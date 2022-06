Plusy Kvalitní zpracování a prémiový vzhled

Povedený AMOLED panel s always on režimem

Více než dostatečný výkon a překvapivá výdrž

Velmi dobrý hlavní i širokoúhlý snímač

Silikonový obal a 33W adaptér v balení Minusy Nelze vložit paměťovou microSD kartu

Hovorový reproduktor v režimu stereo chrčí a praská

Čtečka otisků prstů je pomalejší

Zbytečně velké zakřivení displeje v rozích ? 9 /10 Hodnocení

redakce Po vlajkovém modelu Motorola Edge 30 Pro jsme si dnes vzali na paškál smartphone, který je od vlajkového modelu odvozen. Dalo by se také říct, že v portfoliu značky otevírá brány do nejvyšší třídy, ač cenovka jej řadí do třídy střední. Řeč je o stylové žiletce se jménem Motorola Edge 30, která na první pohled zaujme prémiovým vzhledem a zpracováním. Hned na ten druhý tu tušíme spoustu dobře odvedené práce s cenovkou, která nevypadá nějak přehnaně. Jaká jsme našli negativa a zda od nás telefon dostane doporučení, to napoví následující řádky recenze. Motorola Edge 30 se na českém trhu prodává v jediné konfiguraci 8 + 128 GB s cenovkou bez koruny jedenáct tisíc, přičemž na výběr jsou šedá (Meteor Grey), zelená (Aurora Green) a stříbrná (Supermoon Silver) barevná varianta. Hlavním tahákem tohoto kousku je bezesporu jeho design s tloušťkou pod sedm milimetrů, za povedené je nutné označit displej, výdrž, výkon i fotoaparáty, negativy jsou potom nemožnost rozšířit vnitřní úložiště, pomalejší čtečka otisků a nepřesvědčivé stereo. Motorola Edge 30 8GB/128GB nabízí 43 obchodů za ceny od 10 065 Kč Srovnat ceny na Živě Motorola Edge 30 katalog rozměry a hmotnost: 160 × 74 × 6,8 mm, 155 g

displej: 6,5", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 020 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 778G (8× Cortex-A78, 6nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 70 %

vybavenost cena: ještě se neprodává Celou recenzi Motorola Edge 30 si přečtěte na následujících listech.

Design Nejtenčí 5G smartphone. Jak bylo zmíněno již v úvodu, Edge 30 je na první pohled i pohmat prémiově zpracovaný smartphone. Šasi s plastovým rámečkem doplňuje sklo na čelní a matné PMMA (akrylátové sklo) na zadní straně, avšak bez kontroly na webu výrobce bych snad i tipoval mléčné sklo. I přes tloušťku 6,79 mm a proklamaci výrobce, že se jedná o nejtenčí 5G smartphone, je unibody telefon velmi pevný, neohýbá se a nevydává žádné zvuky. V námi testované šedé barevné variantě, která je ve skutečnosti gradientovým přechodem ze světle šedé do ocelově šedé až modré, musíme pochválit použití matného materiálu na zadní straně, na kterém nejsou tolik patrné otisky prstů. Ani na displeji se nejedná o velký problém, zamrzet však může chybějící ochranná folie.

Rozměry Motoroly Edge 30 jsou 159 × 74 × 6,79 mm při váze 155 gramů. Čelní strana krytá odolným sklem Gorilla Glass 3 není nijak narušena, štěrbina hovorového reproduktoru u horní hrany je na první pohled nepostřehnutelná. Uprostřed displeje u horní hrany se potom nachází průstřel selfie kamerky a až příliš nízko u spodní hrany je v displeji osazena optická čtečka otisků prstů, která se vyznačuje takřka stoprocentní spolehlivostí, ale nepatří mezi nejrychlejší. Subjektivně mám zvláštní pocit z rámečků okolo displeje, která nad displejem ukrývají potřebnou senzorovou výbavu. Ač rozhodně patří mezi ty méně tenké, vadí mi zvláštní zaoblení v rozích, kde poloměr zaoblení se blíží snad k centimetru a zaoblení displeje tak opticky nesedí k zaoblení telefonu, zároveň taky zbytečně ubírá ze zobrazovací plochy displeje.

