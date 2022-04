Design Plasťák s dokoupitelným flipovým obalem se stylusem. Mobil má relativně atypické prohnutí zad, které znamená, že fotomodul je směrem k okraji celkem vystouplý, ale uprostřed je téměř za rovno s rovinou zad. Nejprve se tedy podíváme čistě na telefon a později se vrátím k dokoupitelnému krytu se stylusem.

Na první pohled se nezdá, že by mobil měl stát skoro dvacet tisíc korun Telefon má jeden problém typický pro Motoroly, a to špatně umístěná tlačítka. Vypínací tlačítko se čtečkou otisků prstů je velmi vysoko, takže je pro menší i střední ruky obtížnější k nahmatání. K tomu je kolébka hlasitosti umístěna jen malý kousek nad ním. Nejenže je těžko dosažitelná, ale malý rozestup mezi oběma ovládacími prvky znamená, že se často přehmátnete. Pokud zrovna nepoužíváte desetkrát denně dvojklik pro vytvoření screenshotu (vypínací tlačítko a snížení hlasitosti), tato vlastnost nebude ideální.

Základní příslušenství obsahuje typické položky, flipové pouzdro se stylusem je potřeba dokoupit Dalším prvkem telefonu je výstup hlasitého reproduktoru na spodní straně vedle USB-C konektoru. Slot na SIM karty umožní vložit 2× nanoSIM. Audio výstup chybí. Záda mají plastový pocit a telefon působí spíše tuctově a nenaznačuje, že by měl stát necelých dvacet tisíc korun. Flipový obal a stylus Pokud rádi používáte stylus, telefon využívá protokol USI (nikoli Wacom) a můžete si dokoupit flipové pouzdro se stylusem. Bude se prodávat za očekávanou cenu asi 1 250 Kč. Nejprve k samotnému pouzdru – to slouží jako úschovna pro stylus, stojánek pro telefon i chrání jeho přední a zadní stranu. Přední strana je vertikálně rozdělena na tři části, prostřední je průhledná a displej ji využívá při notifikacích. Lze ji přeložit na zadní stranu dvěma způsoby, buď nesloženou, nebo složenou do trojúhelníku v profilu. Celkově je flipové pouzdro funkční a praktické, k ochraně telefonu má lepší předpoklady než obyčejný zadní kryt. Samotný stylus se páruje skrze Bluetooth, když je zasazený v krytu. Po vyjmutí se aktivuje a telefon ukáže rychlé menu s přístupem ke kreslení a dalším nástrojům vhodným pro stylus. Navigace v uživatelském prostředí nebo na webu je se stylusem příjemná, i rozpoznávání psaného textu funguje rozumně. Při kreslení se mi nedařilo využít síly přítlaku, hrot stylusu při nižším tlaku spíše přestal být registrován. Osobně jsem shledal, že hrot po displeji příliš klouže, což zhoršovalo přesnost – běžně na grafickém tabletu mívá hrot větší odpor. Pro hry není stylus vhodný, protože jeho podpora nebyla vůbec dobrá – buď hra nevnímala stylus vůbec, nebo jen v některých situacích. To se bude lišit od hry ke hře, vaše oblíbená může mít zrovna dobrou podporu, chce to vyzkoušet.

Praktický flipový obal Stylus má vlastní podrobnější nastavení v menu, v telefonu jsou speciální aplikace. Mobil po prvním spárování stylus spolehlivě rozeznává, a to až do takové míry, že jsem se s ním pral při párování bezdrátových sluchátek. Když jsem párování neučinil rychle a zcela správně, namísto sluchátek se mi opět připojil stylus. A to i v situaci, kdy jsem jej nechal zapomenout v telefonu – ten si jej i přes mé výslovné přání udržel v paměti a krátce na to se ke stylusu připojil. Motorola tedy ještě nestihla vše odladit, ale můžeme očekávat další aktualizace a vylepšování.

