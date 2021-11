Jednou z trojice novinek od Motoroly, představených na konci letošních prázdnin, je dnes testovaná Motorola Edge 20 . Cenovkou 12 999 korun zástupce střední, potažmo vyšší střední třídy, má se svým více i méně vybaveným sourozencem společný 6,7" OLED displej, hlavní snímač s rozlišením 108 Mpx a podporu pro 5G sítě. Na první pohled byste telefonu možná přiřkli i vyšší cenovku a očekávali lepší parametry, to ale rozhodně neznamená, že by byl vybavený špatně. Detaily objasní dnešní recenze.

Abyste si fotoaparáty, potažmo celý telefon, neodřeli, přibalil výrobce silikonový obal, který fotoapráty přesahuje, takže se při položení nebudou dotýkat podložky. Zadní plastová strana, minimálně v testované matné šedé, poměrně zdařile imituje mléčné sklo a umě skrývá údaje o recyklaci, za což připisujeme malé plus. Motorola Edge 20 bohužel nenabízí žádný stupeň odolnosti, za což naopak připisujeme velké minus, jelikož v dané cenové hladině už je to vcelku standardem. Alespoň, že se nemusíme obávat absence NFC antény.

Rámečky okolo displeje patří mezi jedny z tenčích a jakkoliv to mně osobně pod displejem pro nejistý úchop vadí, minimálně na pohled je to hezké. Displej je kryt 2,5D ochranným sklem Corning Gorilla Glass třetí generace a narušen je pouze průstřelem selfie kamerky situované uprostřed. Nutné senzory se vměstnaly do tenkého rámečku nad displejem a hovorový reproduktor do nenápadné štěrbiny mezi krycím sklem a hliníkovým rámem.

Dosud nejtenčí 5G Motorola. Již delší dobu jsem neměl v ruce telefon, který by byl tak ostře řezaný. Samozřejmě, nemá žádné pravé úhly, rohy jsou oblé a obvodový rám pro pohodlnější úchop také, ale zaoblení je jen minimální nutné a i když je telefon normálně veliký a hodně pohodlně se drží, máte pocit, že je mnohem širší. Otázkou je, zda to dělá design, či tloušťka necelých 7 mm, na kterou výrobce dosáhl osazením akumulátoru s kapacitou "jen" 4000 mAh, každopádně tenhle unibody smartphone padne jak do oka, tak do ruky.

Obnovovací frekvenci lze volit mezi 60 a 144 Hz, případně nechat rozhodovat automatiku. Dále nastavíte tmavý či noční režim, obojí manuálně nebo dle plánogramu. Poté je tu always on displej od Motoroly, nazvaný Náhled displeje, který je ve srovnání s konkurencí velmi pokročilý. Kromě možnosti úpravy pozadí a grafiky hodin lze zmeškané notifikace také rovnou otevírat a pracovat s nimi, nastavit které se mají zobrazovat a které ne a také lze obejít nastavené prvky zabezpečení. Jediným minusem je, že Náhled displeje se zobrazí při ťuknutí na displej nebo při pohybu telefonu, ale být always on bohužel neumí.

Applovských 128 GB. I když oficiálně bylo variant představeno více, na český trh se nakonec podívá pouze jediná, a to kombinace 128 GB vnitřního úložiště a 8 GB operační paměti RAM. Mrzí mě, že Motorola převzala praktiky vlastní původně pouze společnosti Apple, a to že nelze vnitřní úložiště rozšířit, ani na úkor jednoho ze slotů na SIM, což sice není šťastné řešení, ale alespoň je na výběr. Výpočetní výkon potom dodává odmijádrový 6nm chipset Qualcomm Snapdragon 778G s taktem až 2,4 GHz na jádro a grafickým akcelerátorem Adreno 642L. Sice se jedná o typický chipset střední třídy, ale výkonu má více než dost, což ukázalo jak používání primárně čistého Androidu, tak benchmark AnTuTu viz níže.

Software

Google, Google a zase Google. Kdykoliv zapnete Motorolu Edge 20, připadáte si, jako byste v ruce drželi některý ze smartphonů Pixel. Není tu, až na pár výjimek, nic navíc než to, co dodá samotný Google. A to jak v dobrém z hlediska plynulosti a možnosti uživatele udělat si vše podle sebe, tak i ve zlém, protože dodaných aplikací od Google je tu 23, a to nepočítám Zprávy, Telefon, Hodiny, Kalkulačku a další základní aplikace. Prostě vše, a to mně osobně je dost proti srsti. Jako jediný navíc je tu z výroby Facebook, který se pomalu stává inventárním majetkem každého smartphonu, ale bude dost těch, kterým to po chuti nebude.



Takto vypadá čistý Android 11 na Motorole Edge 20 – žádná zbytečná grafika navíc.

Telefon samozřejmě běží na Androidu 11 a původní aktualizace zabezpečení v průběhu testování povýšila dataci k 1. září. Věci, na kterých se podílela Motorola, člověk snad spočítá na prstech jedné ruky. Již dříve zmiňovaný režim Ready For, aplikace fotoaparátu, chytrá gesta v prostředí, aplikace pro přizpůsobení vzhledu prostředí a uživatelskou podporu, jeden widget a always on displej, který always on být neumí. Vše ostatní je tak, jak to Google stvořil, a jak to samozřejmě Motorola už nějakou dobu u svých telefonů aplikuje.



Chytá gesta, těmi je Motorola jako značka proslavená.

Osobně mi ze své podstaty čistý operační systém nijak nevadí, i když sám používám něco jiného. Některé věci bych ale rád viděl u všech smartphonů, ať už mají operační systém nebo grafickou nadstavbu jakékoliv. Tím je například režim pro ovládání jednou rukou, možnost dvojitým poklepáním telefon když už ne uspat, tak minimálně probudit, nebo si třeba alespoň trochu moci upravit matici ikon na domovské obrazovce. Ani jedna možnost se ale u Motoroly Edge 20 nenachází. Ostatní funkce lépe než popis demonstrují přiložené screenshoty.