Na test jsme dostali šedé barevné provedení a i když to na fotografiích vypadá jako černá, v realitě se setkáte s gradientovým přechodem ze světle šedé do ocelově šedé až modré. Levý bok přístroje je zcela holý, na tom pravém najdeme dvojkolébku hlasitosti a tlačítko zámku displeje. Nutno poznamenat, že plastový rámeček je už zcela jasně modrý, ač testovaná varianta byla šedá, nepůsobí to však nijak rušivě. Na horní hraně najdeme pouze sekundární mikrofon, téměř vše se tedy ukrývá na spodní hraně. Najdeme zde systémový USB-C konektor, hovorový mikrofon, hlasitý reproduktor a šuplíček na dvojici nanoSIM. Telefon umí přehrávat zvuk ve stereo podání, jako druhý do páru slouží hovorový reproduktor. Možná kvůli opravdu miniaturní štěrbině, možná kvůli jeho malým rozměrům však není hlavnímu reproduktoru rovnocenným parťákem a na maximální hlasitost, případně ve velkých výškách se z něj ozývá jemné chrčení/praskání.

Většina věcí se ukryla na spodní hraně telefonu. Stejně jako dualSIM slot s těsnící gumičkou, z jehož velikosti je jasné, že do tohoto telefonu se paměťová microSD karta nevleze. Zadní straně dominuje v levém horním rohu hodně veliký a slušně vystupující modul fotoaparátu, z nějž ještě o něco výše vykukují všechny tři čočky fotoaparátu. I když se telefon při položení na záda hodně kýve, vzhledem k jeho malé tloušťce je to pochopitelné. Uprostřed zadní strany najdeme logo Motorola s plastickým efektem (pod ním cívku NFC antény), u spodní strany potom samotné jméno značky. Pod ním jsou uvedeny všechny nutné informace o modelu, recyklaci atd., avšak jen velmi málo odlišnou barvou, takže jsou skoro nepostřehnutelné. Přesně takto to má vypadat, ne tyto byrokratické nutnosti křičet do světa kontrastní barvou, jako to dělají jiní. Zbývá potom doplnit, že Edge 30 je certifikován na stupeň odolnosti IP 52, což jde mimochodem poznat například podle těsnící gumičky u šuplíčku na SIM karty.

Telefon se při položení na záda hodně pohupuje, ale vyčnívající fotomodul je vzhledem k nízké tloušťce logický. Mimochodem, vidíte pod nápisem Motorola ony ohyzdné recyklační piktogramy a další nutné informace? Jsou tam, ale takto to vypadá, když je někdo umí skrýt.

Displej 144 Hz a podpora DCI-P3. Použitý zobrazovací panel u Edge 30 je technologie AMOLED a je radost na něj pohledět. Na úhlopříčce 6,5" má Full HD+ rozlišení, tedy 1080 × 2400 bodů (405 PPI), poměr stran je 20:9 a 10bitový panel podporuje standard HDR10+ i barevný gamut DCI-P3. Barevné podání displeje je povedené a černá je opravdu černá, barvy se navíc dají vybudit ještě více, pokud v nastavení přepnete z Přirozených na Syté barvy. Pohled z jakéhokoliv úhlu nijak barevně nezkresluje a rozpětí jasu je dostačující, speciálně minimální jas je mimo absolutní tmu takřka nečitelný.

Základní možnosti úprav zobrazení, kde vynikne především obnovovací frekvence 144 Hz. Displej Edge 30 umí mít obnovovací frekvenci až 144 Hz. Zvolit můžete také základních 60 Hz, nebo inteligentní automatické přepínání. Za mě povinností v případě AMOLED displeje je aktivace Tmavého režimu, zde buď vždy, nebo podle plánu. Stejně tak lze pracovat s Nočním režimem, který odfiltruje modré světlo, navíc lze ještě volit jeho intenzitu. Lze volit mezi čtyřmi velikostmi písma a rovněž čtyřmi velikostmi prvků v prostředí, regulovat lze také teplotu barev k již výše zmíněné sytosti. Motorola rovněž přidává Ochranu proti blikání displeje v tmavých prostředích či Chytrou obrazovku zabraňující vypnutí displeje, když se na něj díváte.

Položek nastavení je v sekci Obrazovka opravdu hodně, ta nejdůležitější je ale Náhled displeje. Jedná se o jeden z nejpropracovanějších always on displejů na trhu. Nechybí také veledůležitý Náhled displeje - vlastní pojetí always on. Ten je snad nejpokročilejší ze všech výrobců, na oznámení lze rovnou odpovídat, přidržením zobrazit detaily a posunutím na čtečku otisků telefon rovnou odemknout do dané aplikace. Detaily vám ale zobrazí jen ta aplikace, u které to povolíte, ostatní budou vyžadovat odemčení. Stejně tak rychlá odpověď může být odeslána, nebo vyžadovat ještě ověření otiskem. Přizpůsobit lze ještě styl hodin a zapnout animované pozadí. Náhled displeje probudíte buď klepnutím na displej, nebo zvednutím telefonu - zde je ale akcelerometr dosti citlivý a tak například prudší položení hrnku na stůl ihned zapíná displej.

