej, nadprůměrné fotky i video, slušnou výdrž a extrémně rychlé dobíjení. To je hlavní tahák zařízení, důvod, proč byste měli o Infinix Zero Ultra uvažovat. Jestliže nepřikládáte rychlému dobíjení takovou důležitost, ostatní parametry pořídíte ve srovnatelné kvalitě u konkurence levněji.

Infinix Zero Ultra katalog rozměry a hmotnost: 166 × 75 × 8,8 mm, 213 g

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 387 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 920 (8× Cortex-A78, 3 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 200MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 72 %

vybavenost cena: 15 300 Kč

Telefon nemá slabá místa, výrobce naladil sestavu parametrů velmi dobře a ani cenovka kolem patnácti tisíc není přemrštěná. Ve srovnání s jinými vlajkovými modely, které přijdou místy i na dvojnásobek, Infinix těžko obstojí, cenovka jej pošle do boje spíše s vyšší střední třídou. Tam bude sázet hlavně na rychlé dobíjení, protože 200MPx fotoaparát sice fotí dobře, rozhodně ale nepřevyšuje běžnou konkurenci v této cenové hladině.