Displej Rychlá odezva se dvěma „ale“. První výtku bych mohl zkopírovat z předchozích recenzí telefonů s méně kvalitním OLED displejem. Jedná se o ghosting, tedy barevný závoj za barevným přechodem zahrnující černou barvu nebo tmavé odstíny šedé, konkrétně při nízkém jasu. Obzvláště v noci při nízkém jasu a tmavém režimu uvidíte například na notifikační roletce nebo při pohybu v menu podivný modrý závoj, pokud scrolujete nebo pohybujete s grafickými prvky. Osobně se s tímto jevem nejčastěji setkávám v noci při projíždění Twitteru v tmavém režimu, kde se rozmazávají obrázky a v horším případě i text, což zhoršuje jeho čitelnost.

OLED displej s velmi malým průstřelem selfie kamerky Druhý problém je relativní a souvisí s Motorolou Moto G200. Pokud cílíte na hraní her a skvělá odezva je pro vás důležitá, tato levnější Motorola s IPS displejem mi přišla subjektivně rychlejší. Už v její recenzi jsem psal, že se jedná o velmi dobrý, a hlavně extrémně konkurenceschopně naceněný telefon. Mnoho hráčů, kteří zrovna nepotřebují to nejvýkonnější na trhu, může ušetřit a výrazně si nepohoršit.

Nastavení displeje Jinak je displej samozřejmě velmi dobrý, má vysoký maximální a nízký minimální jas, dokonce Motorola vytvořila velmi tmavý režim, který je zahrabaný v menu nebo roletce nastavení. Potěší ty, kdo používají telefon v noci, ovšem výše popsaným problémům nepomůže. Abych byl fér, po dřívější kritice TCL musím i zde napsat, že by na to nemuselo bát speciální tlačítko, ale tento mód by přímo mohl obsahovat posuvník jasu obrazovky.

Hardware Vysoký výkon za cenu přehřívání a nízké výdrže. Přivítejte nový Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1, téměř atakuje hranici milionu bodů v AnTuTu, ale v praxi to nejspíše nepoznáte, ovšem čipset se rád zahřívá a nešetří baterii. Je to vlastně ta samá písnička jako Snapdragonu 888, jen s novými názvy a některými vylepšenými technologiemi. Rychlost úložiště – AndroBench: Sekvenční čtení: 1 782MB/s

Sekvenční zápis: 1 030 MB/s

Náhodné čtení: 303 MB/s (77 446 IOPS)

Náhodný zápis: 328 MB/s (83 944 IOPS) Pokud jste uživatel, který si říká, že se více výkonu hodí, možná se na moment pozastavte. Není to jen o tom připlatit za telefon. Je to o několika dalších kompromisech, které se s železnou pravidelností opakují i různých výrobců telefonů. Telefon je naladěný na extrémní výkon, což znamená vysokou spotřebu a znatelné zahřívání. Teplota sníží výkon, efektivitu i výdrž nejen ve hrách, ale i při běžném používání. Možná tedy vysoký výkon někdy využijete, ale budete za něj platit při každodenním používání. Antutu V9.3.4 Celkové skóre: 942 687 bodů

CPU: 200 783 bodů

GPU: 420 253 bodů

MEM: 155 770 bodů

UX: 165 881 bodů Výsledky AnTuTu jsou samozřejmě velmi dobré. Telefon se u benchmarku zahřál (o 5°C na 35 °C) a zvýšená teplota byla normální při hraní a některých náročnějších činnostech. Nenazval bych situaci okolo zahřívání jako závažnou ani problematickou, není ale ani zcela v pořádku a telefonu mohly ještě pomoct nižší jarní teploty – dokážu si představit, že v létě na tom bude telefon hůře. Výdrž: Surfování na webu přes WiFi (50% jas, 60 Hz, světlý režim, SIM):​ 10 hodin 50 minut