Hardware Dostatek výkonu a výdrže překvapivě taky. Hnacím ústrojím Motoroly Edge 30 je chipset Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, což znamená osm jader (Kryo 670, až 2,5 GHz) vyrobených 6nm technologií a grafický akcelerátor Adreno 642L. Těm vypomáhá 8 GB operační paměti a zapnout lze ještě boost RAM v podobě 2 GB alokovaných z vnitřního úložiště. Sice se nemůže rovnat s těmi nejlepšími, ale vzhledem k cenovce je výkon více než dostatečný, odladění prostředí perfektní, nikde žádné zpomalení ani zásek. Výsledek benchmarku AnTuTu níže potvrzuje to samé. Výsledky benchmarku AnTuTu v9.3.9: Celkové skóre: 582 542 bodů

CPU: 154 938

GPU: 178 264

MEM: 108 233

UX: 141 107 Kapacita vnitřního úložiště činí 128 GB a pro uživatele je po startu dostupných přibližně 107 GB, které už dále rozšířit nelze, telefonu chybí slot na microSD karty. Velmi mile jsem byl překvapen z výdrže baterie, kde jsem byl vzhledem k tloušťce telefonu a hodnotě 4020 mAh na začátku poměrně skeptický. Vestavěný akumulátor vždy udržel telefon spolehlivě při životě celý den a večer obvykle zbývala rezerva okolo 15 - 20 %.

Výkonu má Edge 30 dostatek, navíc lze použít 2 GB z vnitřního úložiště jako virtuální RAM. Potěšující je rovněž nabíjení, kdy při použití v balení dodávaného 33W adaptéru jste z nuly na stovce za necelou hodinu. Chválím za funkci Adaptivní baterie, kdy telefon z vašich návyků omezuje spotřebu u aplikací, které v tu dobu obvykle nepoužíváte, stejně jako Optimalizované nabíjení, které zbytečně nenabíjí baterii maximální rychlostí, pokud ví, že telefon obvykle odpojujete z nabíječky za mnohem delší dobu. Absentuje ale bezdrátové dobíjení, což v této cenové hladině ještě není úplně obvyklé a ,vzhledem k tloušťce, snad je i pochopitelné.

I přes relativně nízkou kapacitu akumulátoru je Edge 30 s přehledem jednodenní smartphone, který potěší chytrou správou baterie, ale také optimalizovaným nabíjením dle zvyklostí uživatele. Z hlediska konektivity snad není, co bychom Motorole Edge 30 měli vytknout. Sítě Wi-Fi jsou podporovány ve standardech a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth potom ve verzi 5.2, podporovány jsou sítě 5G, přítomno je NFC, lokační služby umí GPS, GLONASS i Galileo. Jediným konektorem je tu USB-C, ten sluchátkový chybí, stejně jako podpora FM rádia, v dnešní době nic neobvyklého, stejně jako třeba absence sluchátek v prodejním balení. Senzorová výbava zahrnuje senzor přiblížení a okolního osvětlení, akcelerometr, gyroskop a magnetický kompas

Software Ach ta čistota! Operačním systémem u Motoroly Edge 30 je Android 12 s bezpečnostními aktualizacemi k 1. dubnu. To je, vzhledem ke konkurenci, velmi slušný výsledek, na druhou stranu kdyby tomu u téměř čistého Androidu bylo jinak, asi bychom hodně kritizovali. Ano, čistý Android, tedy téměř. Motorola vždy přidá drobnosti zhruba v počtu prstů jedné ruky. Je tu Moto widget s hodinami a počasím, always-on displej nazvaný Náhled displeje, vlastní gesta a doplňkové funkce jako třeba desktopový režim Ready For, vlastní aplikace Fotoaparátu a potom aplikace pro úpravy prostředí. Nic víc. Tentokrát to ale výrobci zřejmě nedalo a jednu aplikaci přece jen přidal - Facebook.

Takto vypadá čistý Android na Motorole Edge 30. Doinstalován je jen Facebook a grafická nadstavba v podstatě neexistuje, přídavky výrobce spočítáme na prstech jedné ruky. Výše jsem zmínil gesta, najdeme tu tedy gesto pro snímek obrazovky při dotyku třemi prsty či zapnutí děleného zobrazení vodorovným přejetím prstu po displeji tam a zpět. Z dalších gest lze zmínit zapnutí svítilny zatřesením, spuštění fotoaparátu otočením zápěstí či dvojitým stiskem tlačítka zámku displeje, nechybí také režim pro ovládání jednou rukou či volba ovládání systému výchozí trojicí tlačítek, případně gesty. Bohužel jsem nikde nenašel možnost zapnout gesto probuzení dvojitým poklepáním a rovněž ztišení otočením.

