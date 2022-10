Plusy Výtečný pOLED displej s frekvencí 120 Hz

Rychlé 68W drátové a 5W bezdrátové nabíjení

Čistý Android, hromada gest, always on displej

Dobrý fotoaparát s optickou stabilizací a chytré makro Minusy Malá kapacita akumulátoru a slabá výdrž

Výkon čipsetu tak akorát, ale proti konkurenci málo

Neumí natáčet 4K video, maximálně Full HD 60 fps

Nelze vložit paměťové karty a chybí 3,5 mm Jack ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Dnes testovaná Motorola Edge 30 Neo je nejlevnějším kouskem mezi aktuálními třicítkami, rozhodně o ní ale nelze říci, že by byla nudná, nevýrazná nebo snad špatná. Řada 30 zastupuje většinu kategorií a v každé nabízí něco, co potenciálního zákazníka překvapí a potěší. Zde je to především dobře vyvážený poměr ceny a výkonu, který ale přináší nejedno překvapení a zastupuje moderní myšlení. Třeba papírovým balením s 60% podílem recyklovaných materiálů nebo použitím přírodního sójového inkoustu.



Takto představovala Motorola v Miláně kompletní čtveřici barevných provedení dle definice od Pantone, na našem trhu se však oficiálně prodávají pouze prostřední dvě.

Letmý pohled do parametrů na produktovém webu výrobce odhaluje podporu rychlého 68W dobíjení a také ve střední třídě neobvyklé bezdrátové dobíjení. Jako vždy u Motoroly se můžeme těšit na čistý Android v aktuální verzi 12, slíbené minimálně dva roky softwarové podpory, na šikovný fígl s makro režimem u širokoúhlého fotoaparátu, na always on displej, ale také třeba na stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos.

Starosti nám dělá baterie s dnes již podprůměrnou kapacitou 4020 mAh, která je ale svým způsobem daní za vcelku příjemné rozměry a smartphone, který nevypadá jako všechna ostatní pádla na trhu. Každopádně je vidět, že u tvorby Motoroly Edge 30 Neo někdo zapojil nejen srdce, ale i rozum. Ekologické balení, nebo třeba absence vždy zbytečných 2MPx bokeh či makro snímačů, zdrsněná plastová záda pro jistější úchop a minimální ulpívání otisků, zde všude jsou vidět zkušenosti.

Motorola Edge 30 Neo katalog rozměry a hmotnost: 153 × 71 × 7,8 mm, 155 g

displej: 6,3", kapacitní P-OLED, 1 080 × 2 400, 419 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 020 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G (8× Kryo 660, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 64MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 74 %

vybavenost cena: 9 989 Kč

Motorola Edge 30 Neo se prodává za baťovských 9 999 korun. Ač představena ve čtveřici barev, na náš trh se podívá jenom černá (Black Onyx) a hlavně také fialová (Veri Peri) varianta jakožto barva roku 2022 definovaná společností Pantone. Tento kousek tak má nejenom výbavové, ale i vzhledové předpoklady stát se jedním z předvánočních prodejních hitů tohoto roku. Navíc, když kromě dnes obligátního kabelu v balení nabídne i onen 68W adaptér a plastové tvrzené pouzdro, což jsou u jiných značek investice vysoko přes tisíc korun.