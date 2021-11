Plusy Krásný OLED displej

Skvělé fotoaparáty

Svižný systém

Elegantní design

Solidní výkon i výdrž Minusy Rozložení tlačítek

Mono reproduktor

Nemá audio konektor

Vystouplý fotoaparát

Jediná paměťová varianta ? 9 /10 Hodnocení

redakce

Vlajková loď nemusí být to nejlepší v každém ohledu, ale může to být i dostupnější elegantní telefon. O to se snaží americká značka u modelu Motorola Edge 20 Pro. Možná nemá ten nejvýkonnější čipset na trhu, nechlubí se nejrychlejším nabíjením na světě a nepotřebuje dva hlasité reproduktory, stačí však zkombinovat ostatní parametry tak, aby vznikl jinak velmi povedený telefon.

Téměř osmnáct tisíc korun už je hodně, ale je to dáno dostupností pouze nejvyšší paměťové verze s 12 GB RAM a 256 GB úložiště, což je více než dost. Dostupné barevné varianty jsou velmi elegantní – modrá a tyrkysová. Již z hodnocení je patrné, že se telefon povedl, avšak nikoli bez drobných nedostatků. Jaké jsou?

Motorola Edge 20 Pro katalog rozměry a hmotnost: 163 × 76 × 7,9 mm, 190 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 870 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 108MPx, video (7 840 × 4 320), autofocus, blesk 80 %

vybavenost cena: 17 990 Kč až 17 990 Kč

Celou recenzi Motorola Edge 20 Pro si přečtěte na následujících listech.