Některá z gest a doplňkových funkcí, které ulehčí používání telefonu. Výrobce rovněž přislíbil dva roky aktualizací systému a tři roky aktualizací pro bezpečnostní záplaty, přičemž první slib můžeme volně přeložit tak, že Android ve verzi 14 bude pro Motorolu Edge 30 konečná. Je hezké mít tu jistotu podpory, na druhou stranu podobné sliby dnes dávají i další výrobci a doba, kdy podpora smartphonů (ne jen těch ultra levných) končila záhy nebo ani neexistovala, tak ta už je naštěstí pryč.

Fotoaparát Jeden zbytečný, ale zbylé dva válí! Motorola Edge 30 je vybavena třemi snímači, jejichž detaily najdete níže. Jeden z nich je opět a už od pohledu zbytečný a musím se přiznat, že jsem ho mylně považoval za makro snímač, ale detailní pohled na překvapivě povedené makro snímky a možnost při makru ostřit, to mě donutilo zkoumat. Ve skutečnosti se jedná o snímač hloubky ostrosti a pro hrátky s makrem tak Motorola opět využívá trik s širokoúhlým snímačem, proto je dostupné i ono ostření. Po dlouhé době rovněž u telefonu vidím dvojitý a velmi výkonný LED blesk, stejně jako citlivě pracující AI a až na výjimky spolehlivé HDR. Parametry snímačů Motorola Edge 30: 50 Mpx hlavní snímač, f/1.8, vel. pixelu 1,0 μm, OIS, prediktivní AF, snímač 1/1,5"

50 Mpx širokoúhlý snímač, f/1.5, vel. pixelu 1,28 μm, AF, makro režim, úhel 118°

2 Mpx bokeh snímač, f/2.4, vel. pixelu 1,75 μm

32 Mpx selfie kamerka, f/2.25, vel. pixelu 0,7 μm, AF Stejně jako trik pro povedené makro snímky popsaný výše se mi líbí další maličkosti. V režimu Pro je například dostupný histogram, který dle mého k profesionálnímu režimu patří, ale konkurence ho často nemá. U selfie kamerky, která má podle všeho rovněž automatické ostření, v okamžiku detekce zhoršeného osvětlení zase automaticky okraje displeje zbělají a nahrazují tak blesk. No a samozřejmě nechybí početné množství softwarových zlepšováků, které najdete na webu výrobce. Jenom zmíním, že nejen hlavní snímač, ale i selfie kamerka díky technologii Quad pixel skládají výsledný bod fotografie ze čtyř reálných na snímači. Vše za účelem lepších výsledků, v plném rozlišení ale lze fotografovat také skrze samostatný režim.

Prostředí fotoaparátu na Motorole Edge 30. Psal jsem to už výše a napíšu to ještě jednou. Edge 30 má velmi dobře pracující AI i HDR a dlouho jsem nedržel v ruce smartphone, který by produkoval tak málo fotografického odpadu a přešlapů. Velmi dobře pracuje optická stabilizace a spolu s pokročilým prediktivním ostřením takřka zamezují neostrostem. Barvy výsledných fotografií jsou velmi věrné, obsažen je dostatek detailů, deformace i vady na snímcích jsou minimální. Širokoúhlý snímač podává podobně dobré výsledky a i když je absence stabilizace znát, celkově jsou snímky rovněž kvalitní. I zde je přítomna minimální deformace a dobrý dynamický rozsah, pozorovat lze snad jen větší tíhnutí ke studeným barvám. To však směle kompenzují téměř perfektní výsledky na poli makro fotografií. Ukázkové fotografie:

Ukázkové fotografie z hlavního snímače Motoroly Edge 30. Na posledním litu ve Fotogalerii najdete další ukázky, stejně jako porovnání širokoúhlého a hlavního snímače a výsledky režimu makro. Maximem pro Edge 30 je pořizování idea ve 4K rozlišení při 30 fps, což mimochodem zvládá i selfie kamerka. 60 fps je dostupných pouze u Full HD rozlišení, při kterém lze také přepínat mezi snímači a využívat větší rozsah přiblížení. Každopádně, na výsledku je opět hodně znát kvalitní ostření a hlavně optická stabilizace. Barvy, detaily, to vše je u videa v pořádku, jen občas dojde k mírnému škubnutí obrazu, nejde ale o nic strašného. Ukázkové video (4K, 30 fps):