Doba nabíjení (0 – 100 %): 57 minut

Doba nabíjení (15 – 90 %): 32 minut Výdrž nemohu pochválit, umí se při hraní her vybít za odpoledne či za večer, nabíječku typicky potřebuje každou noc a má tendence se vybíjet při nečinnosti. S dvoudenní výdrži počítejte pouze při velmi občasném používání mobilu. Aspoň potěší rychlé nabíjení, v případě potřeby stačí chvilka na kabelu a telefon se použitelný na další hodiny. Zajímavé je nejen bezdrátové nabíjení, ale i bezdrátové zpětné nabíjení do výkonu 5 W. Zvuk z hlasitých reproduktorů odpovídá své třídě, je solidní, má středy i nějaké basy a celkově by se dal označit za rozumně kvalitní. Dobrou zprávou je stereo využívající hovorový reproduktor. Mobil nemá sluchátkový výstup, takže jedinou cestou je bezdrát nebo redukce.

Software Zkažená roletka nastavení. Jako uživatel mám rád vše na jednom místě a co nejmenší počet doteků obrazovky pro dosažení každého úkonu. Po vysunutí této lišty se nyní u Motoroly ukáží pouze čtyři možnosti nastavení, defaultně to jsou internet, Bluetooth, nerušit a automatické otáčení. Až po vysunutí se objeví další čtyři, posuvník jasu obrazovky nebo vstup do nastavení. Motorola zde nejen extrémně plýtvá místem, vyžaduje jeden úkon navíc, ale ani neoptimalizovala možnosti ve výchozím rozložení. Třeba poloha, tmavý režim nebo dříve zmíněný velmi tmavý režim se do roletky musí přidat. Nastavení se mi tak roztáhlo na čtyři obrazovky, tedy celkem pět posunů prstem. Je to zbytečné a zdržující.

Takto vypadá roletka nastavení, položky na poslední obrazovce byly ručně přidány Další problém naštve hlavně ty, kdo potřebují vyjít s přídělem dat a rádi je „mikromenežují“. Telefon nemá v roletce dva přepínače – zvlášť pro data a zvlášť pro Wifi, ale pouze jediný pro oba typy připojení k internetu. Až když toto virtuální tlačítko přidržíte, vyjede nabídka, kde je možnost zvlášť zapnout data a Wifi. Mnohem jednodušší je mít dvě tlačítka přímo v roletce nastavení. Zvláště když se pohybujete okolo Wifi routeru s nekonzistentním dosahem, může se stát, že omylem přejdete na data a spoustu si jich vyplýtváte.

Složité přepínání mezi Wifi a daty Dřívější uživatelská prostředí od Motoroly výše popsané obtíže neměla, protože rozložení roletky nastavení bylo tradiční. Pokud do nastavení telefonu moc nesaháte, obě výše popsané situace můžete v klidu přejít, ale hračičkové si budou během používání telefonu připadat, že jim Motorola hází klacky pod nohy. Je zkrátka zbytečné, aby nastavení bylo zahrabáno hlouběji a vyžadovalo více času se k němu dostat.

Nastavení stylusu a gest Jinak je s telefonem vše v pořádku (drobné nedorozumění s Bluetooth a stylusem jsem popisoval v kapitole design) a je uživatelsky přívětivý. Osobně mi nevyhovovalo ovládání gesty, protože pohyb prstem při chytání pokémonů se shodoval s gestem pro minimalizaci aplikace a přechod na hlavní obrazovku.

Menu telefonu

Fotoaparát Nepotěší, ale ani vyloženě nezklame. Procházení a analýza fotek z telefonu je někdy dlouhá činnost, zvláště jako u tohoto mobilu, kdy se mi fotky stále nepozdávaly, i když v několika ohledech byly v pořádku. Je to onen pocit „něco není v pořádku – ovšem co?“. To sice zní špatně, ale je to svého druhu i dobrá zpráva, protože běžný člověk si problému nemusí vůbec všimnout nebo si na něj zvykne. Až program na úpravu fotek přinesl vysvětlení, oba snímače mají špatný dynamický rozsah, tmavé části scény nemají kresbu, analogicky to platí i pro světlé části obrazu. U nich to bývá mírně složitější, protože snímače přepalují jen některé barevné kanály – na obloze to je modrá, na trávě to je zelená i červená. Takže třeba tráva vypadá, že má detaily, ale po detailnějším zkoumání působí zvláštně. Parametry snímačů: 50 Mpx hlavní fotoaparát, f/1,8, 1/1,55", 1,0µm, PDAF, OIS

