Recenze mobilu Motorola Edge 40. Parfémovaným balením to jenom začíná

Plusy Dostatek výkonu a rychlé a čisté prostředí

68W adaptér a silikonový obal v balení

Velmi dobré fotografie z hlavního snímače

Rychlé 68W dobíjení a podpora bezdrátového Minusy Jen 30 fps u natáčeného 4K videa

Zasekávání aplikace Fotoaparát

Papírově slabší akumulátor 4400 mAh

Starší datace bezpečnostních záplat ? 9 /10 Hodnocení

redakce

Vlajková řada Edge výrobce Motorola se rozrostla o dalšího člena. V letošním čtyřicítkovém číslování byl první model Edge 40 Pro, tedy ten nejlepší z nejlepších, který byl vzápětí doplněn druhým a dnes testovaným kouskem, kterým je Motorola Edge 40. V hlavní roli je opět udržitelnost a bohaté balení, i když Edge 40 se bude snažit zaujmout něčím jiným. Především to bude papírově slibný fotoaparát, stylový a neotřelý vzhled, oblíbené prostředí a spousta dalších příjemných funkcí.

Motorola Edge 40 na produktovém videu výrobce:

Začněme ale od prodejního balení, které je opět vyrobeno z recyklovaných materiálů, použit je sójový inkoust a celé balení je prosté plastů. Novinkou však je jemné parfémování, které ucítíte ihned po rozbalení a (subjektivně) příjemná vůně se s vámi ponese dlouhou dobu. Podrobnější ohledání odhalilo, že vůně byla použita na USB-C kabel a potom na zadní stranu telefonu na plochu vedle fotomodulu. Balení je tradičně bohaté, kromě zmíněného kabelu, nutné literatury a špendlíčku obsahuje také silikonový kryt a 68W adaptér pro rychlé dobíjení.

Pohled do oficiálních specifikací odhaluje lákadla v podobě hlavního snímače s výbornou světelností f/1.4, zaujme určitě také použití stereo reproduktorů a zajisté se může hodit také zvýšená odolnost dle certifikace IP 68. Jako tradičně se můžeme těšit na takřka čistý Android s příslibem pravidelných upgradů a jen minimem, avšak o to hodnotnějších přídavků od samotného výrobce. Moc negativ ze specifikací vyčíst nelze, ty odhalíme v následujících kapitolách, snad jen podpora pro 4K video při pouhých 30 fps může v této cenovce zamrzet.

Motorola Edge 40 katalog rozměry a hmotnost: 158 × 72 × 7,5 mm, 171 g

displej: 6,6", kapacitní P-OLED, 1 080 × 2 400, 402 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 400 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 8020 (8× Cortex-A78, 3 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 79 %

vybavenost cena: 14 375 Kč

Dle produktového webu výrobce mají být na českém trhu dostupné tři barevné varianty, které jsou černá (Eclipse Black), zelená (Nebula green) a červená (Viva Magenta). Paměťová varianta je dostupná jediná, a to kombinace 256 GB vnitřního úložiště spolu s 8 GB operační paměti. Motorola si novinku cení bez pár korun na 14 500 Kč, což je s uvedením telefonu na trh tradičně optimistická cenovka. Zda je to cenovka odpovídající a jak obstála Motorola Edge 40 v naší recenzi, to odhalí následující řádky.