Plusy Ekologické a parfémované balení

68W adaptér a rychlé nabíjení

dobrý 144 Hz displej a spolehlivá čtečka otisků

Odolnost IP68

Výsledky z hlavního snímače a makro režimu Minusy Občas nereagující aplikace Fotoaparát

Špatné výsledky ze širokoúhlého snímače

Příliš nízko posazená čtečka otisků

Starší datace bezpečnostních záplat

Mezigeneračně ztráta bezdrátového dobíjení ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Máme tu další čtyřicítku. Ve světě smartphonové hantýrky to samozřejmě neznamená nic jiného, než to, že produktová řada 40 výrobce smartphonů Motorola se rozrostla o dalšího člena. Na tuzemském trhu se začíná prodávat novinka Motorola Edge 40 Neo, která je, minimálně co se startovací ceny týče, postavena logicky pod model Edge 40 Pro, ale také standardní Edge 40, který však paradoxně aktuálně stojí méně peněz. Dost možná proto, že jeho tehdejší startovací cenovka atakující 15 tisíc korun se i nám v recenzi zdála přehnaná.

Zpět ale k dnes testovanému kousku. Mnoho parametrů sdílí s vybavenějším sourozencem, ale v některých ho kupodivu i překonává, o tom však až dále. Každopádně, poznávacím znakem je opět parfémované ekologické balení bez jediného plastu, sójovým inkoustem tištěný veškerý text, kryt z recyklovaných materiálů a také adaptér pro rychlé 68W dobíjení. Parfém byl tentokrát použit nejenom na USB-C kabel a zadní stranu telefonu, ale také na samotný kryt vyrobený ve Švédsku společností Agood Company.

Pohled do výčtu specifikací na webu výrobce odhaluje, že se můžeme těšit na kombinaci 256 GB úložiště a 12 GB operační paměti a také minimálně papírově povedený 10bitový zobrazovací pOLED panel se záběrem 90,2 % plochy čelní strany a obnovovací frekvencí 144 Hz. Z dalších parametrů vypadají dobře také stereo reproduktory s technologií Dolby Atmos, absence zbytečných makro a bokeh snímačů a potěší také zvýšená odolnost certifikace IP68. Vyšší model Edge 40 neměl mnoho negativ, tak se v následujících řádcích podíváme na to, zda zde problémů přibylo, nebo naopak ubylo.

Motorola Edge 40 Neo katalog rozměry a hmotnost: 160 × 72 × 7,8 mm, 172 g

displej: 6,6", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 402 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 7030 (8× Cortex-A78, 3 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 77 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Sluší se také zmínit, že Motorola Edge Neo se na českém trhu prodává ve trojici barevných variant. Konkrétně to jsou modrá (Caneel Bay), černá (Black Beauty) a mintová (Soothing Sea), k nimž je vždy barevně sladěn i onen výše zmíněný recyklovaný kryt. Jedinou prodávanou variantou je 12 + 256 GB a výrobce z kraje nasadil mnohem přijatelnější cenovku 10 999 korun, díky které si už teď troufám říct, že tento kousek by se mohl prodávat o dost lépe.