50 Mpx širokáč, f/2,2, 114˚, 1/2,76", 0,64µm, AF

60 Mpx selfie, f/2,2, 1/2,8" Na moment se přesuňme k aplikaci fotoaparátu, která se mírně liší od ostatních značek. Disponuje dvěma záložkami – Fotka a Video, nicméně tahem z nabídky další je lze doplnit třeba profesionálním režimem nebo čímkoli kreativním. Obdobně je mírně jiné i menu, které se zdá být podrobnější a jednotlivé položky jsou tematicky roztřízeny.

Prostředí aplikace fotoaparátu Hlavní fotoaparát má velmi solidní kresbu, pokud na dané části snímku nedochází k přepalům. V takovém případě nejen mizí kresba, ale barvy ztrácí saturaci, tedy působí běleji. Špatnou i dobrou zprávou je, že expozice fotek je v pořádku. Nebudete mít tedy mít špatně nasvícené fotky, ale také neexistuje jednoduché řešení problému. Dále se budete trápit jen s odlesky nebo slitými detaily na vzdálených objektech. V noci je foťák solidní, nejspíše i díky optické stabilizaci.

Ukázkové snímky z hlavního foťáku Širokáč má kromě problémů s přepaly i nedostatečnou kresbu po celé ploše. Vzdálené objekty nemají detaily a blízké objekty mají přílišný kontrast, který z nich dělá olejomalbu. Odlesky jsou také problém a v noci jsou výsledky velmi špatné. V malé míře se vyskytují i optické vady. Pokud tento foťák chcete používat, fotky nepřibližujte ani neukazujte na velké 4K televizi.

Ukázkové snímky ze širokáče Makro využívá širokoúhlého snímače, ovšem ne celý senzor, ale jen středový výřez. To znamená, že je k dispozici delší (více přiblížené, tedy pro makro lepší) ohnisko nebo že telefon nemá k dispozici plné rozlišení, ale obraz na něj přepočítává. To se nesetkává s úspěchem, protože na některých místech na fotkách jsou vidět podivné lemy nebo rozdvojené hrany. I přes spoustu problémů vycházejících z odstavce výše musím makro označit za relativně kvalitní. Relativně zde znamená v porovnání s dalšími mobily, které mají příšerné a nepoužitelné makro s 2Mpx senzorem. I přes neuspokojivé výsledky se tedy jedná o jedno z nejlepších makro foťáků, které jsem na mobilu viděl.

Ukázkové makro snímky Selfie má v tomto případě vysoké rozlišení 60 Mpx, což sice zní hezky, ale stejně mobil spojí čtyři pixely do jednoho a fotka je 15MPx. Ne že by takovýto výstup nebyl kvalitní, ale pohybuje se v běžných mezích, fotky ani přes ono vysoké původní rozlišení nechcete příliš přibližovat. S videem mám problémy, při pohybu je neplynulé a má zdvojené i ztrojené hrany při švenkování. V noci trpí na přepaly a může být mírně rozmazané. Přes den má solidní detaily, ale v tmavších částech scény se obraz chová divně, ztrácí detaily a podivně se „mihotá“. To není nejlepší vizitka. Ukázkové video: Celkově jsou fotoaparáty rozpolcené, na jednu stranu mají světlé momenty například s běžnou kresbou hlavního snímače nebo relativně kvalitní makro. Potom ale vyvstanou obtíže s dynamickým rozsahem a fotky začnou být podivně barevné, někdy zmizí detaily a nevypadají přirozeně. Vzhledem k ceně bychom očekávali lepší výsledky, i když o propadák se nejedná.